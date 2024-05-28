28 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 28 травня. Всесвітній день голоду. В Україні День поліцейського офіцера громади і День краєзнавства. Православні вшановують пам’ять преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Залишилося 217 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 825 день повномасштабної війни в Україні.

28 травня – яке сьогодні церковне свято

28 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського. Святий Микита відрізнявся великим милосердям і небайдужістю до страждань ближніх. Він завжди допомагав убогим, приймав мандрівників у своєму будинку, дбав про сиріт і вдів, із благоговінням ставився до святих ікон. За свою вірність іконам, він переживав багато страждань, був підданий тортурам і відправлений у заслання. Преподобний Микита помер на початку IX століття, залишивши після себе свої мощі, біля яких стали відбуватися численні дива зцілення. Він став притулком для тих, хто шукав духовної підтримки та милості.

28 травня у світі

Всесвітній день голоду

Всесвітній день голоду є всесвітньо визнаним днем, який відзначається 28 травня кожного року з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення.

А також у світі:

Міжнародний день дій за здоров’я жінок

День менструальної гігієни

День «Міжнародної амністії»

Всесвітній день мартіні з маракуї

День гамбургера в США

День народження майонезу

28 травня в Україні

Всеукраїнський день краєзнавства

Щороку, 28 травня українські краєзнавці відзначають своє професійне свято, а саме Всеукраїнський день краєзнавства. Мета цього свята – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу.

День поліцейського офіцера громади

28 травня в Україні відзначають День громадського поліцейського. У цей день вшановують роботу поліцейських офіцерів громади, це день про те, як Україна змінює стратегію роботи поліції.

Іменини 28 травня

Ігнатій, Олена, Василь, Макар, Микита, Захар, Петро, Іраклій, Микола, Дмитро, Пахом

Талісманом людини, народженої 28 травня, є нефрит. Легендарний камінь, що відомий з давніх часів. Згідно з китайськими віруваннями, нефрит в собі уособлює п’ять основних якостей людини: справедливість, чесність, мужність, милосердя та мудрість.

Традиції, заборони, прикмети 28 травня

Микиту Халкідонського вважають покровителем бідних людей. До святого традиційно звертаються з молитвами сироти, незаслужено скривджені люди, просять допомогти в сімейних справах, у реалізації задуманого і знайти хорошу роботу, моляться про зцілення від хвороб.

Наші предки вважали, що святий Микита опікується дикими гусями, у яких в цей період з яєць вилуплюються пташенята.

У народі святого просять уберегти домашню птицю – качок, гусей і маленьких пташенят.

У наших предків існувало чимало прикмет цього дня. Зокрема, народні прикмети цього дня радять повісити над вхідними дверима гілочку полину – щоб захистити оселю від полудниць та іншої нечисті.

Також наші предки помітили, що, як правило, цей день завжди буває теплим і вказує на те, що прийдешнє літо теж буде теплим. Якщо йде дощ – чекайте на грози протягом всього червня.

Ще прикмети 28 травня:

роса на траві — буде добре колоситися зерно;

безвітряна погода — до хорошого урожаю;

багато мурах в мурашнику — до вітру;

на сонці гріється багато ящірок — чекайте на дощ;

низько літають птахи — задощить;

гарна погода — до великого урожаю.

Що не можна робити 28 травня:

Заборонено працювати фізично — цей день потрібно присвятити молитвам.

Не можна залишати двері будинку відчиненими.

Не варто лаятися, лихословити, сваритися.

28 травня в історії

Визначні події

1742 — у Лондоні відкрився перший у світі критий плавальний басейн.

1830 — Президент США Ендрю Джексон підписав Акт про виселення індіанців

1923 — генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно й коли їм це заманеться.

1925 — в місті Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час роботи якої було створено Український комітет краєзнавства.

1957 — у США заснована Національна академія грамзапису, що вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики — «Греммі».

1959 — американські вчені провели успішний запуск в космос з поверненням двох мавп, Айбл та Бейкер на ракеті АМ-18.

1997 — в Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й розподіл Чорноморського флоту.

Народилися 28 травня

1738 — Жозеф Гільотен, французький лікар, винахідник гільотини

1860 — Йосип Олеськів, ініціатор масової трудової міграції українців до Канади в 1890-х роках.

1877 — Максиміліан Волошин, поет і художник українського походження, перекладач, представник символізму й акмеїзму

1878 — Сергій Романович Миротворцев, видатний радянський хірург, академік АМН. Закінчив медичний факультет Харківського університету. Син директора Охтирської гімназії Романа Львовича Миротворцева, який попри заборони царського режиму дозволив гімназистам провести вечір пам’яті Т. Г. Шевченка і взяв у ньому участь, за що був звільнений.

1968 — Кайлі Міноуг, австралійська акторка та співачка

1972 — Положинський Олександр Євгенович, український рок-співак і шоумен, лідер гурту «Тартак».

Померли 28 травня

1916 — Іван Франко, один із найвизначніших духовних провідників України, письменник, вчений, громадсько-політичний діяч, публіцист. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.

1947 — Любов Гаккебуш, українська драматична актриса, педагогиня, перекладачка.

1949 — Антін Лотоцький, український громадський діяч, січовий стрілець, дитячий письменник, журналіст і видавець.

1974 — Микола Анастазієвський, український художник, мистецтвознавець, педагог.

2000 — Ігор Білозір, український композитор, лідер музичного гурту «Ватра» (помер від травм, завданих російськими шовіністами).

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