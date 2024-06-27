8 червня мешканець Японії Хіроцугу Кімура обійшов на яхті навколо світу за 231 день.

Повідомляє Новини України – НСН з посиланням на Kyodo News.

20-річний житель Японії самотужки обійшов на яхті навколо світу за 231 день.

«Моє відчуття щастя та полегшення від досягнення мети стає сильнішим», сказав хлопець

Своєї мети він досяг префектури Вакаяма на заході Японії.

Подорож хлопця почалася 22 жовтня з Нісіномії в префектурі Хіого. Потім він пройшов через:

південну частину Тихого океану,

мис Горн у Чилі,

мис Доброї Надії в Південній Африці,

Австралію.

І тільки потім повернувся до Японії

Мешканець Японії обійшов на яхті навколо світу за 231 день: відео

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