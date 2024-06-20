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20 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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20 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 червня. День літнього сонцестояння і День перерви у роботі. А ще Всесвітній день біженців. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Залишилося 194 дні до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 848 день повномасштабної війни в Україні.

20 червня – яке сьогодні церковне свято

20 червня – яке сьогодні церковне свято

20 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарськогою. Він був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Методій відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.

Методій отримав прекрасну освіту і рано виявив інтерес до духовного життя. Він вступив до монастиря, де вивчав Святе Письмо і богослов’я. Відзначався мудрістю та духовною глибиною, завдяки чому здобув повагу і любов своїх сучасників.

Методій був обраний єпископом Патарським, де продовжував ревно працювати для зміцнення християнської віри. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищаючи істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими вченнями, які намагалися спотворити християнське вчення.

За свою непохитну віру і активну діяльність Методій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Методія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.

20 червня у світі

День літнього сонцестояння

Саме в червні завдяки одній з головних подій астрономічного календаря — літньому сонцестоянню (Summer Solstice)— мешканці Північної півкулі можуть насолодитися найдовшим днем та найкоротшою ніччю у році. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.

Всесвітній день біженців

20 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день біженців. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 4 грудня 2000 року.

Всесвітній день Wi-Fi

Щорічно 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій – Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.

А також у світі:

  • Всесвітній день тапасу
  • Міжнародний день поінформованості про ністагм
  • Всесвітній день ефективності

20 червня в Україні

Зелений тиждень

Щорічно навесні (в 3 останні дні тижня напередодні Трійці та 3 перші Русального тижня) Україна відзначає народне святкування під назвою Зелені свята. Головним днем вважається Зелена неділя.

Іменини 20 червня

  • Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.

Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Досить популярний коштовний камінь. Здавна вірили, що гіацинт дарує своєму власнику спокій та здатний покращити сон.

гіацинт

Гіацинт

Традиції, заборони, прикмети 20 червня

Святому Мефодію моляться з проханнями зцілити від фізичних і душевних хвороб.

В народі цей день назвали Перепелятником. Здавна було заведено полювати на перепелів, а потім готувати з них різні страви.

Вважалося, що якщо побачиш білого перепела – це до великого щастя, а якщо спіймаєш – удачу все життя триматимеш за хвіст.

За народними прикметами потрібно збирати і заготовляти лікарські трави. Вважається, що якщо цього дня погодувати безпритульну тварину, то добро обов’язково повернеться і не знатимеш фінансових проблем.

20 червня 2024 року, у день літнього сонцестояння, заведено просити вибачення і відпускати образи. Слід позбутися непотрібних речей – викинути або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним. Також цього дня добре зустріти світанок – вважається, що з першими променями сонця людина отримує незвичайну силу і Божу благодать.

У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду.

Ще прикмети 20 червня:

  • павук сплів велику павутину — до теплих і сонячних днів;
  • дощить — ще 40 днів буде така погода;
  • жаби стрибають по траві — до дощу;
  • перепелиці летять близько до людського житла — зима буде суворою;
  • мурахи сховалися у мурашник — до зливи.

Що не можна робити 20 червня

  • Не можна заздрити іншим.
  • Не варто вбивати павуків.
  • Заборонено сваритися.

20 червня в історії

Визначні події

  • 451 — відбулась Битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів у Європу
  • 1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I
  • 1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф
  • 1857 — британські війська перебили усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищили місто
  • 1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски
  • 1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор
  • 1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір
  • 1990 — Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна
  • 1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом
  • 2003 — створений фонд Вікімедіа

Народилися 20 червня

Іван Волочій. Народився у с. Бересток Тернопільської області. Загинув 7 березня 2022 року на околицях села Грушуваха Харківської області. Український військовик, майор (посмертно)

Іван Волочій. Народився у с. Бересток Тернопільської області. Загинув 7 березня 2022 року на околицях села Грушуваха Харківської області. Український військовик, майор (посмертно)

  • 1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.
  • 1834 — Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.
  • 1843 — Федір Стравинський, український оперний співак. Батько видатного композитора Ігоря Стравинського.
  • 1887 — Борис Гомзин, підполковник Армії УНР, помічник начальника розвідувального відділу Генерального штабу Дієвої Армії УНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського.
  • 1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.
  • 1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.
  • 1939 — Василь Василашко, український поет.
  • 1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.
  • 1995 — Іван Волочій, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 20 червня

  • 1929 — Євген Чикаленко, український поміщик, меценат, публіцист, видавець.
  • 1972 — Михайло Волобуєв, український економіст.

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