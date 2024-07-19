19 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 19 липня. День нових друзів. День тренера в Україні. Православні вшановують пам’ять святої преподобної Макрини. Залишилося 165 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 877 день повномасштабної війни в Україні.
19 липня – яке сьогодні церковне свято
19 липня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Макрини. Преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Вона відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до дівочого монастиря. Свята Макрина відома своїми чудесами та відданістю Богу.
19 липня у світі
День нових друзів
19 липня кожного року відзначається День нових друзів. Така позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards з метою підвищення продажу власної продукції у 1920-х роках. Тоді ідею Дня нових друзів сприйняли погано, але зараз подія набирає обертів, розповсюджуючи світом концепцію дружності людей.
19 липня в Україні
День тренера
День тренера в Україні відзначається щорічно 19 липня. Це свято спорту та наставництва, свято фізичної культури, виховання й педагогіки. Це професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та підготовку спортсменів.
Іменини 19 липня
Які сьогодні іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.
Талісманом людини, народженої 19 липня, є місячнийй камінь. Від давніх часів його використовували для різних магічних ритуалів. Для творчих та чуттєвих людей місячний камінь вважається справжнім талісманом удачі.
Традиції, заборони, прикмети 19 липня
У народному календарі 19 липня – свято Мокрини або Макринин день. Вважається, що з цього часу настає пора дощів і гроз.
До преподобної Макрини звертаються з молитвами про здоров’я собі та близьким, добробут в домі, мир. Просять у святої допомоги у вихованні дітей.
Цього дня добре робити прибирання в домі, прати, прасувати, мити вікна. Не можна виганяти кота, який приблудився – це вісник щастя й удачі. Вважається, що той, хто цього дня випадково потрапить під дощ, буде здоровий цілий рік.
Під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Якщо варення з чорної смородини виходило смачним і густим, то передбачали спекотну та ясну погоду.
Ще прикмети 19 липня:
- похолодало і задощило — така погода буде 6 тижнів;
- сухо і тепло — чекайте на великий урожай;
- сухо цього дня, то ще протягом 6 тижнів так буде.
Що не можна робити 19 липня:
- Не можна з’ясовувати стосунки, сваритися.
- Заборонено пити алкогольні напої.
- Не слід відмовляти у допомозі.
19 липня в історії
Визначні події
- 64 — в часи правління Нерона спалахнула «Велика пожежа»: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.
- 1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.
- 1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.
- 1900 — відкрилося Паризьке метро.
- 1953 — почалося Воркутинське повстання у таборі «Річлаг» Комі АРСР РФ.
- 1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.
- 1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
- 1996 – розпочалися XXVI Олімпійські ігри в Атланті (США).
Народилися 19 липня
- 1852 — Володимир Науменко, український методист-новатор і теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського.
- 1876 — Володимир Чехівський, український громадсько-політичний діяч, голова Ради Міністрів УНР.
- 1892 — Ілько Борщак, український історик і публіцист, дипломат, видавець першого у Франції підручника української мови (1946).
- 1893 — Володимир Маяковський, російський поет українського походження.
- 1929 — Галина Зубченко, українська художниця.
- 1940 — Віктор Носов, український радянський футболіст і тренер.
- 1947 — Браян Мей, британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, автор хіту «Show Must Go On».
- 1957 — Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації «Індустріальний союз Донбасу», один з найбагатших українців.
- 1971 — Віталій Кличко, український боксер і політик.
- 1976 — Олександр Радченко, український футболіст.
- 1983 — Яна Саленко, українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондон
Померли 19 липня
- 1374 — Франческо Петрарка, італійський поет, один із засновників гуманізму (його називають «батьком гуманізму»).
- 1876 — Іван Сошенко, український маляр і педагог.
- 1944 — Алла Лисянська, українська художниця.
- 1945 — Августин Волошин, президент Карпатської України. Загинув у радянській тюрмі.
- 1950 — Людмила Фоя, українська підпільниця, діячка УПА, письменниця, загинула в бою з НКВС.
- 1998 — Микола Лебедь, український політик, перший начальник Служби безпеки ОУН, один з лідерів ОУН-УПА.
- 2010 — Девід Воррен, австралійський науковець, винахідник бортового самописця («чорна скринька»).
- 2022 — Руслана Писанка, українська телеведуча та акторка театру і кіно.
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