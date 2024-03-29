29 березня – яке сьогодні свято, які прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 березня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні, 29 березня, святкують День русалки, вшановують пам’ять преподобного Марка, і залишилося 277 днів до Нового року. Це п’ятниця, і на цей день припадає 765-й день повномасштабної війни в Україні.
29 березня – яке сьогодні церковне свято
Сьогодні, 29 березня, за церковним календарем вшановується пам’ять преподобного Марка, єпископа Сирії з IV століття.
У той час імператором правив Костянтин Великий, який був прихильником християнства. За його дозволом Марк знищив декілька язичницьких храмів і зламав ідоли. Це спричинило гнів іновірців на святого. Коли на престол прийшов імператор Юліан Відступник, вони вимагали, щоб Марк відбудував капища на свої кошти. Преподобний відмовився, і тоді його затримали, катували та різали ножами. Марк стійко переніс усі ці страждання і помер кілька років пізніше
29 березня у світі
Починаючи з 2018 року, 29 березня щороку відзначають Міжнародний день русалки.
Свято було створено в кінці 2017 року американським телеканалом Freeform, в зв’язку з прем’єрою їх нового драматично-фантастичного телесеріалу «Сирена», яка відбулася саме саме 29 березня 2018 року на телеканалі Freeform.
Хто святкує іменини 29 березня
- Православні: Марко, Кирило
- Католицькі: Віктор, Кирило, Амалія
Талісманом людини, народженої 29 березня, є діамант. Це огранені алмази. Здавна вірили, що діаманти допомагають розповісти про свої почуття коханій людині. Також коштовний камінь вважався символом влади.
Які заборони і прикмети 29 березня
Що не можна робити:
- Утримуйтесь від важкої фізичної праці.
- Не створюйте гучних розваг
- Уникайте переїдання та пийте забагато
Народні прикмети та традиції 29 березня:
- Наші предки спостерігали за погодою в цей день: вона вказувала на те, якою буде погода 29 вересня.
- Якщо на березі багато соку, це означало настання дощового літа.
- Сильний дощ у цей день обіцяв багатий урожай вівса.
- Якщо сороки будували свої гнізда низько, це було попередженням про часті грози влітку.
- Швидкий рух хмар в одну сторону передбачав настання справжньої спеки.
29 березня в історії
Визначні події
- 845 — вікінги завоювали Париж
- 1795 — німецький композитор Людвіґ ван Бетховен уперше дав концерт у Відні
- 1848 — через сильні морози, що скували річку Ніагара, на понад 30 годин «зупинився» Ніагарський водоспад
- 1864 — у Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру (заснований товариством «Руська Бесіда»)
- 1886 — Джон Пембертон з Атланти створив новий лікувальний напій, нині відомий під назвою кока-кола
- 1933 — після нелегальної поїздки Радянським Союзом валлійський журналіст Гарет Джонс випустив прес-реліз, у якому заявив про Голодомор в Україні
- 1951 — у США винесли смертні вироки Етель і Джуліусу Розенбергам, звинуваченим у шпигунстві на користь СРСР. Їх стратили в червні 1953 року.
- 1967 — арешт діячів Українського Національного фронту (УНФ) Дмитра Квецька, Зеновія Красівського, Михайла Дяка, Ярослава Лесіва
- 1973 — завершено виведення американських військ з Південного В’єтнаму і передачу урядом ДРВ американській владі всіх осіб, взятих у полон із числа військового та цивільного персоналу США.
- 1991 — у Києві відбувся перший вечір поетичної групи «Бу-Ба-Бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак).
- 1998 — Парламентські вибори в Україні
- 2004 — Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО
Народились 29 березня
- 1591 — Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, першим використав термометр і вимірювач пульсу
- 1728 — Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького
- 1841 — Марія Вольвач, українська поетеса, письменниця, громадсько-культурна діячка.
- 1881 — Марійка Підгірянка, українська поетеса
- 1964 — Олександр Волков, український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор
Померли 29 березня
- 1935 — Кащенко Микола Феофанович, український біолог, один з перших українських академіків
- 1972 — Іван Огієнко, міністр УНР, митрополит УАПЦ, перекладач Біблії
- 1995 — Тарас Мельничук, український поет-дисидент, в’язень радянських таборів та жертва репресивної психіатрії.
- 1998 — Квітка Цісик, українсько-американська співачка
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