17 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 17 червня. Всесвітній день сміттяра і Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Залишилося 197 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 845 день повномасштабної війни в Україні.

17 червня – яке сьогодні церковне свято

17 червня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони походили зі знатної перської родини та були братами і синами знатного перського вельможі. Мати їх була християнкою, і вони були виховані у християнській вірі. 362 року брати були відправлені до римського імператора Юліана Відступника (361-363) з мирною місією від перського царя Шапура II. Однак імператор, дізнавшись, що вони християни, наказав їм принести жертву язичницьким богам. Коли святі Мануїл, Савел та Ісмаїл відмовилися, їх піддали жорстоким катуванням і зрештою стратили, відсікши голови.

Після смерті їх тіла були віддані на спалення, але християни зібрали мощі мучеників і згодом поховали їх з великими почестями. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл шануються в православній церкві як святі мученики.

17 червня у світі

Всесвітній день сміттяра

17 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Мета цієї дати привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок та чоловіків, які підтримують наші міста та села в чистоті.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

17 червня кожного року відзначається екологічна подія – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Дата святкування обрана на честь прийняття Конвенції ООН щодо боротьби з опустелюванням, це відбулось саме цього дня у 1994 році.

Всесвітній день карате

17 червня відзначається Всесвітній день карате. Ця подія присв’ячена включенню цього виду спорту в Олімпійські ігри в Токіо 2020.

А також у світі:

Всесвітній день теселяції

Всесвітній день крокодила

Іменини 17 червня

Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея.

Талісманом людини, народженої 17 червня є агат. Різновид тонковолокнистого халцедону. В давнину вважалося, що прикраси з агату допомагають покращити потенцію та лікують хвороби горла.

Традиції, заборони, прикмети 17 червня

У святих мучеників Савела, Ісмаїла та Мануїла просять зміцнення віри в Господа і допомоги в благочестивих справах. Святі допомагають винести життєві випробування, їм моляться, щоб помиритися з близькими та залагодити сімейні негаразди.

День Мануйла і Савелія вважається сприятливим для домашніх клопотів – можна робити прибирання, прати, викидати все старе. Вважається, що ввечері потрібно накрити стіл для родичів або сусідів: що більше страв буде на столі – то вдалішим буде рік. За столом потрібно обов’язково пошуміти, щоб усе лихе обійшло дім стороною.

17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – до вітру; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

Ще прикмети 17 червня:

від самого ранку яскраве сонце — завтра буде похмура погода;

багряний захід сонця до негоди і сильного вітру;

ввечері на небі видно веселку — чекайте на гарну погоду до кінця літа;

якщо дощ почався після полудня, буде дощити весь день;

вранці на траві немає роси — скоро піде дощ;

на повехню землі повилазили черв’яки до опадів;

вночі гроза до гарної погоди вдень.

Що не можна робити 17 червня

Не варто позичати гроші, тому що у самого будуть проблеми з фінансами.

Не можна залишатися ввечері на самоті.

Заборонено з’ясовувати стосунки та лаятися.

17 червня в історії

Визначні події

1709 — Поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, у свій День народження був поранений в ногу шведський король Карл ХІІ

1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки

1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем)

1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію

1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою

1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині

1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків

1993 — Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот

2022 — Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Народилися 17 червня

1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції у 1697—1718 рр.

1856 — Франц Рубо, український художник-баталіст французького походження.

1876 — Іван Шаровольський, український мовознавець та історик літератури.

1882 — Ігор Стравинський, український композитор

1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.

1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв’язень радянських часів, народний депутат України 1-го скликання.

1953 — Іво Бобул, український співак, композитор. Народний артист України.

1969 — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон.

1972 — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисниця, адвокатка.

Померли 17 червня

1696 — Ян III Собеський, король Речі Посполитої

1719 — Джозеф Еддісон, англійський письменник.

1968 — Олексій Кучоних, український художник, поет-футурист.

1984 — Клавдія Шульженко, українська радянська співачка

2005 — Тетяна Яблонська, українська художниця-живописець.

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