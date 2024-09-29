29 вересня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 29 вересня. Всесвітній день мігрантів та біженців. Міжнародний день глухих. День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Киріяка самітника, а також згадують преподобного Феофана Милостивого. Залишилося 93 дні до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 949 день повномасштабної війни в Україні.

29 вересня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

29 вересня – яке сьогодні церковне свято

29 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Киріяка самітника. Він народився в Коринті 448 року. Його батько, Іван, був пресвітером святої соборної церкви, а мати звали Євдоксія. З раннього віку Киріяк виявляв глибоку побожність і любов до читання Святого Письма. У 18 років він вирішив залишити світське життя і вирушив до Єрусалима, щоб присвятити себе служінню Богові. У Єрусалимі він приєднався до монастиря, заснованого святим Євсторгієм, а згодом перейшов до лаври святого Євтимія Великого. Киріяк провів багато років у пустелі, ведучи суворе аскетичне життя. Він був відомий своєю духовною мудрістю, строгим постом і молитвою. Преподобний Киріяк помер 557 року у віці 109 років.

29 вересня за новим церковним календарем також день пам’яті преподобного Феофана Милостивого. Преподобний Феофан Милостивий народився в сирійському місті Гази і був дуже доброю і милосердною людиною. Прославився тим, що завжди приймав у себе на нічліг подорожніх і не брав за це грошей. Його заощадження пішли на допомогу людям, а сам Феофан зубожів. Але він не скаржився, а стійко виносив усі тяготи. Але незабаром захворів на невідому недугу, тіло вкрилося ранами, і преподобний помер. Але після смерті тіло зцілилося і мощі стали виділяти цілюще миро.

29 вересня у світі

Всесвітній день мігрантів та біженців

Всесвітній день мігрантів і біженців – це щорічний захід, покликаний підвищити обізнаність про проблеми і внесок мігрантів і біженців у всьому світі. Відзначається цей день в останню неділю вересня і нагадує про спільну відповідальність міжнародної спільноти за забезпечення прав і добробуту переміщених осіб.

День отоларинголога

29 вересня щороку відзначається День отоларинголога. Цих лікарів ще називають ЛОР-лікарями або «вухо-горло-ніс». Дійсно, вони спеціалізуються на захворюваннях цих людських органів, а також на патологіях голови та шиї.

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Щороку 29 вересня згадується одна із найтрагічніших сторінок української історії – масові розстріли мирних мешканців у Бабиному Яру, що у Києві. За офіційними даними, лише за два дні 29 та 30 вересня там загинуло близько 34 тисячі мирного населення, а за п’ять днів – майже 150 тисяч.

Міжнародний день глухих

Кожен рік у неділю, що завершує останній повний тиждень вересня, в світі проводиться Міжнародний день глухих. Воно присвячується усім людям, котрі мають проблеми зі слухом.

Всесвітній день серця

Лікарі стверджують, що принаймні у 80% випадків серцево – судинним хворобам можна запобігти, якщо люди будуть поінформованими та внесуть потрібні зміни до способу життя. Саме для цього й було засновано Всесвітній день серця, який щороку відзначається 29 вересня. В цей день ми дізнаємося про те, як слід піклуватися про своє серце та на які тривожні сигнали варто звертати увагу.

Всесвітній день річок

Щоб підкреслити цінність рік, привернути увагу людства до їхніх проблем і сприяти природоохоронним діям, засновано спеціальне свято — Всесвітній день річок, який щороку відзначається в останню неділю вересня.

Національний день кави

В Сполучених Штатах Америки, Канаді та ще низці англомовних країн щороку 29 вересня відзначається Національний день кави.

Всесвітній день сітківки

Всесвітній день сітківки – це всесвітній день, який підкреслює важливість здоров’я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, що живуть із захворюваннями сітківки. Відзначається щорічно в останню неділю вересня з метою інформування людей про здоров’я сітківки та підвищення обізнаності про дегенеративні захворювання сітківки.

29 вересня в Україні

День міста Кременчук

День міста Мелітополь

День міста Нова Каховка

День міста Маріуполь

Іменини 29 вересня

Іван.

Талісманом людини, народженої 29 вересня є олівін. Найбільше цей камінь підходить жінкам, які готуються до пологів. Також здавна вірили, що олівін допомагає побороти депресивні стани.

Традиції, заборони, прикмети 29 вересня

У народі 29 вересня – свято Феофан Милостивий. Так день прозвали на честь доброго святого, а також за теплу погоду. За народними повір’ями, преподобний накидає на сонце жупан, і, зігріваючись, воно дарує тепло людям.

Святий Кіріак вважається покровителем мандрівників і відлюдників. У нього просять позбавлення від хвороб, головного болю і депресії. Святому Феофану також моляться про зцілення від різних недуг.

На Феофана Милостивого обов’язково потрібно допомогти іншим, наприклад, немічним людям, проявити особливу щедрість і доброту.

За традицією цього дня селяни стригли овець, а жінки займалися заготовлянням на зиму капусти. Сни проти 29 вересня вважалися порадою від Вищих Сил.

Наші предки помітили: якщо у цей день на вулиці можна побачити багато павутини, а шпаки не поспішають відлітати – осінь буде сухою і “затяжною”. Чим тепліше і сухіше буде, тим пізніше настане зима, а сильного холоду можна не боятися.

Ще прикмети 29 вересня

за вікном тепла погода — ще нескоро прийде холод;

галки збираються в зграї — буде хороша погода;

на деревах листя жовте, але ще не опадає — до довгої осені.

Що не можна робити 29 вересня:

У лазні заборонено брати віник чужої людини.

Не можна цілуватися — до розлуки.

Не рекомендовано починати нові справи.

29 вересня в історії

Визначні події

1515 — підписано «вічний мир» між Францією та Швейцарією

1739 — за Белградським договором Російська імперія отримала від Османської імперії Азов і Запорожжя

1789 — Конгрес США проголосував за створення американської армії

1793 — в британському спортивному журналі вперше згадано про гру в теніс

1829 — після реорганізації лондонської поліції у Великій Британії засновано Скотленд-Ярд, офіційне поліцейське розслідувальне управління

1897 — у театрі «Олімпо», що в Буенос-Айресі, на прем’єрі вистави «Креольський суд» було вперше виконано танго

1922 — в Звенигородці на Черкащині під час інспірованого більшовицькими агентами «з’їзді» отаманів Холодного яру, було заарештовано більшість цих отаманів. Передчуваючи лихе, на цей «з’їзд» не прибули отамани Чорний Ворон, Ґонта та деякі інші

1926 — закрита й проголошена музеєм Києво-Печерська лавра

1938 — засуджено до страти українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича

1941 — початок масових убивств у Бабиному Яру

1954 — засновано Європейську організацію з ядерних досліджень

2003 — росіяни почали будівництво дамби від берегів Таманського півострова до українського острова Тузла, подальший Конфлікт щодо острова Тузла

Народилися 29 вересня

1547 — Мігель де Сервантес, іспанський новеліст, драматург і поет, класик світової літератури

1571 — Мікеланджело да Караваджо, італійський живописець періоду раннього бароко, засновник європейського реалістичного живопису XVII століття.

1795 — Кіндрат Рилєєв, російський поет і революціонер-декабрист, один із нечисленних російських прихильників ідеї національного визволення України

1844 — Осип Барвінський, український (галицький) письменник, греко-католицький священик

1845 — Іван Карпенко-Карий, драматург, один з корифеїв українського театру

1866 — Михайло Грушевський, видатний український історик, політичний діяч, письменник, голова УЦР.

1902 — Федір Бурлака, український радянський письменник, автор історичних повістей і романів.

1916 — Наталка Кандиба, українська акторка, майстер літературного читання і дублювання.

1919 — Іван Хоменко, український поет, член Спілки письменників України (1962).

1923 — Петро Борис (с. Требухівці Бучацького району) — соліст хору «Бурлаки», кобзар.

1933 — Валентин Чернін, український картограф, кандидат географічних наук, доцент географічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка.

1939 — Луїза Ільницька, український бібліограф, бібліографознавець, книгознавець.

1943 — Лех Валенса, польський профспілковий діяч, засновник і глава профспілки, а потім партії «Солідарність», президент Польщі (1990-95 рр.), лауреат Нобелівської премії миру (1983).

1951 — Валерій Кривов, український радянський волейболіст, олімпійський чемпіон.

1956 — Олесь Янчук, український режисер, продюсер, сценарист, Народний артист України.

1958 — Анатолій Матвійчук, український співак, автор пісень української традиційної естради.

1959 — Віктор Гребенюк, український письменник, журналіст.

1969 — Олександр Істер, учитель-методист з математики, автор підручників і навчально-методичної літератури з математики

1976 — Андрій Шевченко, український футболіст

1981 — Віктор Поляков, український боксер.

1989 — Євген Коноплянка, український футболіст, гравець національної збірної України.

1993 — Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад.

1995 — Руслан Драпалюк, український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень.

Померли 29 вересня

1406 — Кипріан (митрополит Київський), святитель, митрополит Київський і всієї Руси, письменник, редактор, перекладач і книжник.

1902 — Еміль Золя, французький романіст, критик та політичний активіст.

1909 — Сергій Шпойнаровський, український педагог, культурний діяч і перекладач на Буковині.

1913 — Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник, створив двигун внутрішнього згоряння, названий на його честь — дизельний двигун.

1930 — Ілля Рєпін, визначний художник-реаліст українського походження.

1968 — Микола Шрамченко, український живописець-реаліст та експресіоніст.

1988 — Григорій Зельдович, український редактор, кінокритик, Заслужений працівник культури України (1969).

1999 — Андрій Хомин, колишній гравець київського «Динамо», триразовий чемпіон України, загинув того дня в автомобільній катастрофі біля Івано-Франківська.

2009 — Павло Попович, льотчик-космонавт № 4, перший український космонавт, двічі Герой Радянського Союзу.

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