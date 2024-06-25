25 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

25 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 25 червня. Міжнародний день моряка. День митника України. Православні вшановують пам’ять святої преподобномучениці Февронії, чудотворної ікони Божої Матері “Ізбавительниця”. Залишилося 189 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 853 день повномасштабної війни в Україні.

25 червня – яке сьогодні церковне свято

25 червня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобномучениці Февронії.

Февронія виховувалася у монастирі під покровом ігумені Врієнни, яка була її тіткою. Ігуменія призначила їй суворіше життя, ніж іншим черницям. Під час царювання Діоклетіана вона стала мученицею за віру в Христа. Февронія співчувала християнам, оскільки її мати була християнкою. Після її смерті вірні намагалися викрасти її мощі, але Лисимах, її співвітчизник, стеріг їх.

А також 25 червня за новим календарним стилем – свято чудотворної ікони Божої Матері “Ізбавительниця”.

Ікона була написана ще 1788 року на святому Афоні, а її історія була пов’язана з життям старця, схимонаха з Афону Мартініана.

25 червня у світі

Міжнародний день моряка (День мореплавця)

Кожен рік 25 червня у світі відзначається День мореплавця. З’явилося свято у 2010 році внаслідок підписання відповідної резолюції країнами – членами Міжнародної морської організації, яка є частиною ООН.

Всесвітній день Beatles

Всесвітній день Beatles (Global Beatles Day), що відзначається щороку 25 червня, є святом, яке віддає данину поваги культовому британському гурту The Beatles.

День кольорового телебачення

Кожен рік 25 червня відзначається День кольорового телебачення. З’явилася ця технологія у 1951 році в Америці та назавжди змінила майбутнє телемовлення.

А також у світі:

Міжнародний день сомоподібних

Всесвітній день вітиліго

25 червня в Україні

День митника

День митника України, що відзначається 25 червня, є професійним святом, що відзначається на державному рівні. Мета цього дня привернути увагу на важливість професії та вшанувати всіх митників офіційними та особистими привітаннями.

Іменини 25 червня

Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 25 червня, є перли. Каміння, яке відрізняється ніжною та тендітною структурою. Часто перли використовуються як ліки. Кажуть, якщо настоювати їх у воді, а потім випити рідину, то можна наситити організм корисними речовинами.

Традиції, заборони, прикмети 25 червня

У народному календарі 25 червня – свято Февронія Русальниця, назване так на честь святої преподобномучениці Февронії діви, пам’ять якої також відзначають цього дня. За народними повір’ями, цього дня русалки водять хороводи, тому потрібно бути особливо обережними під час купання у водоймах.

Перед чудотворною іконою Божої Матері “Ізбавительниця” просять дати здоров’я, позбавити хвороб, пристрастей і згубних звичок, допомогти знайти рішення в складній ситуації, позбутися душевних мук, депресії й печалі, вберегти від зла, лиха й негараздів.

У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду – чорне (гречку). Виконання цього правила гарантувало успіх. У цей день випадають великі роси. Наші пращури примітили: якщо дощ йде маленькими краплями – буде йти довго.

Ще прикмети 25 червня:

багато конюшини росте — до дощового місяця;

спекотний і сухий день — до того, що грибів влітку буде мало;

дощить — чекайте на великий урожай меду;

над водоймою видно веселку — до дощу;

вдень спекотно — ще 40 днів буде така погода.

Що не можна робити 25 червня

Не можна замішувати тісто і готувати випічку — будуть фінансові проблеми.

Заборонено переставляти меблі чи переїжджати — чекайте на неприємності.

Не варто працювати в саду чи на городі — несприятливі для цього дні.

25 червня в історії

Визначні події

1530 — зі схвалення Мартина Лютера його найближчий сподвижник Філіп Меланхтон в Аугсбурзькому рейхстагу виклав основи лютеранства в 28 статтях на німецькій і латинській мовах. Назване «Аугсбурзьке сповідання», воно встановлювало обрядову сторону лютеранства, принцип підпорядкування церкви державі і відображало прагнення вождів лютеранства до компромісу з католицизмом. Імператор Карл V відхилив його, зажадавши повернення реформаторів в лоно католицької церкви, що привело до довгих років боротьби між католицькими і протестантськими князями Священної Римської імперії.

1580 — опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.

1783 — французький хімік Антуан Лоран Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода — це сполука водню і кисню.

1848 — під час «весни народів» у Галичині за рішенням Головної руської ради над Львівською ратушею був вивішений синьо-жовтий стяг.

1878 — почався Берлінський конгрес, що підтвердив незалежність Князівства Чорногорія, Князівства Сербія і Румунії.

1939 — у Львові відбулись останні збори Наукового товариства імені Шевченка. З приходом більшовиків у вересні НТШ припинило свою діяльність, а на початку наступного року Товариство і всі пов’язані з ним установи ліквідовано.

1950 — армія Північної Кореї напала на Південну Корею. Почалася Корейська війна.

1991 — Словенія і Хорватія проголосили незалежність від Югославії.

1991 — прийнятий Закон України «Про митну справу в Україні».

Народилися 25 червня

1646 — Елена Лукреція Корнаро Піскопія (Elena Lucrezia Cornaro Piscopia), італійська вчена, філософ і математик, перша жінка у світі, яка здобула докторський ступінь.

1886 — Іван Крип’якевич, український історик, академік, професор Львівського університету.

1903 — Джордж Орвелл, англійський письменник.

1907 — Зінаїда Хрукалова, українська драматична акторка.

1922 — Петро Угляренко, український письменник.

1954 — Ярослава Король, українська художниця.

Померли 25 червня

1899 — Василь Тарновський (молодший), громадський і культурний діяч, аматор української старовини, меценат. Син Василя Тарновського (старшого).

1912 — Лоуренс Альма-Тадема, нідерландський і британський художник.

1989 — Леонід Бачинський, український письменник, громадський діяч, сотник Армії УНР, педагог, журналіст, дійсний член НТШ

1997 — Жак-Ів Кусто, французький дослідник Світового океану, першовідкривач, винахідник аквалангу, автор багатьох книг і фільмів.

2001 — Анатоль Курдидик, український журналіст і письменник, відомий у міжвоєнному Львові та в Західній діаспорі.

2009 – Майкл Джексон, популярний американський співак.

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