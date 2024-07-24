24 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 24 липня. День двоюрідних братів і сестер. День турботи про себе. День фінансового працівника в Україні. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Бориса і Гліба. Залишилося 160 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 882 день повномасштабної війни в Україні.
24 липня – яке сьогодні церковне свято
24 липня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Святі мученики Борис і Гліб, також відомі як Роман і Давид у хрещенні, були молодшими синами київського князя Володимира Святославича. Вони стали першими святими, канонізованими Руською церквою.
Після смерті їхнього батька 1015 року, їхній старший брат Святополк, прагнучи захопити владу, наказав убити Бориса і Гліба. Борис був убитий на річці Альта, а Гліб — неподалік від Смоленська. Вони прийняли смерть без опору, що стало символом їхньої віри та відданості християнським ідеалам.
24 липня у світі
Міжнародний день турботи про себе
Для того, аби якомога більше людей дізналися про переваги, які надає правильна та відповідальна турбота про себе, існує особливе свято — Міжнародний день турботи про себе, який відзначається щороку 24 липня.
День двоюрідних братів і сестер
День двоюрідних братів і сестер або День кузенів (Cousin’s Day), який відзначається щороку 24 липня, – це день, присвячений визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами.
День народження розчинної кави
Щорічно 24 липня світ відзначає День народження розчинної кави, бо саме цього дня у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво цього напою.
24 липня в Україні
День фінансового працівника в Україні
24 липня в Україні відзначається День фінансового працівника в Україні. Це професійне свято, яке щорічно відзначається, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни.
Іменини 24 липня
- Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина.
Талісманом людини, народженої 24 липня, є сапфір. Дорогоцінний камінь, який відомий вже дуже давно. Сапфір має потужну небесну енергію. Він здавна вважався символом мудрості.
Традиції, заборони, прикмети 24 липня
У народному календарі 24 липня – свято Борис і Гліб Літні. Є ще одна назва – Паликопна, вважається, що цього дня блискавка може вдарити в копицю сіна і початися пожежа, тому виходити працювати в поле або на город не варто.
У молитвах до святих Бориса і Гліба звертаються з проханнями про захист від ворогів, подолання чвар, позбавлення від бід і хвороб.
Цього дня потрібно утриматися від будь-якої складної роботи, але за звичаєм на Бориса і Гліба збирають ягоди – ожину і пізню малину, а також заготовляють черемху. Також цього дня заведено ходити один до одного в гості.
Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили: якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.
Ще прикмети 24 липня:
- павук сплів міцну павутину — до тривалих дощів;
- до полудня роса — чекайте на грозу;
- мухи літають і не дають спокою — буде тепла та сонячна погода;
- вранці дощить — до сніжної зими.
Що не можна робити 24 липня:
- Не варто відмовляти у милостині та допомозі.
- Не слід займатися важкою домашньою роботою.
- Заборонено жати пшеницю — прикличете пожежу.
24 липня в історії
Визначні події
- 1015 — у боротьбі за київський престол вбито князя Бориса, одного із перших руських святих.
- 1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу.
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.
- 1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення «надзвичайно потужної зброї» — ядерної бомби.
- 1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.
- 1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу.
Народилися 24 липня
- 1783 — Сімон Болівар, лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці.
- 1802 — Александр Дюма (батько), відомий французький письменник.
- 1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор. Першим зробив відкриття мітозу (незалежно від В. Флеммінга і В. Шляйхера).
- 1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця і пілот; перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан.
- 1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст — відомий у дорадянському Львові та в Західній діаспорі.
- 1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В’язень сталінських концтаборів.
- 1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.
- 1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк.
- 1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.
- 1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.
- 1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.
- 1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.
- 1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.
- 1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург.
- 1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса.
Померли 24 липня
- 969 — Велика київська княгиня Ольга, дружина князя Ігоря Рюриковича.
- 1910 — Архип Куїнджі, видатний український живописець-пейзажист і педагог грецького походження.
- 1964 — Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист.
- 1980 — Антон Копинець, український письменник та журналіст.
- 2016 — Орест Субтельний, канадський історик українського походження, пластун, автор праці «Мазепинці: український сепаратизм XVIII ст.»
Можливо, вам також буде цікаво: Свята і вихідні у липні 2024 – скільки відпочиватимуть українці
Наш Телеграм