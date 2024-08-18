18 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

18 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 18 серпня. День «Ніколи не здавайся». Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Православні вшановують пам’ять мучеників Флора і Лавра. Залишилося 135 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 907 день повномасштабної війни в Україні.

18 серпня – яке сьогодні церковне свято

18 серпня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Вони були братами, які жили у II столітті в Іллірії (сучасна територія Боснії та Герцеговини). Вони були відомими каменярами і християнами, які проповідували свою віру серед язичників.

Одного разу правитель Іллірії направив їх до сусідньої області для будівництва язичницького храму. Брати використовували свою плату для допомоги бідним і проповідували християнство. Вони здійснили чудо, зціливши сина язичницького жреця, після чого жрець і його син стали християнами. Після завершення будівництва храму, Флор і Лавр разом з новонаверненими християнами знищили ідолів, призначених для храму. За це їх схопили і відправили назад до Іллірії, де вони були засуджені до смерті. Братів кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

18 серпня у світі

Всесвітній день дослідження раку молочної залози

Всесвітній день дослідження раку молочної залози, який відзначається 18 серпня, є глобальним визнанням досліджень, що змінюють життя людей і спрямовані на подолання раку молочної залози. Це день, щоб підкреслити важливість пошуку ліків від раку молочної залози і продемонструвати підтримку спільноти людей, які страждають на рак молочної залози, поза межами традиційного жовтневого місяця підвищення обізнаності про цю проблему.

Міжнародний день Піно Нуар

Міжнародний день Піно Нуар (International Pinot Noir Day) відзначається щороку 18 серпня – це свято легендарного вина, є особливою нагодою для любителів вина в усьому світі вшанувати один з видатних сортів винограду Піно Нуар. Цей день пропонує можливість заглибитися в багату історію, унікальні характеристики та культурне значення цього вишуканого вина.

День «Ніколи не здавайся»

День “Ніколи не здавайся” відзначається 18 серпня і присвячений вихованню рішучості та стійкості. Цей день заохочує людей не здаватися перед обличчям труднощів і продовжувати боротися за свої мрії та цілі. Це день для натхнення та мотивації себе та інших, визнання сили ніколи не здаватися.

Вперше День “Ніколи не здавайся” відзначався у 2019 році і був затверджений місцевими підприємцями міста Кнокке, Бельгія. Дата збігається з досягненням французького плавця Філіпа Круазона, який у 2012 році здійснив заплив, що з’єднав п’ять континентів, використовуючи ласти, виготовлені на замовлення. Круазон, який втратив усі кінцівки в результаті нещасного випадку з електричним струмом, сподівався, що його досягнення надихне інших людей з інвалідністю.

День поганої поезії

Кожен рік 18 серпня відзначається День поганої поезії. Засновниками події є відомі творці свят – подружжя Томас та Рут Рой з компанії Wellcat Holidays.

День протизаплідних таблеток

День протизаплідних засобів відзначають 18 серпня. День протизаплідних таблеток – це можливість визнати і зрозуміти важливість протизаплідних таблеток для репродуктивного здоров’я. Ці таблетки зробили революцію у сфері планування сім’ї та жіночого здоров’я, пропонуючи ефективний, безпечний і зручний метод запобігання вагітності.

Іменини 18 серпня

Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

Талісманом людини, народженої 18 серпня є онікс. Містичний та незвичайний камінь, відомий з давніх часів. Вважалося, що онікс захищає від пристріту та нечистої сили, а тому носили його як талісман

Традиції, заборони, прикмети 18 серпня

Сьогоднішнє народне свято здавна вважається небезпечним через підвищений ризик захворіти. Згідно з народними віруваннями, 18 серпня по землі розгулюють сестри-лихоманки і насилають хвороби на людей. Також сьогоднішня дата вважалася вдалою для чаклунів, тому люди намагалися нічого не брати у незнайомців.

Якщо погода була гарною, то в свято 18 серпня сіяли озиме зерно. Вважається, що посіяні сьогодні культури добре приживуться і дадуть великий урожай. На городі ж збирали врожай молодої картоплі та інших овочів. Господині в дерев’яних бочках солили огірки і квасили капусту.

У селян у цю дату відзначалося кінське свято. Коней жаліли і не змушували працювати. У корм для них додавали свіжі трави й овочі, а в поїлку наливали святу воду. День вважається вдалим для купівлі лошат.

У селах у народне свято 18 серпня допомагали по господарству сиротам, біднякам і вдовам. Натомість у знедолених нічого не просили. Згідно з прикметами, зроблене сьогодні добро повернеться в подвійному розмірі.

У минулі часи сьогодні їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, щоб бути здоровими. А у кімнатах розвішували зв’язки цибулі – щоб повітря очищалось. У давнину в цей день визначали погоду на грудень.

Ще прикмети 18 серпня:

низько пливуть хмари — буде погана погода;

коні фиркають та перебирають ногами — чекайте на негоду;

зоря має яскраво багряний відтінок — до дощу та вітру;

прозоре та свіже повітря — скоро зіпсується погода.

Що не можна робити 18 серпня:

Заборонено працювати з конями, цих тварин краще залишити у спокої.

Не сваріться і не лихословте.

Забороняється ставити на домашню худобу клеймо.

18 серпня в історії

Визначні події

293 до н. е. — засновано найдавніший (із відомих) римський храм на честь богині Венери.

1201 — засновано місто Рига (Латвія).

1649 — Богдан Хмельницький підписав з королем Речі Посполитої Яном ІІ Казимиром Зборівський мирний договір, за яким Військо Запорізьке на території 3 воєводств (Київського, Брацлавського та Чернігівського) отримувало автономію, а козацький реєстр було встановлено в розмірі 40 тисяч осіб.

1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.

1786 — засновано Рейк’явік.

1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П’єр Жансен виявив новий елемент — гелій.

1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.

1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зони та червоноармійців.

1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.

1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи «Бітлз».

1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден «За заслуги»).

Народилися 18 серпня

1830 — Франц-Йозеф, Імператор Австро-Угорської Імперії.

1836 — Олександр Кониський, письменник, публіцист, педагог, громадський діяч.

1917 — Василь Бородай, народний художник України.

1933 — Бела Руденко, українська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано), солістка Великого театру (Москва).

1935 — Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.

1965 — Ігор Момот, генерал-майор Державної прикордонної служби України. Герой України.

1969 — Сергій Заєць, український футболіст, чемпіон СРСР, чемпіон Європи серед юнаків і молоді.

1977 — Андрій Дериземля, український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону.

Померли 18 серпня

1850 — Оноре де Бальзак, французький письменник, класик світової літератури.

1948 — Василь Вишиваний, український військовий діяч, політик, австрійський ерцгерцог династії Габсбургів, полковник Легіону Українських Січових Стрільців

1997 — Марія Примаченко, українська народна художниця, представниця «наївного мистецтва»; лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1970, народна художниця України

Можливо, вам також буде цікаво: Православний календар на серпень 2024: нові дати спасів

Наш Телеграм