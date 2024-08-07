7 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

7 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 7 серпня. День професійного спікера. Православні вшановують пам’ять святого преподобного мученика Дометія. Цей день вважається днем смерті легендарного Івана Сірка і цього дня почалася російсько-грузинська війна. Залишилося 146 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 896 день повномасштабної війни в Україні.

7 серпня – яке сьогодні церковне свято

7 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного мученика Дометія. Святий преподобний мученик Дометій народився в Персії і спочатку був язичником. Прийнявши християнську віру, він вступив до монастиря в Месопотамії, а згодом перейшов до монастиря святих Сергія і Вакха над рікою Євфрат, де був висвячений на диякона.

Вважаючи себе негідним священства, Дометій залишив монастир і оселився в печері в Сирії, де проводив час у молитвах і пості. Його побожність і чудеса привертали до нього багатьох людей, які приходили за духовними порадами.

Під час правління імператора Юліана Відступника, Дометій був звинувачений у християнстві. Імператорські посланці, знайшовши його за молитвою, наказали йому йти до імператора. Коли Дометій відмовився, його закидали камінням, а печеру завалили. Він загинув мученицькою смертю 363 року.

7 серпня у світі

День професійного спікера

Кожен рік 7 серпня проводиться День професійного спікера. Запроваджено цей день з метою об’єднати людей, які виходять на сцену, не бояться говорити на будь-яку тему, інформують, розповсюджують, навчають.

День пам’яті ассирійських мучеників

7 серпня ассирійська світова спільнота відзначає День пам’яті ассирійських мучеників. Ця дата була обрана Всесвітньою асоціацією ассирійців у 1968 році.

Іменини 7 серпня

Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро.

Талісманом людини, народженої 7 серпня, є лазурит. Камінь синього кольору. Здавна вірили, що лазурит є каменем удачі, допомагає людині стати врівноваженою та спокійною.

Традиції, заборони, прикмети 7 серпня

Народне свято 7 серпня відоме під назвами Маринин день, Анна Літня, Анна Зимовказівниця, Холодниця.

На городах у свято 7 серпня збирали ранню капусту, огірки, моркву і особливо молоду картоплю. Овочі прибирали в льох, але перед цим приміщення ремонтували і прибирали, щоб урожай не згнив. Цього дня особливо корисними вважаються картопляні страви. Молоду картоплю варили, запікали у вогні, готували деруни та картопляний суп. За прикметами, така їжа наповнить силами та енергією, принесе міцне здоров’я.

У садах у це народне свято збирали сезонні ягоди – калину, ожину, аґрус, малину, шовковицю. Для міцного здоров’я сьогодні обов’язково варто з’їсти жменю сирих ягід. Господині з урожаю готували консервацію на зиму. Також день вважається вдалим для збору грибів у лісі.

У минулі часи помітили: яка погода сьогодні до обіду, така зима до грудня; яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками: якщо лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна – теплою.

Ще прикмети 7 серпня:

лелека стоїть на одному місці — буде великий урожай;

до обіду ранковий туман розсіявся, очікуйте гарної погоди;

на дубі багато жолудів — до теплої зими.

Що не можна робити 7 серпня:

Вночі не можна виходити на вулицю, тому що захворієте.

Заборонено нешанобливо ставитися до лелек.

Не варто думати про майбутнє, планувати його.

7 серпня в історії

Визначні події

1918 — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони.

1920 — у Варшаві підписано українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення.

1932 — у СРСР прийнятий «Закон про п’ять колосків». До 1 січня 1933 засуджено на строк понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.

2000 — японці винайшли водневий електромобіль.

2008 — початок російсько-грузинської війни.

Народилися 7 серпня

1819 — Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор і видавець

1873 — Дмитро Абрамович, український історик літератури і мови.

1876 — Мата Харі, танцівниця, куртизанка й одна з найвідоміших шпигунів Першої світової війни.

1901 — Юлія Солнцева, кіноактриса і кінорежисер, дружина Олександра Довженка, 1927—1956 співрежисер його фільмів.

1947 — Софія Ротару, українська співачка, народна артистка СРСР і України.

1966 — Джиммі Вейлз, засновник Вікіпедії.

1982 — Яна Клочкова, багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання, герой України.

Померли 7 серпня

1680 — Іван Сірко, легендарний кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська Запорозького Низового.

1938 — Костянтин Станіславський, режисер, актор, педагог, народний артист СРСР.

1987 — Анатолій Папанов, радянський актор.

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