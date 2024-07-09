9 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

9 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 9 липня. День жалоби у Києві та Кривому Розі, де вчора росія убила десятки людей. Міжнародний день знищення зброї. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Залишилося 175 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 867 день повномасштабної війни в Україні.

9 липня – яке сьогодні церковне свято

9 липня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Батьки Панкратія були родом з Антіохії. Коли почув він про благословення Ісуса Христа, то прийняв хрещення в Антіохії від апостолів. За переказом, він здійснив подорож до Єрусалима, а потім вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Пізніше Петро поставив його як єпископа Тавроменійського на Сицилії. За місяць Панкратій збудував міську церкву, навернув усіх тавроменійців у християнство. Він загинув мученицькою смертю в Тавроменії від рук язичників, які закидали його камінням. Мощі святого Панкратія зберігаються в римській Церкві святого Панткратія. У Таорміні є також церква його імені.

9 липня у світі

Міжнародний день знищення зброї

9 липня 2001 року ООН започаткувала відзначання Міжнародного дня знищення зброї. Ця подія пов’язана з негативними наслідками проведення довготривалих збройних конфліктів у країнах, що знаходяться на південному сході Європи.

День моди

Щороку 9 липня ми відзначаємо День моди, свято особистого стилю та індивідуальної естетики. Цей день надає можливість кожному продемонструвати своє унікальне ставлення до моди за допомогою одягу та аксесуарів.

Іменини 9 липня

Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 липня, є геліотроп. Заносять до групи кварців. Здавна вірили, що геліотроп допомагає своєму власнику відкривати будь-які двері і вирішувати складні проблеми.

Традиції, заборони, прикмети 9 липня

У народному календарі 9 липня – свято Панкратій Ягідник, Чорничний день. У цей час зазвичай збирають чорницю, звідси і назва свята.

До святого Панкратія звертаються з молитвами про здоров’я, благополуччя, просять про красу.

Як уже говорили, цього дня заведено збирати чорницю: в народі вважають, що зібрана на Панкратія ягода – особливо цілюща, і що більше чорниці з’їси цього дня, то більше здоров’я та краси додасться.

У наших пращурів існувало повір’я: хто хоче позичити грошей, той повинен покласти листя суниці у кишеню й сміливо йти – відмови не буде. Щоб дізнатись погоду, у минулі часи слідкували за травою: якщо вранці вона суха, на ніч слід чекати дощу.

Ще прикмети 9 липня:

темний місяць — до кінця липня йтимуть дощі;

ще не дозріла чорниця — буде холодною осінь;

павуки плетуть павутину біля будинку — буде гарна погода;

зірки тьмяні — чекайте на морозну зиму.

Що не можна робити 9 липня:

Не варто починати нові справи.

Не можна відмовляти у допомозі.

Заборонено важко працювати.

9 липня в історії

Визначні події

1357 — Імператор Карл IV заклав в Празі Карлів міст через Влтаву.

1811 — велика пожежа на Подолі у Києві. Вогонь знищив більшість з 2068 подільських будинків.

1816 — Аргентина оголосила незалежність від Іспанської імперії.

1900 — Королева Вікторія схвалила Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створена нова держава Федерація Австралії (з 1 січня 1901 року).

1961 — у Вінніпегу (Канада) відкрито пам’ятник Т. Г. Шевченку.

1972 — в околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний).

2002 — Організація Африканської Єдності, об’єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз.

Народилися 9 липня

1882 — Михайло Слабченко, український історик

1931 — Ігор Калинець, поет і прозаїк, один із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв’язень.

1938 — Лія Ахеджакова, радянська акторка театру і кіно.

1942 — Євген Мамут, український і американський фахівець з кінематографічних спецефектів, аніматор, лауреат премії «Оскар».

1943 — Сергій Комісаренко, український науковець, державний та політичний діяч, дипломат.

1947 — Анатолій Кочерга, український оперний співак, один із найвидатніших басів сучасності.

1950 — Віктор Янукович, колишній український політик, 4-й президент України, 9-й та 12-й прем’єр-міністр України.

1956 — Том Генкс, американський кіноактор («Форрест Гамп»).

1964 — Кортні Лав, американська рок-співачка, музикант (Hole), дружина Курта Кобейна.

1987 — Володимир Парасюк, учасник Майдану, громадський діяч, депутат Верховної Ради, відомий своїми скандальними витівками.

Померли 9 липня

1977 — Григорій Куций, організатор історичної науки та системи вищої освіти на Зеленому Клині.

1982 — Володимир Хоткевич, український вчений-фізик, фахівець в області фізики низьких температур, педагог, професор, ректор Харківського державного університету. Син Гната Хоткевича.

1987 — Улас Самчук, український письменник, журналіст і публіцист

2004 — Пол Хлєбников, американський журналіст.

Можливо, вам також уде цікаво: Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці

Наш Телеграм