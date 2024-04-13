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Чистий четвер у 2024 році: що можна і не можна робити

Журналіст
Чистий четвер

Під час Страсного тижня у православних християн буде чистий четвер. Цього року він випадає 2 травня.

Про це пише сайт «Уніан».

Зазвичай у чистий четвер починають готуватися до Великодня. Печуть паски, фарбують яйця й готуються до святкового застілля. Прибирають в домі й очищають тіло.

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В цей день згадують як під час Таємної вечері Христос встановив таїнство святого причастя. Дав апостолам хліб та вино й сказав:

«Це є тіло Моє і це є кров Моя».

А потім всім своїм учням омив ноги.Таким чином він показав їм приклад смирення істинного християнина і братньої любові. На той час Спаситель вже знав й сказав, що один з присутніх невдовзі зрадить його. Коли всі разом пішли в Гетсиманський сад помолитися, там його зрадив Іуда Іскаріот – за 30 срібняків.

Для християн чистий четвер – це символ повного духовного і фізичного очищення.

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У чистий четвер  принято ходити до храму – сповідатися і причаститися. Запалену у церкві свічку несуть додому, намагаючись не погасити її дорогою. Принесена з храму  цього дня свічка захистить дім від пожеж, а сім’ю – від хвороб.

Чистий четвер: що не можна робити

  • ображатися, сваритися, злитися;
  • порушувати піст, веселитися;
  • святкувати весілля, дні народження.
  • займатися важкою фізичною працею (повсякденними справами можна).

У чистий четвер варто закінчити всі господарські справи, а в п’ятницю і суботу займатися ними не варто. Оскільки «пил може потрапити в очі Ісусу».

Погана прикмета у Великий четвер – віддавати що-небудь із дому, разом із цим можна віддати спокій і достаток.

 

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