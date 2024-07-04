4 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 4 липня. День Національної поліції України. В цей день у 2022 році на о. Зміїний повернули український Прапор. Православні вшановують пам’ять святого Андрія, архієпископа Критського. Залишилося 180 днів до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 862 день повномасштабної війни в Україні.

4 липня – яке сьогодні церковне свято

4 липня в церковному календарі – день пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського.

Згідно з його житієм, він був німим від народження до семирічного віку, коли дивним чином зцілився, прийнявши причастя. Від цього часу він починає вивчати Святе Письмо і богословські науки. У віці 14 років Андрій вступив до монастиря преподобного Сави Освяченого біля Єрусалима, де швидко заслужив повагу, ведучи суворе чернече життя.

Пізніше Андрій був призначений архідияконом і спеціальним посланцем патріарха Єрусалимського на VI Вселенському соборі. На соборі він успішно протистояв єретичним вченням, виявляючи не тільки всебічну освіченість і глибоке знання догматів Церкви, а й високий дух благочестя. Під час правління імператора Юстиніана II Андрій був висвячений в архієпископа міста Гортіни на острові Крит. Тут він розкривається як проповідник і поет. Проповіді Андрія Критського відрізняються високим стилем і гармонійною фразою, що дозволяє говорити про нього як про одного з видатних церковних ораторів Візантійської епохи.

Святий Андрій Критський помер у м. Ересос на острові Лесбос.

4 липня у світі

День смаження яєчні на тротуарі

4 липня традиційно щорічно влаштовують жартівливе святкування Дня смаження яєчні на тротуарі. Пов’язане святкування з неймовірно спекою в цю пору року, коли можливо навіть підсмажити яйця на асфальті.

А також у світі:

День Незалежності США

День музики в стилі кантрі

4 липня в Україні

День Національної поліції України

Щороку 4 липня наша держава відзначає свято — День Національної поліції України, яке створено саме для того, щоб вшанувати працю українських поліцейських та підкреслити їхню важливу роль.

День судового експерта України

4 липня відзначається День судового експерта України. Це свято святкують ті, хто стоїть на захисті фактів та справедливості.

Іменини 4 липня

Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна.

Талісманом людини, народженої 4 липня, є гіацинт. Цей камінь дуже популярний в сучасних прикрасах. В давнину вірили, що він лікує свого власника від будь-яких хвороб.

Традиції, заборони, прикмети 4 липня

У народі сьогодні – Андріїв день або Андрій Налива.

До святого Андрія звертаються з молитвами про зцілення від німоти і прощення гріхів.

На Андрія слід готувати вівсяну кашу, а дівчатам, які мріють про заміжжя, за повір’ям, потрібно зварити і з’їсти вівсяний кисіль – весілля буде не за горами.

У минулі часи помітили: якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним. Якщо грім гримить – довго триматиметься погана погода.

Ще прикмети 4 липня:

овес погано росте — буде небагатий урожай;

ос дуже багато — до холодної зими;

яка погода цього дня, такою вона буде на Катерини (28 липня);

вже жовте листя з’явилося — на порозі осінь.

Що не можна робити 4 липня:

Не можна залишати маленьких дітей в приміщенні самих.

Не варто здійснювати великі покупки.

Заборонено лихословити і лаятися.

4 липня в історії

Визначні події

1776 — ухвалено Декларацію незалежності США.

1631 — у Парижі відкрито перше у світі агентство зайнятості.

1865 — побачило світ перше видання книги Льюїса Керрола «Аліса у Дивокраї».

1917 — Виступ полуботківців у Києві з метою проголошення незалежності України.

1941 — убивство польських професорів німцями у Львові.

2022 — на острові Зміїний висадились українські військові та повернули на нього український прапор.

Народилися 4 липня

1891 — Іван Іщенко, український військовий хірург.

1891 — Петро Панч, український письменник, сотник Дієвої Армії УНР.

1958 — Ігор Римарук, український поет, шевченківський лауреат. Багаторічний головний редактор журналу «Сучасність».

1960 — Георгій Арутюнян, учасник Євромайдану. Герой України. Убитий 20 лютого 2014 пострілом снайпера біля Монумента Незалежності у Києві.

1992 — Ірина Варвинець, українська біатлоністка, багаторазова призерка та чемпіонка чемпіонатів світу та Європи серед юніорів, чемпіонка та призерка чемпіонатів Європи та Універсіад

Померли 4 липня

1494 — Юрій Дрогобич, український філософ, астроном, перший український доктор медицини, ректор Болонського університету

1826 — Джон Адамс, один з лідерів американської революції, 2-й президент США

1826 — Томас Джефферсон, 3-й президент США (1801—1809), один з авторів Декларації незалежності.

1831 — Джеймс Монро, 5-й президент США, автор «доктрини Монро»

1913 — Надія Забіла-Врубель, українська оперна співачка, дружина художника Михайла Врубеля.

1919 — Іван Левинський, український архітектор, педагог, підприємець, громадський діяч.

1934 — Марія Склодовська-Кюрі, французький і польський фізик і хімік, Нобелівський лауреат з фізики (1903), і з хімії (1911)

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