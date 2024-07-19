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19 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

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19 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 19 липня. День нових друзів. День тренера в Україні. Православні вшановують пам’ять святої преподобної Макрини. Залишилося 165 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 877 день повномасштабної війни в Україні.

19 липня – яке сьогодні церковне свято

19 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 липня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Макрини. Преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Вона відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до дівочого монастиря. Свята Макрина відома своїми чудесами та відданістю Богу.

19 липня у світі

День нових друзів

19 липня кожного року відзначається День нових друзів. Така позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards з метою підвищення продажу власної продукції у 1920-х роках. Тоді ідею Дня нових друзів сприйняли погано, але зараз подія набирає обертів, розповсюджуючи світом концепцію дружності людей.

19 липня в Україні

День тренера

День тренера в Україні відзначається щорічно 19 липня. Це свято спорту та наставництва, свято фізичної культури, виховання й педагогіки. Це професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та підготовку спортсменів.

Іменини 19 липня

Які сьогодні іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 19 липня, є місячнийй камінь. Від давніх часів його використовували для різних магічних ритуалів. Для творчих та чуттєвих людей місячний камінь вважається справжнім талісманом удачі.

Місячний камінь

Місячний камінь

Традиції, заборони, прикмети 19 липня

У народному календарі 19 липня – свято Мокрини або Макринин день. Вважається, що з цього часу настає пора дощів і гроз.

До преподобної Макрини звертаються з молитвами про здоров’я собі та близьким, добробут в домі, мир. Просять у святої допомоги у вихованні дітей.

Цього дня добре робити прибирання в домі, прати, прасувати, мити вікна. Не можна виганяти кота, який приблудився – це вісник щастя й удачі. Вважається, що той, хто цього дня випадково потрапить під дощ, буде здоровий цілий рік.

Під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Якщо варення з чорної смородини виходило смачним і густим, то передбачали спекотну та ясну погоду.

Ще прикмети 19 липня:

  • похолодало і задощило — така погода буде 6 тижнів;
  • сухо і тепло — чекайте на великий урожай;
  • сухо цього дня, то ще протягом 6 тижнів так буде.

Що не можна робити 19 липня:

  • Не можна з’ясовувати стосунки, сваритися.
  • Заборонено пити алкогольні напої.
  • Не слід відмовляти у допомозі.

19 липня в історії

Визначні події

  • 64 — в часи правління Нерона спалахнула «Велика пожежа»: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.
  • 1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.
  • 1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.
  • 1900 — відкрилося Паризьке метро.
  • 1953 — почалося Воркутинське повстання у таборі «Річлаг» Комі АРСР РФ.
  • 1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
  • 1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
  • 1996 – розпочалися XXVI Олімпійські ігри в Атланті (США).

Народилися 19 липня

Віталій Кличко

  • 1852 — Володимир Науменко, український методист-новатор і теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського.
  • 1876 — Володимир Чехівський, український громадсько-політичний діяч, голова Ради Міністрів УНР.
  • 1892 — Ілько Борщак, український історик і публіцист, дипломат, видавець першого у Франції підручника української мови (1946).
  • 1893 — Володимир Маяковський, російський поет українського походження.
  • 1929 — Галина Зубченко, українська художниця.
  • 1940 — Віктор Носов, український радянський футболіст і тренер.
  • 1947 — Браян Мей, британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, автор хіту «Show Must Go On».
  • 1957 — Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації «Індустріальний союз Донбасу», один з найбагатших українців.
  • 1971 — Віталій Кличко, український боксер і політик.
  • 1976 — Олександр Радченко, український футболіст.
  • 1983 — Яна Саленко, українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондон

Померли 19 липня

  • 1374 — Франческо Петрарка, італійський поет, один із засновників гуманізму (його називають «батьком гуманізму»).
  • 1876 — Іван Сошенко, український маляр і педагог.
  • 1944 — Алла Лисянська, українська художниця.
  • 1945 — Августин Волошин, президент Карпатської України. Загинув у радянській тюрмі.
  • 1950 — Людмила Фоя, українська підпільниця, діячка УПА, письменниця, загинула в бою з НКВС.
  • 1998 — Микола Лебедь, український політик, перший начальник Служби безпеки ОУН, один з лідерів ОУН-УПА.
  • 2010 — Девід Воррен, австралійський науковець, винахідник бортового самописця («чорна скринька»).
  • 2022 — Руслана Писанка, українська телеведуча та акторка театру і кіно.

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