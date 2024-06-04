Новим проектом «Майстерня на колесах» надається допомога українцям із ремонтом будинків. Проект з ремонту пошкодженого житла діє від УВКБ ООН і БФ «Янголи спасіння».

Інноваційна ініціатива “Майстерня на колесах” підтримує українців, які постраждали від війни, із ремонтом їх будинків.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на UNHCR Україна.

У рамках нового пілотного проєкту УВКБ ООН та партнер НУО «Янголи спасіння» розгортають мобільні бригади досвідчених будівельників, щоб допомогти постраждалим від війни громадам відремонтувати їхні будинки.

Допомога українцям із ремонтом будинків від проекту «Майстерня на колесах»

Про допомогу

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з партнером НУО « Янголи спасіння» розпочали новий проєкт «Майстерня на колесах», щоб підтримати постраждалі від війни громади. Вони надають технічні поради та допомогу людям з ремонтом будинків, що були пошкоджені обстрілами із застосуванням ракет чи безпілотників тощо.

П’ять мобільних бригад досвідчених будівельників вже працюють на Харківщині. Вони надають консультації людям, які бажають самостійно відремонтувати свої будинки. А також допомагають особам з уразливих категорій населення демонтувати пошкоджені вікна та замінити їх на нові енергозберігальні вікна, надані УВКБ ООН.

«Проєкт «Майстерня на колесах» використовує інноваційний підхід, поєднуючи матеріальну допомогу з технічною експертизою та розширенням можливостей громади. Тож в рамках нового проекту надається не тільки вичерпний перелік матеріалів, але й пропонуються технічні консультації та безоплатна оренда інструментів для того, щоб люди могли самі зробити ремонт.

Як отримати допомогу

Пріоритет при наданні допомоги надається:

людям похилого віку;

особам з інвалідністю;

великим сім’ям;

іншим особам, які найбільше потребують допомоги.

Повідомляється, що таку підтримку отримали близько сотні родин. Протягом року проєктом планується охопити 1500 сімей у Харківській області. Крім того, цю ініціативу планують розширити на Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську області, одночасно збільшуючи кількість мобільних бригад.

Для додаткової інформації щодо проекту можна звернутися на гарячу лінію

УВКБ ООН: 0800307711 (Пн-Пт 09:00–18:00).

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