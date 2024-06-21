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Мандрівники прямують до Києва на самохідному дивані – подробиці незвичайного туру (ФОТО ВІДЕО)

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Журналіст
Мандрівники прямують до Києва на самохідному дивані - подробиці незвичайного туру (ФОТО ВІДЕО)

Аркадій Фішман, винахідник дивана на колесах, та його подруга Олена Дунець, вирушили на самохідному дивані у благодійний тур з метою збору коштів на потреби ЗСУ.

Початок їхньої подорожі відбувся у Заліщиках що на Тернопільщині, куди Аркадій переїхав із Слов’янська. Вони планують проїхати через Тернопіль, Вінницю, Хмельницький, Житомир і завершити тур у Києві, загальною довжиною 650 кілометрів, розповідає Аркадій.

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Він зазначає, що під час поїздки місцеві мешканці матимуть можливість сфотографуватися на дивані та підтримати збір коштів донатами. Зібрані кошти підуть на закупівлю тактичних медичних засобів, металошукачів, а також евакуаційних та розмінувальних платформ для ЗСУ.

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Олена розповідає, що вони вже зустріли багато людей, які допомагають їм донатами, харчують і навіть приймають у своїх домівках на ночівлю. Вони також зіткнулися з деякими труднощами, такими як прокол колеса і вихід з ладу плати для зарядки телефонів, але продовжують рухатися далі з позитивним настроєм.

Мандрівники прямують до Києва на самохідному дивані - подробиці незвичайного туруМандрівники прямують до Києва на самохідному дивані – подробиці незвичайного туру

За перший день туру, який почався вчора, вже зібрано 25 тисяч гривень. Завершиться тур 6 липня у Києві, де відбудеться благодійний концерт з участю українських артистів, що підсумує збір коштів, додає Олена.

Чоловік говорить, приблизна довжина дивана – два метри, ширина – 80 сантиметрів, висота – понад метр.

“Мій транспортний засіб не підлягає реєстрації жодній, бо в законі вказані обмеження статутності двигуна три кіловати і обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед, а от якщо більше, то потрібна реєстрація”.

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