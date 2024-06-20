20 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 червня. День літнього сонцестояння і День перерви у роботі. А ще Всесвітній день біженців. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Залишилося 194 дні до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 848 день повномасштабної війни в Україні.

20 червня – яке сьогодні церковне свято

20 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарськогою. Він був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Методій відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.

Методій отримав прекрасну освіту і рано виявив інтерес до духовного життя. Він вступив до монастиря, де вивчав Святе Письмо і богослов’я. Відзначався мудрістю та духовною глибиною, завдяки чому здобув повагу і любов своїх сучасників.

Методій був обраний єпископом Патарським, де продовжував ревно працювати для зміцнення християнської віри. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищаючи істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими вченнями, які намагалися спотворити християнське вчення.

За свою непохитну віру і активну діяльність Методій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Методія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.

20 червня у світі

День літнього сонцестояння

Саме в червні завдяки одній з головних подій астрономічного календаря — літньому сонцестоянню (Summer Solstice)— мешканці Північної півкулі можуть насолодитися найдовшим днем та найкоротшою ніччю у році. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.

Всесвітній день біженців

20 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день біженців. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 4 грудня 2000 року.

Всесвітній день Wi-Fi

Щорічно 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій – Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

А також у світі:

Всесвітній день тапасу

Міжнародний день поінформованості про ністагм

Всесвітній день ефективності

20 червня в Україні

Зелений тиждень

Щорічно навесні (в 3 останні дні тижня напередодні Трійці та 3 перші Русального тижня) Україна відзначає народне святкування під назвою Зелені свята. Головним днем вважається Зелена неділя.

Іменини 20 червня

Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.

Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Досить популярний коштовний камінь. Здавна вірили, що гіацинт дарує своєму власнику спокій та здатний покращити сон.

Традиції, заборони, прикмети 20 червня

Святому Мефодію моляться з проханнями зцілити від фізичних і душевних хвороб.

В народі цей день назвали Перепелятником. Здавна було заведено полювати на перепелів, а потім готувати з них різні страви.

Вважалося, що якщо побачиш білого перепела – це до великого щастя, а якщо спіймаєш – удачу все життя триматимеш за хвіст.

За народними прикметами потрібно збирати і заготовляти лікарські трави. Вважається, що якщо цього дня погодувати безпритульну тварину, то добро обов’язково повернеться і не знатимеш фінансових проблем.

20 червня 2024 року, у день літнього сонцестояння, заведено просити вибачення і відпускати образи. Слід позбутися непотрібних речей – викинути або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним. Також цього дня добре зустріти світанок – вважається, що з першими променями сонця людина отримує незвичайну силу і Божу благодать.

У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду.

Ще прикмети 20 червня:

павук сплів велику павутину — до теплих і сонячних днів;

дощить — ще 40 днів буде така погода;

жаби стрибають по траві — до дощу;

перепелиці летять близько до людського житла — зима буде суворою;

мурахи сховалися у мурашник — до зливи.

Що не можна робити 20 червня

Не можна заздрити іншим.

Не варто вбивати павуків.

Заборонено сваритися.

20 червня в історії

Визначні події

451 — відбулась Битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів у Європу

1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I

1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф

1857 — британські війська перебили усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищили місто

1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски

1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор

1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір

1990 — Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом

2003 — створений фонд Вікімедіа

Народилися 20 червня

1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.

1834 — Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.

1843 — Федір Стравинський, український оперний співак. Батько видатного композитора Ігоря Стравинського.

1887 — Борис Гомзин, підполковник Армії УНР, помічник начальника розвідувального відділу Генерального штабу Дієвої Армії УНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського.

1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.

1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.

1939 — Василь Василашко, український поет.

1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.

1995 — Іван Волочій, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 20 червня

1929 — Євген Чикаленко, український поміщик, меценат, публіцист, видавець.

1972 — Михайло Волобуєв, український економіст.

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