29 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 29 березня, святкують День русалки, вшановують пам’ять преподобного Марка, і залишилося 277 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 765-й день повномасштабної війни в Україні.

29 березня – яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 29 березня, за церковним календарем вшановується пам’ять преподобного Марка, єпископа Сирії з IV століття.

У той час імператором правив Костянтин Великий, який був прихильником християнства. За його дозволом Марк знищив декілька язичницьких храмів і зламав ідоли. Це спричинило гнів іновірців на святого. Коли на престол прийшов імператор Юліан Відступник, вони вимагали, щоб Марк відбудував капища на свої кошти. Преподобний відмовився, і тоді його затримали, катували та різали ножами. Марк стійко переніс усі ці страждання і помер кілька років пізніше

29 березня у світі

Починаючи з 2018 року, 29 березня щороку відзначають Міжнародний день русалки.

Свято було створено в кінці 2017 року американським телеканалом Freeform, в зв’язку з прем’єрою їх нового драматично-фантастичного телесеріалу «Сирена», яка відбулася саме саме 29 березня 2018 року на телеканалі Freeform.

Хто святкує іменини 29 березня

Православні: Марко, Кирило

Католицькі: Віктор, Кирило, Амалія

Талісманом людини, народженої 29 березня, є діамант. Це огранені алмази. Здавна вірили, що діаманти допомагають розповісти про свої почуття коханій людині. Також коштовний камінь вважався символом влади.

Які заборони і прикмети 29 березня

Що не можна робити:

Утримуйтесь від важкої фізичної праці.

Не створюйте гучних розваг

Уникайте переїдання та пийте забагато

Народні прикмети та традиції 29 березня:

Наші предки спостерігали за погодою в цей день: вона вказувала на те, якою буде погода 29 вересня.

Якщо на березі багато соку, це означало настання дощового літа.

Сильний дощ у цей день обіцяв багатий урожай вівса.

Якщо сороки будували свої гнізда низько, це було попередженням про часті грози влітку.

Швидкий рух хмар в одну сторону передбачав настання справжньої спеки.

29 березня в історії

Визначні події

845 — вікінги завоювали Париж

1795 — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні

1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин «зупинився» Ніагарський водоспад

1864 — у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством «Руська Бесіда»)

1886 — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола

1933 — після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив прес-реліз, у якому заявив про Голодомор в Україні

1951 — у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.

1967 — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва

1973 — завершено виведення американських військ з Південного В’єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США.

1991 — у Києві відбувся перший вечір поетичної групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).

1998 — Парламентські вибори в Україні

2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО

Народились 29 березня

1591 — Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, першим використав термометр і вимірювач пульсу

1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького

1841 — Марія Вольвач, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка.

1881 — Марійка Підгірянка, українська поетеса

1964 — Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор

Померли 29 березня

1935 — Кащенко Микола Феофанович, український біолог, один з перших українських академіків

1972 — Іван Огієнко, міністр УНР, митрополит УАПЦ, перекладач Біблії

1995 — Тарас Мельничук, український поет-дисидент, в’язень радянських таборів та жертва репресивної психіатрії.

1998 — Квітка Цісик, українсько-американська співачка

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