18 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

18 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 18 червня. Міжнародний день боротьби з мовою ненависті і День любителів риболовлі. День дільничного офіцера поліції в Україні. Православні вшановують пам’ять святого мученика Леонтія. Залишилося 196 днів до Нового року. Це вівторок і на цей день припадає 846 день повномасштабної війни в Україні.

18 червня – яке сьогодні церковне свято

18 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Леонтія. Святий Леонтій народився в Греції, в місті Єноса. Він служив у римській армії в званні центуріона і був відомий своєю добротою, мужністю та праведним життям. Він використовував свою військову посаду для допомоги іншим і поширення християнського вчення.

Коли почалися переслідування християн, Леонтій, який відмовився поклонятися язичницьким богам і приносити їм жертви, був схоплений і приведений на суд. Його жорстоко катували, але він залишався непохитним у своїй вірі. За переказами, під час тортур він зміг навернути до християнства багатьох своїх катів та інших людей, які бачили його страждання.

18 червня у світі

Міжнародний день боротьби з мовою ненависті

Щорічно 18 червня відзначається Міжнародний день боротьби з мовою ненависті. Ця подія про згублий вплив пропаганди, розпалювання ворожнечі, мета цього дня підвищити обізнаність про негативний вплив мови ненависті та спонукати людей до дій проти неї.

День народження дитячого візочка

Щорічно 18 червня власний день народження відзначає дитяча коляска, бо саме цього дня у 1889 році американець на ім’я Річардс отримав патент на даний винахід.

День гордості та гідності аутиста

18 червня кожного року відзначається важлива подія – День гордості/гідності аутиста. Таку дату започаткувала організація Aspies For Freedom у 2005 році.

А також у світі:

День любителів риболовлі

Міжнародний день паніки

День стійкої гастрономії

Міжнародний день пікніка

18 червня в Україні

День дільничного офіцера поліції

Щорічно 18 червня Україна відзначає професійне свято – День дільничного офіцера поліції. Подію започаткували у 2004 році.

Іменини 18 червня

Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.

Талісманом людини, народженої 18 червня, є агат. Здавна вірили, що прикраси з цим каменем збільшували потенцію у чоловіків. А ще агат допомагає побороти страхи.

Традиції, заборони, прикмети 18 червня

Святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула вважають покровителями воїнів і просять у святих допомоги та захисту для них.

18 червня у наших пращурів вважався святковим днем – у цей час наводили лад у домі, накривали стіл і запрошували гостей. За повір’ями, якщо день проведеш весело, то весь рік будеш купатися в добробуті й удачі.

Згідно з народними традиціями, цього дня вранці потрібно вмитися першою росою. Це допоможе стати здоровішим і зберегти молодість та красу.

Також цього дня добре пройтися босоніж по ярилиній росі.

Наші предки помітили: якщо в цей день сонце парить і тиша в повітрі, можна готуватись до грози. З 18 червня розпочинаються найкоротші ночі – “гороб’ячі”.

Ще прикмети 18 червня:

вранці на траві не видно роси — день буде дощовим;

дощить — до сніжної зими;

ввечері захід сонця рожевий — наступного дня буде спекотно;

від самого ранку душно — чекайте на непогожий день.

Що не можна робити 18 червня

Заборонено ледарювати, лежати довго в ліжку.

Не можна витрачати надто багато грошей.

Не варто виставляти свої заслуги напоказ.

18 червня в історії

Визначні події

860 — руський флот князів Аскольда і Діра напав на Константинополь.

1583 — перше страхування життя. У Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти.

1637 — запорожці разом із донцями здобули османську фортецю Азов.

1651 — під час визвольної війни 1648—1654 р.р. розпочалася битва під Берестечком.

1668 — на Сербинському Полі відбулася Рада Війська Запорозького, на якій козацькі полки правителя підмосковської України Івана Брюховецького визнали Петра Дорошенка своїм Гетьманом і разом з усім Військом Запорозьким затвердили його на гетьманстві.

1709 — зруйновано Чортомлицьку Січ.

1754 — закладено фортецю святої Єлисавети, пізніше — Єлисаветград, Кіровоград, тепер — Кропивницький.

1815 — Наполеон програв битву при Ватерлоо.

1817 — у Лондоні відкритий міст Ватерлоо.

1889 — американець Річардсон запатентував дитячий візочок.

1917 — попри заборону військового міністра Росії Олександра Керенського, у Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд, у роботі якого взяло участь близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій, а також запасних частин. З’їзд ухвалив важливі постанови про детальний план українізації війська. Головою Українського Генерального Військового Комітету переобрано Симона Петлюру.

1934 — заарештовано Романа Шухевича у зв’язку з вбивством міністра польського уряду Перацького (відплата за так звану пацифікацію).

1939 — у Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам’ятник.

1940 — після капітуляції французької армії генерал Шарль де Голль заявив в етері Бі-Бі-Сі, що «програна лише битва, але не війна», і він з частиною армії евакуюється у Велику Британію. Це стало сигналом для початку у Франції Руху Опору.

1946 — Міністерство внутрішніх справ СРСР розробило докладний план максимального розгрому оунівського підпілля та його збройних формувань.

1991 — Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності України.

2000 — Львівська міська рада наклала заборону на трансляцію в громадських місцях російськомовних пісень.

2009 — запущений Lunar Reconnaissance Orbiter, космічний апарат НАСА з дослідження Місяця.

Народилися 18 червня

1681 — Теофан Прокопович, (пом. 19.9.1736), український теолог, письменник, поет, ректор Київської академії

1869 — Сергій Кулжинський, український військовий діяч, командир Окремої волинської кінної бригади, командир 4-ї Подільської кінної дивізії, начальник Кінної старшинської школи, інспектор кінноти Армії УНР, Генерального штабу генерал-хорунжий Армії УНР.

1881 — Олександр Пучківський, український отоларинголог (розстріляний НКВД)

1915 — Леонід Чернов, український живописець, графік (Харківщина)

1918 — Василь Забашта, український живописець, народний художник України.

1928 — Сергій Плачинда, український письменник.

1935 — Іван Нечитайло, український прозаїк і поет (с. Огирівка Великобагачанського району на Полтавщині). Член Національної спілки письменників України з 1998 року.

1942 — Пол Маккартні, британський рок-музикант, співак і композитор, один із засновників гурту «The Beatles», керівник групи «Wings» (1971—1981).1942 — Табо Мбекі, президент Південно-Африканської Республіки від 14 червня 1999 року по 20 вересня 2008.

1947 — Бернар Жиродо, французький актор, режисер і письменник.

1949 — Ярослав Качинський, польський політик, прем’єр-міністр Польщі (2006—2007)

1949 — Лех Качинський, польський політик, президент Польщі (2005—2010)

1964 — Кость Павляк, український бард, поет, письменник.

1977 — Ігор Дашко, офіцер Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Померли 18 червня

1037 — Авіценна, перський учений.

1668 — Гетьман Іван Брюховецький в козацькому таборі біля Опішні.

1952 — Юхим Боголюбов, українсько-німецький шахіст.

1981 — Віктор Іванов, український кінорежисер, сценарист, письменник.

1993 — Іван Гончар, український скульптор, історик, графік, маляр, етнограф.

2016 — Микола Андрущенко, старший солдат 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України, загинув при обороні України від російського агресора.

2016 — Ігор Гребінець, солдат 23-го окремого мотопіхотного батальйону «Хортиця»Збройних сил України, загинув при обороні України від російського агресора.

2016 — Сергій Лобов, майор 74-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України, загинув при обороні України від російського агресора.

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