19 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 19 липня. День нових друзів. День тренера в Україні. Православні вшановують пам’ять святої преподобної Макрини. Залишилося 165 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 877 день повномасштабної війни в Україні.

19 липня – яке сьогодні церковне свято

19 липня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної Макрини. Преподобна Макрина народилася в турецькій Кападокії на початку IV століття. Вона відмовилася від світського життя, обравши цнотливість, і вступила до дівочого монастиря. Свята Макрина відома своїми чудесами та відданістю Богу.

19 липня у світі

День нових друзів

19 липня кожного року відзначається День нових друзів. Така позитивна подія святкується аж тричі на рік (також 19 жовтня та 19 січня). Свято започатковано американською компанією з виробництва листівок Hallmark Cards з метою підвищення продажу власної продукції у 1920-х роках. Тоді ідею Дня нових друзів сприйняли погано, але зараз подія набирає обертів, розповсюджуючи світом концепцію дружності людей.

19 липня в Україні

День тренера

День тренера в Україні відзначається щорічно 19 липня. Це свято спорту та наставництва, свято фізичної культури, виховання й педагогіки. Це професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які ведуть навчально-тренувальну роботу, направлену на виховання та підготовку спортсменів.

Іменини 19 липня

Які сьогодні іменини: Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Талісманом людини, народженої 19 липня, є місячнийй камінь. Від давніх часів його використовували для різних магічних ритуалів. Для творчих та чуттєвих людей місячний камінь вважається справжнім талісманом удачі.

Традиції, заборони, прикмети 19 липня

У народному календарі 19 липня – свято Мокрини або Макринин день. Вважається, що з цього часу настає пора дощів і гроз.

До преподобної Макрини звертаються з молитвами про здоров’я собі та близьким, добробут в домі, мир. Просять у святої допомоги у вихованні дітей.

Цього дня добре робити прибирання в домі, прати, прасувати, мити вікна. Не можна виганяти кота, який приблудився – це вісник щастя й удачі. Вважається, що той, хто цього дня випадково потрапить під дощ, буде здоровий цілий рік.

Під час заходу сонця наші пращури слідкували за кольором неба. Яскраве і червоне забарвлення могло свідчити про майбутню ясну погоду. Якщо варення з чорної смородини виходило смачним і густим, то передбачали спекотну та ясну погоду.

Ще прикмети 19 липня:

похолодало і задощило — така погода буде 6 тижнів;

сухо і тепло — чекайте на великий урожай;

сухо цього дня, то ще протягом 6 тижнів так буде.

Що не можна робити 19 липня:

Не можна з’ясовувати стосунки, сваритися.

Заборонено пити алкогольні напої.

Не слід відмовляти у допомозі.

19 липня в історії

Визначні події

64 — в часи правління Нерона спалахнула «Велика пожежа»: з 14 кварталів Риму вогонь цілковито знищив 4 і значно пошкодив 7 кварталів.

1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.

1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію.

1900 — відкрилося Паризьке метро.

1953 — почалося Воркутинське повстання у таборі «Річлаг» Комі АРСР РФ.

1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні.

1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато держав світу через вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

1996 – розпочалися XXVI Олімпійські ігри в Атланті (США).

Народилися 19 липня

1852 — Володимир Науменко, український методист-новатор і теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського.

1876 — Володимир Чехівський, український громадсько-політичний діяч, голова Ради Міністрів УНР.

1892 — Ілько Борщак, український історик і публіцист, дипломат, видавець першого у Франції підручника української мови (1946).

1893 — Володимир Маяковський, російський поет українського походження.

1929 — Галина Зубченко, українська художниця.

1940 — Віктор Носов, український радянський футболіст і тренер.

1947 — Браян Мей, британський рок-музикант, гітарист гурту Queen, автор хіту «Show Must Go On».

1957 — Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації «Індустріальний союз Донбасу», один з найбагатших українців.

1971 — Віталій Кличко, український боксер і політик.

1976 — Олександр Радченко, український футболіст.

1983 — Яна Саленко, українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондон

Померли 19 липня

1374 — Франческо Петрарка, італійський поет, один із засновників гуманізму (його називають «батьком гуманізму»).

1876 — Іван Сошенко, український маляр і педагог.

1944 — Алла Лисянська, українська художниця.

1945 — Августин Волошин, президент Карпатської України. Загинув у радянській тюрмі.

1950 — Людмила Фоя, українська підпільниця, діячка УПА, письменниця, загинула в бою з НКВС.

1998 — Микола Лебедь, український політик, перший начальник Служби безпеки ОУН, один з лідерів ОУН-УПА.

2010 — Девід Воррен, австралійський науковець, винахідник бортового самописця («чорна скринька»).

2022 — Руслана Писанка, українська телеведуча та акторка театру і кіно.

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