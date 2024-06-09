9 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

9 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 9 червня. Міжнародний день друзів і День расової єдності. Православні вшановують пам’ять святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. Залишилося 205 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 837 день повномасштабної війни в Україні.

9 червня – яке сьогодні церковне свято

9 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Кирила, архиєпископа Олександрійського. Кирило народився 376 року в місті Олександрія, що в Єгипті. Він отримав ґрунтовну освіту, вивчав філософію і богослов’я.

412 року Кирило став патріархом Олександрійським після смерті свого дядька, архієпископа Феофіла. Його служіння тривало до його смерті 444 року. Кирило був активним борцем проти різних єретичних вчень. Він зокрема виступав проти новацій і аріанства. Найбільш відомий його конфлікт з Несторієм, архієпископом Константинопольським, який проповідував, що Ісус Христос існує як дві окремі особи – божественна і людська. Кирило відстоював єдність Ісуса Христа як одного цілого, в якому божественна і людська природи нероздільно з’єднані.

431 року Кирило головував на Третьому Вселенському соборі в Ефесі, який засудив несторіанство і підтвердив Марію як Богородицю, тобто Матір Бога. Це рішення стало ключовим моментом в історії християнського богослов’я. Він залишив після себе численні твори, включаючи коментарі до Святого Письма, проповіді, догматичні трактати і листи. Його праці зробили значний внесок у розвиток християнського богослов’я.

9 червня у світі

День расової єдності

День расової єдності – це щорічна подія, яка проводиться у другу неділю червня, яка відзначає різноманітність і сприяє расовій гармонії.

День інформування про насильство щодо жінок і дітей

Щороку у другу неділю червня відзначається День інформування про насильство щодо жінок і дітей (Abused Women and Children’s Awareness Day), щоб привернути увагу до проблеми домашнього насильства та його впливу на жінок і дітей.

Міжнародний день друзів

Міжнародний день друзів – неофіційне свято, що відзначають 9 червня.

А також у світі:

Всесвітній день технічного обслуговування

День Дональда Дака

Міжнародний день кельтського мистецтва

Всесвітній день антифосфоліпідного синдрому

Всесвітній день акредитації

День Коралового трикутника

Міжнародний день архівів

9 червня в Україні

День працівників текстильної і легкої промисловості

Щорічно другої неділі червня Україна відзначає професійне свято – День працівників текстильної та легкої промисловості.

Іменини 9 червня

Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Марія, Марфа, Магдалина.

Талісманом людини, народженої 9 червня є бурштин. Це потужний природний лікар. Бурштин відрізняється антибактеріальними, протизапальними і антитоксичними властивостями.

Традиції, заборони, прикмети 9 червня

У святителя Кирила просять захистити від недоброзичливців і зла, зміцнити віру, дати мудрості. Також до святителя звертаються по допомогу в усіх богоугодних справах.

У день святителя Кирила добре зустріти світанок, очистити свій простір від непотрібного, позбутися нехороших думок і звичок. У народі день вважається вдалим для сватання і весілля – сім’я буде міцною. Городники в цей час висаджують пізню розсаду.

У цей день не підмітали в домі й не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – до гарної погоди.

Ще прикмети 9 червня:

бобри багато працюють на дощ:

гроза цього дня до поганого збирання сіна;

вранці по воді стелиться туман — чекайте на сонячну погоду;

собака погано їсть — до дощу.

Що не можна робити 9 червня

Не можна сваритися з рідними, лихословити.

Важку працю краще відкласти на інший день.

Після полудня заборонено вбивати комарів.

9 червня в історії

Визначні події

1866 — метеорит «Княгиня» — упав на Закарпатті

1847 — Російський імператор Микола I підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко віддавався в солдати.

1889 — На місці спалення Джордано Бруно в Римі відкритий його пам’ятник.

1920 — відступаючими польськими військами у Києві зруйновано усі мости через Дніпро, у тому числі Миколаївський ланцюговий міст.

1934 — На екранах уперше з’явився герой мультфільмів каченя Дональд Дак.

1984 — У Гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли каченя Дональда Дака.

1988 — Стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановив світовий рекорд — 6,05 м.

1995 — У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського флоту.

2009 — Українська прем’єра та кінотетральний реліз фільму «Las Meninas» (режисер Ігор Подольчак).

Народилися 9 червня

1781 — Джордж Стефенсон, британський винахідник паровоза, будівельник першої у світі залізниці.

1878 — Іван Мар’яненко (Петлішенко), український актор, режисер, педагог, народний артист СРСР.

1941 — Джон Лорд, англійський композитор, учасник груп Artwoods, Flower Pot Men, Deep Purple, Paice, Ashton & Lord, Whitesnake.

1963 — Джонні Депп, американський актор.

1981 — Наталі Портман, акторка.

1983 — Сергій Василюк, фронтмен і засновник гурту Тінь Сонця

Померли 9 червня

68 — Нерон, римський імператор, п’ятий і останній з династії Юліїв-Клавдіїв.

1870 — Чарлз Дікенс, англійський письменник.

1963 — Василь Барвінський, український композитор.

2022 — Роман Ратушний, український блогер, журналіст, учасник російсько-української війни. Загинув в бою під Ізюмом 9 червня 2022 року, потрапивши у ворожу засідку.

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