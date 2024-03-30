30 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

30 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 30 березня, вшановують пам’ять преподобного Іоана Ліствичника, і залишилося 276 днів до Нового року. Це субота, і на цей день припадає 766-й день повномасштабної війни в Україні.

30 березня – яке сьогодні церковне свято

У церковному календарі 30 березня відзначається як день пам’яті преподобного Іоанна Ліствичника, який народився близько 570 року в благочестивій християнській родині. По досягненні 20 років він вирішив прийняти чернечий постриг і відправитися жити до пустелі, де витримав аж сорок років.

Під час перебування там він намагався стримувати всі плотські бажання, обмежуючи себе у споживанні лише дозволених чернецькою правилами страв, і то лише у мінімальних кількостях. Він віддавав майже увесь свій час молитві. Повернувшись з пустелі, Іоан став ігуменом Синайської обителі, проте через чотири роки він зрозумів, що це життя не відповідає його духовним потребам, і знову відійшов у самотність.

Преподобний Іоан помер у віці 80 років, мирно, вві сні.

30 березня у світі

Іспанія – День квітів.

Палестина – День захисту землі.

США – День лікаря.

Хто святкує іменини 30 березня

Православні: Іван

Католицькі: Ірина, Леонард, Ян

Талісманом людини, народженої 30 березня, є аквамарин. Це дорогоцінний камінь, який відрізняється ніжно-блакитним кольором. В Давньому Римі вірили, що аквамарин допомагає лікувати хворе горло та покращує стан печінки.

Які заборони і прикмети 30 березня

Що не можна робити:

Не слід позичати гроші чи брати їх у борг.

Не варто сперечатися, ображатися та говорити лайливі слова

Доцільно утриматися від важких домашніх справ та надмірної фізичної активності.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

Якщо сьогодні на черешнях розцвіли квіти, то час садити кукурудзу та буряки.

Розпускання листя на березі свідчило про майбутню невелику кількість дощів у літній період.

Виліт бджіл із вуликів означав настання теплої весни.

Високий політ гусей передбачав значні дощі у весняний та літній періоди.

Цвітіння кульбабок сигналізувало про надходження короткого літа.

Також серед наших предків існувала цікава традиція, пов’язана з цим днем. Господині обов’язково пекли печиво у формі драбинки та роздавали його всім членам родини. Вірили, що той, хто з’їсть таке печиво, залишиться здоровим протягом усього року. Також вони залишали ласощі «домовому», вважаючи, що це принесе щастя та благополуччя в сім’ю.

30 березня в історії

Визначні події

1842 — американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта;

1867 — усього по два центи за акр Російська імперія продала США Аляску та Алеутські острови;

1888 — велика пожежа знищила третину будинків міста Сколе на Бойківщині;

1922 — у Києві створений театр-студія «Березіль» (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка);

1946 — військова поліція союзних військ арештувала у Франкфурті близько тисячі нацистів, котрі намагались відновити діяльність нацистської партії;

1975 — північнов’єтнамська армія зайняла Сайгон, кінець В’єтнамської війни;

1976 — формальний початок музичного панк-руху: в одному з лондонських клубів відбувся концерт групи «The Sex Pistols»;

1992 — суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов’язуюче компанію «Philip Morris» виплатити 81 мільйон доларів США сім’ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети «Мальборо»;

2014 — у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна (Путін — хуйло!)

Народилися 30 березня

1432 — Мехмед II Фатіх (Завойовник), турецький султан — найбільший полководець свого часу: завоював Константинополь (поклавши кінець існуванню Візантійській імперії), Кримське ханство, Сербію, Морею, Трапезундську імперію, Боснію й Албанію;

1844 — Поль Верлен, французький поет-символіст, критик;

1853 — Вінсент ван Гог, французький живописець-постмодерніст голландського походження.

1968 — Селін Діон, канадська співачка — лауреат 5 премій «Ґреммі»;

1979 — Анатолій Тимощук, колишній український футболіст, рекордсмен за кількістю матчів за збірну України;

1935 — Кащенко Микола Феофанович, український біолог, один з перших українських академіків

1972 — Іван Огієнко, міністр УНР, митрополит УАПЦ, перекладач Біблії

Померли 30 березня

1865 — Олександр Духнович, закарпатський греко-католицький священик, письменник, педагог і культурний діяч.

1943 — Катерина Грушевська, культурологиня, етносоціологиня, фольклористка, перекладачка. Єдина донька Михайла Грушевського, репресована, місце смерті Темлаг.

1973 — Дмитро Донцов, публіцист і громадський діяч, теоретик українського інтегрального націоналізму.

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