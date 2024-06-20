20 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 20 червня. День літнього сонцестояння і День перерви у роботі. А ще Всесвітній день біженців. Православні вшановують пам’ять святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Залишилося 194 дні до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 848 день повномасштабної війни в Україні.
20 червня – яке сьогодні церковне свято
20 червня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Методія, єпископа Патарськогою. Він був одним із видатних християнських теологів і мучеників ранньої Церкви. Народився у IX столітті в місті Патара в Лікії (нині це територія Туреччини). Методій відомий своєю ревністю у проповідуванні християнської віри та боротьбою з єресями, що поширювалися в той час.
Методій отримав прекрасну освіту і рано виявив інтерес до духовного життя. Він вступив до монастиря, де вивчав Святе Письмо і богослов’я. Відзначався мудрістю та духовною глибиною, завдяки чому здобув повагу і любов своїх сучасників.
Методій був обраний єпископом Патарським, де продовжував ревно працювати для зміцнення християнської віри. Він активно проповідував серед язичників і єретиків, захищаючи істинне вчення Церкви. Особливу увагу приділяв боротьбі з єрессю гностицизму та іншими неправдивими вченнями, які намагалися спотворити християнське вчення.
За свою непохитну віру і активну діяльність Методій зазнав переслідувань з боку римської влади. Його було заарештовано та піддано жорстоким катуванням, але він не зрікся своєї віри. Зрештою, Методія було страчено, і він прийняв мученицьку смерть за Христа.
20 червня у світі
День літнього сонцестояння
Саме в червні завдяки одній з головних подій астрономічного календаря — літньому сонцестоянню (Summer Solstice)— мешканці Північної півкулі можуть насолодитися найдовшим днем та найкоротшою ніччю у році. Червневий сонцеворот здавна був важливим культурним феноменом для багатьох народів і залишається таким досі.
Всесвітній день біженців
20 червня кожного року відзначається важлива подія – Всесвітній день біженців. Таку дату започаткувала Організація Об’єднаних Націй 4 грудня 2000 року.
Всесвітній день Wi-Fi
Щорічно 20 червня відзначаємо свято бездротових технологій – Всесвітній день Wi-Fi. Подію започаткував Бездротовий широкосмуговий Альянс.
А також у світі:
- Всесвітній день тапасу
- Міжнародний день поінформованості про ністагм
- Всесвітній день ефективності
20 червня в Україні
Зелений тиждень
Щорічно навесні (в 3 останні дні тижня напередодні Трійці та 3 перші Русального тижня) Україна відзначає народне святкування під назвою Зелені свята. Головним днем вважається Зелена неділя.
Іменини 20 червня
- Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.
Талісманом людини, народженої 20 червня, є гіацинт. Досить популярний коштовний камінь. Здавна вірили, що гіацинт дарує своєму власнику спокій та здатний покращити сон.
Традиції, заборони, прикмети 20 червня
Святому Мефодію моляться з проханнями зцілити від фізичних і душевних хвороб.
В народі цей день назвали Перепелятником. Здавна було заведено полювати на перепелів, а потім готувати з них різні страви.
Вважалося, що якщо побачиш білого перепела – це до великого щастя, а якщо спіймаєш – удачу все життя триматимеш за хвіст.
За народними прикметами потрібно збирати і заготовляти лікарські трави. Вважається, що якщо цього дня погодувати безпритульну тварину, то добро обов’язково повернеться і не знатимеш фінансових проблем.
20 червня 2024 року, у день літнього сонцестояння, заведено просити вибачення і відпускати образи. Слід позбутися непотрібних речей – викинути або, якщо вони в хорошому стані, то віддати нужденним. Також цього дня добре зустріти світанок – вважається, що з першими променями сонця людина отримує незвичайну силу і Божу благодать.
У сільських мешканців розпочинається розпал прополювання. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами: якщо жуки літають ввечері, можна розраховувати на хорошу погоду.
Ще прикмети 20 червня:
- павук сплів велику павутину — до теплих і сонячних днів;
- дощить — ще 40 днів буде така погода;
- жаби стрибають по траві — до дощу;
- перепелиці летять близько до людського житла — зима буде суворою;
- мурахи сховалися у мурашник — до зливи.
Що не можна робити 20 червня
- Не можна заздрити іншим.
- Не варто вбивати павуків.
- Заборонено сваритися.
20 червня в історії
Визначні події
- 451 — відбулась Битва на Каталаунських полях, внаслідок якої було зупинено просування гуннів у Європу
- 1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I
- 1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф
- 1857 — британські війська перебили усіх мешканців індійського міста Махуа-Дабар (близько 5000 осіб) та знищили місто
- 1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про покупку Аляски
- 1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор
- 1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір
- 1990 — Бундестаг ФРН ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна
- 1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом
- 2003 — створений фонд Вікімедіа
Народилися 20 червня
- 1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.
- 1834 — Олександр Лазаревський, видатний український історик, генеалог, джерелознавець та видавець. Близький знайомий та один із перших біографів поета Тараса Шевченка.
- 1843 — Федір Стравинський, український оперний співак. Батько видатного композитора Ігоря Стравинського.
- 1887 — Борис Гомзин, підполковник Армії УНР, помічник начальника розвідувального відділу Генерального штабу Дієвої Армії УНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського.
- 1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.
- 1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.
- 1939 — Василь Василашко, український поет.
- 1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.
- 1995 — Іван Волочій, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Герой України.
Померли 20 червня
- 1929 — Євген Чикаленко, український поміщик, меценат, публіцист, видавець.
- 1972 — Михайло Волобуєв, український економіст.
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