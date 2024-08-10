У Парижі проходить Олімпіада-2024. Сьогодні, 10 серпня – 15 змагальний день. Публікуємо розклад змагань українських спортсменів.

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15-й день Олімпійських ігор-2024 розпочинається у суботу, 10 серпня. Змагатися у цей день будуть 17 спортсменів.

У передостанній день Олімпіади-2024 Україна гарантовано здобуде 12-ту медаль. Ірина Коляденко пройшла до “золотого” фіналу жіночої вільної боротьби у ваз 62 кг.

Крім Коляденко, Україна боротиметься за ще щонайменше три медалі на Олімпіаді у Парижі: у художній гімнастиці, легкій атлетиці та артистичному плаванні. Крім цього, ще у трьох видах спорту — веслуванні на байдарках і каное, стрибках у воду та брейкінгу — українські атлети мають можливість дійти до фіналу та поборотися за нагороди.

Олімпіада-2024: розклад змагань українських спортсменів 10 серпня

11:00. Стрибки у воду. Олексій Середа: 10-метрова вишка, одиночний турнір, півфінал

11:30. Веслування на байдарках і каное. Марія Повх: байдарка-одиночка, 500 м, півфінал

12:00. Боротьба. Олександр Хоцянівський: вільна боротьба, понад 125 кг, втішні сутички

12:30. Боротьба. Муразі Мчедлідзе: вільна боротьба, до 97 кг, 1/8 фіналу

12:40. Веслування на байдарках і каное. Анастасія Рибачок, Людмила Лузан: каное-одиночка, 200 м, півфінал

13:40. Веслування на байдарках і каное. Жінки, байдарка-одиночка, 500 м, фінал

14:30. Сучасне п’ятиборство. Валерія Пермикіна: півфінали Б

14:40. Веслування на байдарках і каное. Жінки, каное-одиночка, 200 м, фінал

15:00. Художня гімнастика. Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна: групове багатоборство, фінал

16:00. Стрибки у воду. Чоловіки, 10-метрова вишка, одиночний турнір, фінал

17:00. Брейкінг. Олег Кузнєцов: груповий раунд

19:35. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, до 97 кг, півфінал

20:00. Легка атлетика. Олег Дорощук: стрибки у висоту, фінал

20:30. Артистичне плавання. Марія Алексіїва, Владислава Алексіїва: дует, довільна програма, фінал

21:05. Боротьба. Чоловіки, вільна боротьба, понад 125 кг, бронзові сутички

22:15. Боротьба. Ірина Коляденко: вільна боротьба, до 62 кг, фінал

22:15. Брейкінг. Чоловіки: фінал

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