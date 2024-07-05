5 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

5 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 5 липня. День трудоголіка. День звільнення Краматорська і Слов’янська від проросійських терористів. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Атанасія Атонського. Залишилося 179 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 863 день повномасштабної війни в Україні.

5 липня – яке сьогодні церковне свято

5 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського. Народився 920 року в місті Трапезунті над Чорним морем у Малій Азії. Після закінчення навчання він став професором у Царгороді. Коли Атанасій познайомився зі святим Михаїлом Малеєном, то вступив до монастиря до Кимінаса, що в Бітинії. Незабаром він потайки втік на гору Атон, де 961 року збудував перший монастир і став настоятелем 58 спільнот ченців. Атанасій вів строге життя, суворо відокремившись від світу, Атанасій Атонський, батько упорядкованого чернечого життя на Атоні, заснув 1003 року.

5 липня у світі

День трудоголіка

Щорічно у США 5 липня відзначається день трудоголіка. Метою святкування цієї дати є привернення уваги до проблеми трудоголізму, яка захоплює все більшу кількість дорослих людей. Щоб відрізнити трудоголізм від захоплення своєю справою, психологи радять пройти певні тести.

А також у світі:

Всесвітній день бікіні

День механічного олівця

5 липня в Україні

День звільнення міст Краматорськ та Слов’янськ від проросійських терористів.

Іменини 5 липня

Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Ганна, Варвара, Єлизавета.

Талісманом людини, народженої 5 липня, є корал. Органогенні мінерали, скелети колоній деяких морських організмів. В давнину вірили, що корал є символом щастя та безсмертя.

Традиції, заборони, прикмети 5 липня

До святого Афанасія, оскільки він був родоначальником гуртожитку ченців, звертаються з молитвами про мир. У святого просять допомоги вирішити суперечки і непорозуміння, а також зцілення від хвороб.

За народною традицією цього дня заведено готувати випічку у вигляді місяця і пригощати нею сусідів і знайомих – вважається, що так можна привернути в дім багатство і благополуччя.

Наші пращури в цей день сподівались на дощ, оскільки він вказував на хороший урожай хлібів. Хороший урожай обіцяв і місяць, який грав ввечері. А вранці спостерігали за туманом: якщо він стелиться по воді – буде хороша погода.

Ще прикмети 5 липня:

місяць на небі яскравий — осінь буде теплою і сухою;

вранці веселка — піде дощ, вдень — до сильного вітру;

місяць світить наче зеленуватим світлом — дощитиме;

крапельки вологи з’явилися на листі клена — чекайте на затяжні дощі через два дні.

Що не можна робити 5 липня:

Не можна байдикувати — прийдуть злидні.

Але! Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Крім того, не варто після обіду багато працювати — всі нагальні справи зробіть в першій половині дня.

5 липня в історії

Визначні події

1054 — в сузір’ї Тельця вибухнула зірка, створивши величезну супернову, видиму на Землі протягом 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.

1439 — на Флорентійському соборі митрополит Київський Ісидор разом з грецьким архієпископом Василієм Бессаріоном підписали церковну унію про об’єднання Православної та Католицької Церков під владою Римського Папи.

1687 — опубліковано першу фундаментальну працю І.Ньютона «Прінсипа».

1841 — Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.

1866 — Від холери помер Йосип Гладкий — останній кошовий Задунайської Січі.

1919 — після 9-годинного бою війська УНР зайняли Жмеринку. Червоноармійці, відступаючи, підірвали тунель і зіпсували 36 паровозів.

1941 — у Кракові німецькою поліцією заарештований і депортований до Берліна провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера.

1946 — вперше показали людям купальник-бікіні.

1954 — Елвіс Преслі записав свою першу пісню «That’s All Right, Mama».

1965 — у м. Києві розпочато будівництво нового житлового масиву Оболонь.

1985 — Сергій Бубка переміг на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см.

1991 — Верховна Рада УРСР ухвалила заяву про безпідставність територіальних претензій Румунії до України стосовно Північної Буковини та Подунав’я.

2014 — українські війська звільнили місто Краматорськ та звільнили місто Слов’янськ від бойовиків «ДНР».

Народилися 5 липня

1919 — Олена Отт-Скоропадська, молодша дочка останнього гетьмана України Павла Скоропадського; З 1975 року очолювала Союз гетьманців-державників.

1952 — Іван Заєць, український політик.

1955 — Ярослав Федоришин, актор, режисер, засновник і художній керівник львівського театру «Воскресіння»

1986 — Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (2012, 2016), бронзовий призер Олімпійських ігор (2008). Заслужений майстер спорту України.

1991 — Максим Кагал, український спортсмен-кікбоксер, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України.

1992 — Петро Полицяк, український військовик, солдат Збройних Сил України. Один із «кіборгів». Герой України.

1997 – Роман Ратушний, український громадський діяч, журналіст, учасник російсько-української війни.

1997 – Роман Бутусін, український військовик, солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 5 липня

1916 — Теофіл Копистинський, український художник-реаліст, портретист, реставратор.

1963 — Андрій Василенко — академік АН УРСР, доктор технічних та доктор сільськогосподарських наук, лауреат Державної премії СРСР.

1975 — Вірський Павло Павлович, український танцівник і хореограф, організатор Національного ансамблю танцю України.

1986 — Ярослав Стецько, український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН. в’язень німецьких концтаборів, керівник Антибільшовицького блоку народів, голова Проводу ОУН (б).

1995 — Марго Борис (Борис Марголіс), український і американський художник-сюрреаліст. Народився в м. Волочиськ, Хмельницької області. Закінчив Одеське художнє училище.

2011 — Сай Твомблі, американський художник, абстракціоніст і імпресіоніст

2014 — Митрополит Володимир, архієрей Української православної церкви МП з 1966 року. З 1992 по 2014 роки її предстоятель, митрополит Київський і всієї України.

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