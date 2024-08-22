22 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 22 серпня. Міжнародний день фольклору. В Україні День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Залишився 131 день до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 911 день повномасштабної війни в Україні.

22 серпня – яке сьогодні церковне свято

22 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших. Вони були ранньо-християнськими святими, які загинули за свою віру під час правління імператора Максиміана (284-305 рр.). Агатонік походив зі знатного роду і жив у Нікомідії. Він був обізнаний у Святому Письмі та навернув до християнства багатьох язичників. Разом з ним мученицьку смерть прийняли також Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Їх катували і розіп’яли на хресті за відмову принести жертву ідолам.

22 серпня у світі

Міжнародний день фольклору

Всесвітній день фольклору (World Folklore Day), що відзначається 22 серпня, – це всесвітнє свято, яке вшановує багате полотно традицій, історій, танців і форм мистецтва, що складають фольклор різних культур.

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань

Весь світ 22 серпня відзначає Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на підставі релігії або переконань.

День зубної феї у серпні

День зубної феї (Tooth Fairy Day), що відзначається двічі на рік – 28 лютого та 22 серпня, приносить відчуття магії та хвилювання як дітям, так і батькам. Цей дивний день – можливість вшанувати улюблену Зубну фею, яка перетворює втрату молочних зубів на незабутню подію для дітлахів. Він також нагадує про важливість гігієни зубів для дітей.

А також у світі:

День «Відведіть свою кішку до ветеринара»

Всесвітній день рису Джолоф

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22 серпня в Україні

День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків

Поліцейські країни віддають пошану своїм колегам, що втратили життя, протидіючи злочинцям та захищаючи державу від ворога під час війни.

Іменини 22 серпня

Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Федір, Аріадна.

Талісманом людини, народженої 22 серпня, є бурштин. Це смола хвойних дерев, яка застигла з часом. Здавна вірили, що бурштин володіє особливою здатністю накопичувати електричний заряд. А ще може вилікувати будь-яку хворобу.

Традиції, заборони, прикмети 22 серпня

У молитвах до святого Агатоника звертаються з проханнями зміцнити віру і дати сили протистояти життєвим обставинам, захистити від зла і невірних помислів.

Вважається, що в день Агатоника потрібно зробити якомога більше добрих справ – добро повернеться в трикратному розмірі.

Особливо важливо цього дня оберігати урожай. Наші пращури вірили, що нечиста сила здатна його зіпсувати. Для цього вночі виходили у поле, надягнувши кожуха навиворіт, а голову обернувши рушником.

Наші предки помітили: з 22 серпня осінній дощ літній перебиває. У цей час уже достигає брусниця, сливи, з’являються осінні опеньки.

Ще прикмети 22 серпня:

низько літає павутина — зима буде теплою, а якщо високо — холодною;

тепла погода — такою ж буде осінь;

в лісі багато грибів — чекайте на невдалу рибалку;

в сонячних променях швидко розсіявся туман — ще багато днів триватиме тепла погода.

Що не можна робити 22 серпня:

Не можна приймати та дарувати подарунки.

Не слід лаятися і лихословити.

Забороняється пліткувати та лінуватися.

22 серпня в історії

Визначні події

1770 — капітан Джеймс Кук під час своєї першої навколосвітньої експедиції висадився на східному узбережжі Австралії, яке назвав Новим Південним Уельсом й оголосив володінням британської корони.

1864 — підписана перша Женевська конвенція, утворено товариство Червоного хреста.

1918 — відбувся обмін грамотами про мир між Османською імперією та Українською Державою

1992 — президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту Державного центру УНР, згідно з якою незалежна Україна є правонаступницею Української Народної Республіки

2006 — катастрофа російського літака Ту-154 в Донецькій області. На борту авіалайнера, що виконував рейс Анапа — Санкт-Петербург, перебувало 160 пасажирів та 10 членів екіпажу, всі загинули.

Народилися 22 серпня

1920 — Рей Бредбері, американський письменник-фантаст (†2012).

1966 — Ольга Сумська, українська акторка кіно і театру.

2001 — Ламело Болл, американський професійний баскетболіст.

Померли 22 серпня

1485 — Річард ІІ, король Англії.

1922 — Майкл Шон О’Ко́лен, ірландський військовий, державний і політичний діяч, лідер ірландського національно-визвольного руху.

1938 — Олександр Соколовський, український письменник доби Розстріляного Відродження, жертва сталінського терору

1958 — Роже Мартен дю Гар, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1999 — Олександр Дем’яненко, один з найвідоміших акторів радянського кіно.

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