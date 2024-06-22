22 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

22 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 22 червня. День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. А також сьогодні троїцька поминальна батьківська субота. Залишилося 192 дні до Нового року. Це субота і на цей день припадає 850 день повномасштабної війни в Україні.

22 червня – яке сьогодні церковне свято

День пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

22 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він був християнським мучеником і видатним противником аріанства. Став єпископом давнього сирійського міста Самосата 361 року. Він помер приблизно 379 року в Долихи, ймовірно в Малій Азії. За свою тверду позицію щодо Православного Віровизнання зазнав переслідувань з боку аріан і був неодноразово був позбавлявся своєї кафедри, а ще його засилали в заслання.

Троїцька поминальна батьківська субота

Кожного року на сорок дев’ятий день після Великодня та перед Святою Трійцею (одне з найважливіших християнських свят) православна церква відзначає Троїцьку поминальну батьківську суботу, яка належить до числа Вселенських субот.

22 червня у світі

Всесвітній день тропічного лісу

22 червня кожного року відзначається молода, проте важлива екологічна подія – Всесвітній день тропічного лісу. Таку дату започаткувала організація Rainforest Partnership у 2017 році.

Всесвітній день смурфіків

25 червня 1928 року народився бельгійський карикатурист П’єр Кюлліфор, ще відомий як Пейо, творець маленьких синіх істот – смурфів. У зв’язку з цим Всесвітній день смурфіків відзначається щорічно у суботу, найближчу до 25 червня.

Всесвітній день Фольксваген Жук

Всесвітній день Фольксваген Жук — це щорічна подія, яка проводиться 22 червня і присвячена культовому Volkswagen Beetle. Цей день присвячений визнанню важливої ролі, яку відіграв цей автомобіль в історії та культурі автомобілебудування.

День шоколадного еклера

День шоколадного еклеру відзначається щорічно 22 червня на честь одного з найулюбленіших та найпопулярніших тістечок у всьому світі.

22 червня в Україні

День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні

Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Саме в цей день у 1941 році почалась нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу. За статистичними даними у ній загинуло 20% наших земляків.

Іменини 22 червня

Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана.

Талісманом людини, народженої 22 червня, є аквамарин. Відноситься до класу берилів. Здавна аквамарин вважається магічним каменем, який допомагає підвищити самооцінку, посилити дружбу.

Традиції, заборони, прикмети 22 червня

У поминальну суботу заведено йти на службу до церкви, віднести “панахиду”, подати записочку за упокій, або ж помолитися за померлих удома. Цього ж дня відвідують могили на кладовищах.

Прямої заборони на роботу немає, але важку краще перенести на інший день. День вважається сприятливим для роботи в будинку, городі та саду.

За народними прикметами 22 червня можна зустріти свою споріднену душу.

При цьому народні прикмети цього дня не радять вирушати в далеку дорогу і починати будь-які нові та важливі справи до обіду – вважається, що все приречене на невдачу.

Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. По сонцю й про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.

Ще прикмети 22 червня:

спекотний день — до сильних зимових морозів;

над берегом річки стелиться туман — чекайте на негоду;

дощить цього дня — добре вродить зерно;

на небі з’явилася веселка — чекайте на те, що піде дощ.

Що не можна робити 22 червня

Заборонено лаятися і сваритися, тому що конфлікт буде затяжним.

Не можна ходити до лазні — наші предки вірили, що нечисть може нашкодити.

Не варто вирушати у далеку дорогу — подорож вдалою не буде.

22 червня в історії

Визначні події

1826 — в Російській імперії прийняли «чавунний устав», що посилив цензуру.

1889 — Німецька імперія першою в Європі ввела пенсії зі старості.

1910 — відкрили першу в Європі повітряну пасажирську лінію Фрідріхсгафен-Дюссельдорф, на якій курсував дирижабль «Німеччина».

1915 — австро-німецькі війська під керівництвом Августа фон Макензена звільнили Львів від російських військ після 293 днів російської окупації.

1933 — лідер комуністів УСРР П.Постишев оголосив про масові арешти серед «буржуазної інтелігенції» України.

1941 — Німеччина напала на СРСР, початок німецько-радянської війни.

1941 — у в’язницях Львова розпочалися розстріли в’язнів, причетних до ОУН, санкціоновані прокурором Львівської області Харитоновим. Загальна кількість жертв у Львові за оцінками істориків коливається між 2358 і 2752.

1944 — німецька авіація в ході масованого авіанальоту знищила 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві.

1960 — після обміну образами між лідерами стався офіційний розрив відносин між КПРС і Комуністичною партією Китаю.

Народилися 22 червня

1767 — Вільгельм фон Гумбольдт, німецький філолог, філософ, лінгвіст, державний діяч, дипломат. Старший брат вченого Александера фон Гумбольдта.

1877 — Болеслав Яворський, український композитор та музикознавець;

1898 — Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.

1979 — Роман Зозуля, український гімнаст, віцечемпіон Олімпіади-2000

1981 — Сергій Притула, український телеведучий, актор.

1987 — Володимир Алексюк, український хокеїст

1997 — Дмитро Церахто, молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув у ході російського вторгнення в Україну. Герой України (2023, посмертно)

Померли 22 червня

1992 — Іван Сокульський, український поет, правозахисник, громадський діяч.

2015 – Лаура Антонеллі, італійська кіноакторка, секс-символ 1970-х років, зірка «еротичної комедії по-італійськи».

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