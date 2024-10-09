9 жовтня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 9 жовтня. Всесвітній день фінансового планування і Всесвітній день пошти. День рієлтора в Україні. Православні вшановують пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого. У народі День першої каші. Залишилося 83 дні до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 959 день повномасштабної війни в Україні.

9 жовтня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

9 жовтня – яке сьогодні церковне свято

9 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого. Він був одним із дванадцяти апостолів, яких обрав Ісус Христос для проповіді Євангелія. Він був сином Алфея та братом апостола Матфея. Яків відзначався своєю послугою, лікуванням недуг та проповіддю в різних країнах. Після зішестя Святого Духа, Яків проповідував у Юдеї, Едессі, Тирі, Газі, Елевтерополі, а також у Персії та Єгипті. Він лікував різні недуги, відганяв злих духів і приводив багатьох людей до Христа.

9 жовтня у світі

Всесвітній день фінансового планування

Економічна культура, фінансова грамотність та здатність до фінансового планування – це основа економічної й фінансової незалежності людини, її добробуту та процвітання. Всесвітній день фінансового планування (World Financial Planning Day) – відзначається в першу середу жовтня. Однак щороку дата проведення події визначається організатором.

Всесвітній день пошти

9 жовтня в календарі відзначено як Всесвітній день пошти. Саме цього осіннього дня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз.

А також у світі:

Міжнародний день дзиги

День Незалежності Республіки Уганда

9 жовтня в Україні

День рієлтора в Україні

День рієлтора в Україні відзначається 9 жовтня з 2000 року. Цю неофіційну дату встановили у 1999 році на першому всеукраїнському з’їзді рієлторів.

Іменини 9 жовтня

Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.

Талісманом людини, народженої 9 жовтня, є топаз. Камінь, який відомий людству вже три тисячоліття. Здавна топаз називали символом холоднокровності. Вірили, що самоцвіт робить свого власника розсудливим.

Традиції, заборони, прикмети 9 жовтня

У народному календарі 9 жовтня – свято Яків Дровопилець, або Яків Студений. Цього дня традиційно заготовляють дрова.

Святого Якова та інших апостолів Христа просять про допомогу і пораду в різних справах.

Цього дня можна йти до лісу по гриби – зазвичай у цей час уже є опеньки, сироїжки, білі гриби. За старих часів на початку жовтня на млинах обдирали просо, овес, ячмінь, мололи пшеницю на крупу, а потім готували кашу з нового врожаю. Тому 9 жовтня – це ще й День першої каші. За повір’ям, той, у кого сьогодні на столі стоятиме каша, буде здоровим увесь рік.

У народі примітили, якщо сьогодні дощ зі снігом – з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло – липень буде дощовим і холодним.

Ще прикмети 9 жовтня

на талу землю випав сніг — чекайте на поганий урожай наступного року;

місяць за хмарами — до посушливого літа;

дощить — сніг випаде рано;

кроти копають широкі нори — чекайте на швидке потепління;

ще не все листя опало з вишні — до потепління.

Що не можна робити 9 жовтня:

Не можна рубати яблуні, груші і черешні.

Забороняється грати весілля.

Не слід зловживати алкоголем і об’їдатися.

9 жовтня в історії

Визначні події:

1596 — церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву

1621 — у Хотині після війни підписано мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита закріпила свою перемогу над Туреччиною і на півстоліття уберегла Європу від османських нападів

1655 — перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова

1789 — у Королівстві Франція заборонені тортури

1780 — у Королівстві Пруссія скасовано особисту залежність селян від поміщиків

1874 — створення Всесвітнього поштового союзу. Цього дня починаючи з 1957 року відзначається Всесвітній день пошти

1928 — у Львові засновано греко-католицьку Богословську академію

1944 — вийшов указ НКВС/НКДБ «Про заходи із посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України»

1968 — почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня 1968 р. вийшов на Красну площу в Москві з лозунгами: «Руки геть від ЧССР!», протестуючи проти радянської окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки

1975 — академіку Андрію Сахарову присуджена Нобелівська премія миру

1989 — в СРСР визнано право працівників на страйк

Народилися 9 жовтня

1201 — Робер де Сорбон, французький богослов, засновник Сорбонни.

1813 — Микола Станкевич, філософ, письменник, поет українського походження.

1874 — Микола Реріх, художник.

1886 — Іванна Блажкевич, українська письменниця.

1892 — Михайло Кравчук, видатний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології.

1904 — Микола Бажан, український письменник.

1940 — Джон Леннон, британський музикант.

1943 — Михайло Туш, український політик і поет

1951 — Раїса Харитонова, українська поетеса і прозаїк

1963 — Павло Вольвач, український прозаїк і поет

1970 — Антоніна Филонич, українська поетеса

1975 — Андрій Водичев, український актор.

Померли 9 жовтня

1957 — Караш Морріс-Селіґ, американський хімік українського походження.

1967 — Че Гевара, латиноамериканський революціонер та партизан-підпільник.

1974 — Оскар Шиндлер, німецький промисловець, який врятував майже 1200 євреїв під час Голокосту.

2007 — Анатолій Погрібний, український літературознавець, письменник, критик і публіцист, громадський діяч.

2023 — Ентоні Гікокс, англійський кінорежисер, сценарист та продюсер.

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