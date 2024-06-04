4 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

4 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 4 червня. Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. День вшанування пам’яті дітей які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Православні вшановують пам’ять святого Митрофана. Залишилося 210 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 832 день повномасштабної війни в Україні.

4 червня – яке сьогодні церковне свято

4 червня в церковному календарі – день пам’яті святого Митрофана. Святий Митрофан жив у часи імператора Костянтина Великого, який був першим імператором, вірним Богові. Митрофан народився у сім’ї царського року, його батько, римлянин Дометій, зрікся ідолопоклонництва та обрав шлях християнства. Під час переслідувань християн у Римі Дометій вирушив з синами до Візантії. Після смерті архієрея Прова Митрофан став його наступником. Коли імператор Костянтин прибув до Візантії і побачив Митрофана, то взяв його з собою до Рима. 325 року Митрофан помер, а його мощі виявилися нетлінними.

4 червня у світі

Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії

4 червня відзначається Всесвітній день безневинних дітей, які постраждали від агресії. Цей пам’ятний день запроваджено рішенням Генеральної Асамблеї ООН на одному зі спеціальних засідань з питань про Палестину у 1982 році.

Міжнародний день коргі

Міжнародний день коргі — це щорічне свято однієї з найулюбленіших та найпопулярніших порід собак у світі — коргі. Цей день, який відзначається 4 червня.

День Єрусалима

Щорічно 28 іяра (єврейський календар) відзначається важливе для єврейського народу свято – День Єрусалима.

А також у світі:

Всесвітній день боротьби з карієсом

Всесвітній тиждень серцевого ритму

Міжнародний день спойлерів

4 червня в Україні

День вшанування пам’яті дітей які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

День Господарських Судів України

Іменини 4 червня

Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа

Талісманом людини, народженої 4 червня, є малахіт. Здавна цей камінь вважали символом здоров’я. Малахіт носили як оберіг від різних напастей. Водночас найбільш корисними вважаються камені світлішого відтінку.

Традиції, заборони, прикмети 4 червня

У народне свято 4 червня наші пращури очікували прильоту солов’їв. Побачити цього птаха сьогодні або почути його спів вважається дуже щасливою прикметою. А якщо солов’ї оселилися біля будинку, то його мешканці точно будуть щасливими.

У свято 4 червня нічого не сіяли і не садили на городі, оскільки, за прикметами, посаджені сьогодні культури не виростуть. День присвячували прополюванню бур’янів, обрізці дерев, підгодівлі рослин гноєм. Вважається, що якщо сьогодні підгодувати поле, то на ньому буде дуже хороший урожай.

Часто в цю дату йшов дощ. Тоді день проводили вдома і займалися ремонтом, лагодженням зламаних речей, прибиранням. У комору ховали зимові речі і діставали літні. Чоловіки точили сокири і серпи.

Згідно з прикметами, у сьогоднішнє народне свято не можна лінуватися. Якщо сьогодні раніше встати, добре попрацювати і зробити важливі справи, то надалі на таку людину чекатиме благополуччя й успіх. А вся зроблена сьогодні робота не буде марною.

Ще прикмети 4 червня:

під час схожу сонця духота — буде негода;

дме північний вітер — чекайте на погану погоду;

веселка в першій половині дня до дощу, в другій — до спеки;

дощить — буде йти дощ ще 2-3 дні.

Що не можна робити 4 червня

Забороняється сваритися, тому що сварка затягнеться надовго.

Не можна пити алкогольні напої.

Не варто брехати, тому що брехня “вийде” боком.

4 червня в історії

Визначні події

1664 — Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк

1775 — 4-5 червня (за іншими даними 15-16 червня) за наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала П.Текелі зруйнували Запорізьку Січ

1921 — у Франції вперше представлено парфуми «Шанель» («Chanel № 5»)

1989 — залізнична катастрофа біля Уфи — найбільша в СРСР. Під час проходження двох пасажирських потягів відбувся вибух паливно-повітряної суміші, яка утворилася в результаті аварії на трубопроводі, що проходив за 900 метрів. Загинуло 575 осіб (за іншими даними — 645), поранено понад 600

2014 — Офіційна дата заснування 25-ого окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь»

Народилися 4 червня

470 до н. е. — Сократ, грецький філософ.

1807 — Михайло Козакович, поет, член гуртка «Руська трійця».

1863 — Владислав Городецький, київський архітектор польського походження, автор «Будинку з химерами» та костелу святого Миколая у Києві.

1877 — Панін Михайло Микитович, український живописець.

1907 — Кирило Діденко, український скульптор.

1909 — Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.

1941 — Василь Литвин, український кобзар.

1956 — Гейко Марко Степанович (Марко Гейко), український живописець.

1975 — Анджеліна Джолі, американська акторка.

1976 — В’ячеслав Кернозенко, український футболіст.

1978 — Костянтин Калмиков, український хокеїст.

1988 — Олександр Петраківський, український офіцер, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 4 червня

1869 — Спиридон Литвинович, митрополит Галицький та архиєпископ Львівський, посол і віце-президент Австрійського райхсрату, оборонець прав українців, прихильник поділу Галичини на українську та польську адміністративні одиниці.

1953 — Степан Баран, український (галицький) громадсько-політичний діяч, публіцист, адвокат, дійсний член НТШ.

1976 — Золтан Латинович, угорський актор театру і кіно.

2009 — Лев Броварський, український футболіст і футбольний тренер.

2010 — Геннадій Попович, український футболіст, нападник.

2015 — Леонід Плющ, український математик, дисидент, правозахисник.

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