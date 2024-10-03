У День Захисника і Захисниць України Нацбанк присвятив монету боксеру Олександру Усику.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на cайт НБУ.

У травні 2024 року Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та об’єднав одразу чотири пояси

«Яскрава перемога Олександра Усика посідає почесне місце на Олімпі українського спорту. Завдяки його непереможній силі духу та незламній вірі увесь світ знає, що навіть у найскладніші часи українці здатні на великі звершення, – сказав Голова Національного банку, презентуючи пам’ятну монету. – Назва монети – “Абсолютний” – увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до Перемоги, й найбільше – захисників та захисниць. Саме такі події та емоції варто зберігати й передавати далі», йдеться у повідомленні

Нацбанк присвятив монету боксеру Олександру Усику

Пам’ятну монету «Абсолютний» ввели в обіг 1 жовтня. Її номінал – 5 гривень.

Монета виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – «спеціальний анциркулейтед». Тираж – до 50 тисяч штук.

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