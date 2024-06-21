Аркадій Фішман, винахідник дивана на колесах, та його подруга Олена Дунець, вирушили на самохідному дивані у благодійний тур з метою збору коштів на потреби ЗСУ.

Початок їхньої подорожі відбувся у Заліщиках що на Тернопільщині, куди Аркадій переїхав із Слов’янська. Вони планують проїхати через Тернопіль, Вінницю, Хмельницький, Житомир і завершити тур у Києві, загальною довжиною 650 кілометрів, розповідає Аркадій.

Він зазначає, що під час поїздки місцеві мешканці матимуть можливість сфотографуватися на дивані та підтримати збір коштів донатами. Зібрані кошти підуть на закупівлю тактичних медичних засобів, металошукачів, а також евакуаційних та розмінувальних платформ для ЗСУ.

Олена розповідає, що вони вже зустріли багато людей, які допомагають їм донатами, харчують і навіть приймають у своїх домівках на ночівлю. Вони також зіткнулися з деякими труднощами, такими як прокол колеса і вихід з ладу плати для зарядки телефонів, але продовжують рухатися далі з позитивним настроєм.

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За перший день туру, який почався вчора, вже зібрано 25 тисяч гривень. Завершиться тур 6 липня у Києві, де відбудеться благодійний концерт з участю українських артистів, що підсумує збір коштів, додає Олена.

Чоловік говорить, приблизна довжина дивана – два метри, ширина – 80 сантиметрів, висота – понад метр.

“Мій транспортний засіб не підлягає реєстрації жодній, бо в законі вказані обмеження статутності двигуна три кіловати і обмеження швидкості 40 кілометрів на годину. Якщо менші параметри, то нічого не потрібно. Це як електровелосипед, а от якщо більше, то потрібна реєстрація”.

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