24 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

24 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 24 липня. День двоюрідних братів і сестер. День турботи про себе. День фінансового працівника в Україні. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Бориса і Гліба. Залишилося 160 днів до Нового року. Це середа і на цей день припадає 882 день повномасштабної війни в Україні.

24 липня – яке сьогодні церковне свято

24 липня в церковному календарі — день пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба. Святі мученики Борис і Гліб, також відомі як Роман і Давид у хрещенні, були молодшими синами київського князя Володимира Святославича. Вони стали першими святими, канонізованими Руською церквою.

Після смерті їхнього батька 1015 року, їхній старший брат Святополк, прагнучи захопити владу, наказав убити Бориса і Гліба. Борис був убитий на річці Альта, а Гліб — неподалік від Смоленська. Вони прийняли смерть без опору, що стало символом їхньої віри та відданості християнським ідеалам.

24 липня у світі

Міжнародний день турботи про себе

Для того, аби якомога більше людей дізналися про переваги, які надає правильна та відповідальна турбота про себе, існує особливе свято — Міжнародний день турботи про себе, який відзначається щороку 24 липня.

День двоюрідних братів і сестер

День двоюрідних братів і сестер або День кузенів (Cousin’s Day), який відзначається щороку 24 липня, – це день, присвячений визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами.

День народження розчинної кави

Щорічно 24 липня світ відзначає День народження розчинної кави, бо саме цього дня у 1938 році компанія Nestle розпочала масштабне виробництво цього напою.

24 липня в Україні

День фінансового працівника в Україні

24 липня в Україні відзначається День фінансового працівника в Україні. Це професійне свято, яке щорічно відзначається, щоб вшанувати важливу роль фінансових працівників в економіці країни.

Іменини 24 липня

Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина.

Талісманом людини, народженої 24 липня, є сапфір. Дорогоцінний камінь, який відомий вже дуже давно. Сапфір має потужну небесну енергію. Він здавна вважався символом мудрості.

Традиції, заборони, прикмети 24 липня

У народному календарі 24 липня – свято Борис і Гліб Літні. Є ще одна назва – Паликопна, вважається, що цього дня блискавка може вдарити в копицю сіна і початися пожежа, тому виходити працювати в поле або на город не варто.

У молитвах до святих Бориса і Гліба звертаються з проханнями про захист від ворогів, подолання чвар, позбавлення від бід і хвороб.

Цього дня потрібно утриматися від будь-якої складної роботи, але за звичаєм на Бориса і Гліба збирають ягоди – ожину і пізню малину, а також заготовляють черемху. Також цього дня заведено ходити один до одного в гості.

Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили: якщо в цей день сонячно, то урожай зернових культур буде хорошим.

Ще прикмети 24 липня:

павук сплів міцну павутину — до тривалих дощів;

до полудня роса — чекайте на грозу;

мухи літають і не дають спокою — буде тепла та сонячна погода;

вранці дощить — до сніжної зими.

Що не можна робити 24 липня:

Не варто відмовляти у милостині та допомозі.

Не слід займатися важкою домашньою роботою.

Заборонено жати пшеницю — прикличете пожежу.

24 липня в історії

Визначні події

1015 — у боротьбі за київський престол вбито князя Бориса, одного із перших руських святих.

1911 — американський археолог Хайрам Бінґем відкрив в Перу «втрачене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу.

1918 — гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію.

1945 — на Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіна про створення «надзвичайно потужної зброї» — ядерної бомби.

1990 — уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор.

1991 — урочисте відкриття пам’ятної таблиці в Батурині в пам’ять про гетьмана Івана Мазепу.

Народилися 24 липня

1783 — Сімон Болівар, лідер боротьби за незалежність іспанських колоній у Південній Америці.

1802 — Александр Дюма (батько), відомий французький письменник.

1833 — Петро Перемежко, український гістолог, професор. Першим зробив відкриття мітозу (незалежно від В. Флеммінга і В. Шляйхера).

1897 — Амелія Ергарт, американська письменниця і пілот; перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан.

1905 — Анатоль Кудрик, український письменник, поет та журналіст — відомий у дорадянському Львові та в Західній діаспорі.

1907 — Василь Мисик, поет, перекладач. В’язень сталінських концтаборів.

1928 — Ігор Дмитренко, український фізик у галузі надпровідності та низькотемпературного матеріалознавства, академік.

1945 — Володимир Мазур, український режисер, сценарист, актор та прозаїк.

1951 — Олександр Чорний, український журналіст, письменник, редактор, видавець, краєзнавець, фольклорист.

1951 — Катерина Штанко, українська художниця та письменниця.

1963 — Лілія Золотоноша, українська поетеса, юрист, журналіст, громадський діяч.

1967 — Дмитро Капранов та Віталій Капранов, українські видавці, письменники, публіцисти, громадські діячі.

1969 — Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.

1971 — Євгенія Чуприна, українська поетеса, письменниця та драматург.

1976 — Ярослава Бабич, українська поетеса.

Померли 24 липня

969 — Велика київська княгиня Ольга, дружина князя Ігоря Рюриковича.

1910 — Архип Куїнджі, видатний український живописець-пейзажист і педагог грецького походження.

1964 — Максим Рильський, український поет, перекладач, публіцист.

1980 — Антон Копинець, український письменник та журналіст.

2016 — Орест Субтельний, канадський історик українського походження, пластун, автор праці «Мазепинці: український сепаратизм XVIII ст.»

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