28 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

28 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 28 серпня. День краватки-метелика. У українців обжинки. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Мойсея Мурина. Залишилося 125 днів до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 917 день повномасштабної війни в Україні.

28 серпня – яке сьогодні церковне свято

28 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина. Він народився в Ефіопії і в молодості був рабом у знатного чоловіка, який вигнав його за погану поведінку. Після цього Мойсей став ватажком розбійників і наводив жах на всю околицю своїми злодіяннями. Однак, згодом він розкаявся у своїх гріхах і вирішив змінити своє життя. Мойсей прийшов до монастиря, де його спочатку не хотіли приймати через його минуле. Але він не відступив і продовжував молитися та просити прощення. Зрештою, його прийняли до монастиря, де він став ченцем, а пізніше ієромонахом. Мойсей провів решту свого життя в молитві та покаянні, ставши прикладом Божого милосердя та сили покаяння. Він помер у віці 75 років від рук розбійників.

28 серпня у світі

Міжнародний день публічного читання коміксів

28 серпня – Міжнародний день публічного читання коміксів. Це щорічне свято усіх героїв коміксів.

День краватки-метелика

28 серпня в США святкують Національний День краватки-метелика (National Bow Tie Day). Це неформальне свято модного жіночого та чоловічого аксесуара.

Іменини 28 серпня

Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна.

Талісманом людини, народженої 28 серпня, є сердолік. Мінерал, про який часто писали в старовинних літописах та переказах. Сердолік вважається символом впевненості в собі, він дарує спокій.

Традиції, заборони, прикмети 28 серпня

28 серпня українці відзначають Обжинки – обряд завершення хлібних жнив. Це свято є віковою традицією. На честь святкування проводяться такі ритуали, як завивання бороди, вшанування останнього снопа, освячення скошеного жита та зібраних трав, поливання жниць.

У XIX – на початку XX століття обжинки відзначалися у різний час, у залежності від конкретної місцевості та кліматичних умов. Українці приурочували святкування до Успіння.

За старовинними звичаями, щоб не турбувати «дух поля», останній сніп необхідно було жати мовчки.

На полі завжди залишали невелику частину незрізаного колосся, яке зав’язували стрічкою. Називалося це завиванням бороди.

На Поліссі до останніх колосків клали хліб-сіль.

Останній сніп завжди називали іменинником, якого шанували особливим чином – одягали в людську одежу і ставили на покуті.

Наостанок з колосся плели вінок для найгарнішої жниці та під спів йшли святкувати.

З 28 серпня розпочинається молоде бабине літо, яке триває до 11 вересня. У минулі часи помітили, якщо молоде бабине літо погоже – чекай негоди на старе (з 14 до 21 вересня). Якщо у цей день погода тиха і ясна, то й осінь буде такою ж.

Ще прикмети 28 серпня:

дощ, але вітру немає — погана погода встановиться надовго;

по річці стелиться туман — до ясного дня;

високо пливуть хмари — погода буде ясною, сухою;

роси багато — чекайте на сонячний день.

Що не можна робити 28 серпня:

Заборонено віддавати, продавати чи міняти речі.

Не можна проводити будь-які фінансові операції.

Не слід брати до рук дзеркало, що тріснуло.

28 серпня в історії

Визначні події

1921 — у Києві розстріляні 47 членів ЦУПКому (Центрального Українського Повстанського Комітету), серед яких були Іван Андрух, співзасновник УВО, та поет-військовик Григорій Чупринка.

1925 – голова Раднаркома Олексій Риков підписав декрет про відновлення виготовлення горілки.

1937 — у Японській імперії була заснована компанія Toyota.

1941 — у Радянському Союзі ліквідовано Автономну Радянську Соціалістичну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців республіки вислано до Сибіру й Середньої Азії.

1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.

1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою «В мене є мрія» виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.

1988 — у Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літаки, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.

1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт у Кадіму та утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.

1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.

1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру «Вежі Петронас» заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу — близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу — офіси її партнерів та інших транснаціональних корпорацій.

Народилися 28 серпня

1749 — Йоганн Вольфганг фон Гете, німецький учений і письменник («Фауст», «Страждання молодого Вертера»).

1887 — Дмитро Дяченко, український архітектор і громадський діяч

1890 — Дмитро Загул, поет, перекладач, літературознавець. Загинув у більшовицьких концтаборах на Колимі приблизно в 1944.

1922 — Марія Лісовська, українська письменниця. Автор збірок оповідань «Скільки житиму — любитиму», «Відлуння серця».

1969 — Джейсон Прістлі, американський актор («Район Беверлі-Гіллз»)

2000 — Юліан Ступак, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України (посмертно).

Померли 28 серпня

1917 — Каміонський Оскар Ісакович, український оперний і камерний співак.

1921 – Іван Андрух, український військовий і політичний діяч, сотник Січових Стрільців.

1921 – Григорій Чупринка, український поет, культурний, військовий і політичний діяч, у 1919 — керівник повстання проти більшовиків на Чернігівщині.

1948 — Олександр Шевченко, український художник-авангардист, теоретик мистецтва і педагог.

1952 — Лаврентія Гарасимів, українська монахиня зі Згромадження Св. Йосифа, блаженна преподобномучениця.

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