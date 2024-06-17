17 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

17 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.
Сьогодні 17 червня. Всесвітній день сміттяра і Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою. Православні вшановують пам’ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Залишилося 197 днів до Нового року. Це понеділок і на цей день припадає 845 день повномасштабної війни в Україні.
17 червня – яке сьогодні церковне свято
17 червня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла. Вони походили зі знатної перської родини та були братами і синами знатного перського вельможі. Мати їх була християнкою, і вони були виховані у християнській вірі. 362 року брати були відправлені до римського імператора Юліана Відступника (361-363) з мирною місією від перського царя Шапура II. Однак імператор, дізнавшись, що вони християни, наказав їм принести жертву язичницьким богам. Коли святі Мануїл, Савел та Ісмаїл відмовилися, їх піддали жорстоким катуванням і зрештою стратили, відсікши голови.
Після смерті їх тіла були віддані на спалення, але християни зібрали мощі мучеників і згодом поховали їх з великими почестями. Святі Мануїл, Савел та Ісмаїл шануються в православній церкві як святі мученики.
17 червня у світі
Всесвітній день сміттяра
17 червня світова спільнота відзначає Всесвітній день сміттяра. Мета цієї дати привернути увагу громадськості до величезних зусиль жінок та чоловіків, які підтримують наші міста та села в чистоті.
Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
17 червня кожного року відзначається екологічна подія – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Дата святкування обрана на честь прийняття Конвенції ООН щодо боротьби з опустелюванням, це відбулось саме цього дня у 1994 році.
Всесвітній день карате
17 червня відзначається Всесвітній день карате. Ця подія присв’ячена включенню цього виду спорту в Олімпійські ігри в Токіо 2020.
А також у світі:
- Всесвітній день теселяції
- Всесвітній день крокодила
Іменини 17 червня
- Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна, Пелагея.
Талісманом людини, народженої 17 червня є агат. Різновид тонковолокнистого халцедону. В давнину вважалося, що прикраси з агату допомагають покращити потенцію та лікують хвороби горла.
Традиції, заборони, прикмети 17 червня
У святих мучеників Савела, Ісмаїла та Мануїла просять зміцнення віри в Господа і допомоги в благочестивих справах. Святі допомагають винести життєві випробування, їм моляться, щоб помиритися з близькими та залагодити сімейні негаразди.
День Мануйла і Савелія вважається сприятливим для домашніх клопотів – можна робити прибирання, прати, викидати все старе. Вважається, що ввечері потрібно накрити стіл для родичів або сусідів: що більше страв буде на столі – то вдалішим буде рік. За столом потрібно обов’язково пошуміти, щоб усе лихе обійшло дім стороною.
17 червня наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – до вітру; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.
Ще прикмети 17 червня:
- від самого ранку яскраве сонце — завтра буде похмура погода;
- багряний захід сонця до негоди і сильного вітру;
- ввечері на небі видно веселку — чекайте на гарну погоду до кінця літа;
- якщо дощ почався після полудня, буде дощити весь день;
- вранці на траві немає роси — скоро піде дощ;
- на повехню землі повилазили черв’яки до опадів;
- вночі гроза до гарної погоди вдень.
Що не можна робити 17 червня
- Не варто позичати гроші, тому що у самого будуть проблеми з фінансами.
- Не можна залишатися ввечері на самоті.
- Заборонено з’ясовувати стосунки та лаятися.
17 червня в історії
Визначні події
- 1709 — Поблизу села Нижні Млини, неподалік від Полтавської фортеці, в битві з московським загоном, у свій День народження був поранений в ногу шведський король Карл ХІІ
- 1885 — У нью-йоркську гавань прибула Статуя Свободи — дарунок французького народу Сполученим Штатам Америки
- 1917 — у Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд (тривав до 23 червня), під час якого було проголошено автономію України (4 червня за Юліанським календарем)
- 1940 — Червона армія окупувала Латвію та Естонію
- 1944 — здобувши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою
- 1950 — чиказький лікар Річард Лоулер за 45 хвилин здійснив першу операцію з пересадки нирки людині
- 1953 — В Східній Німеччині почалось повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків
- 1993 — Україна і Російська Федерація розділили Чорноморський флот
- 2022 — Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Народилися 17 червня
- 1682 — Карл XII Ґустав, король Швеції у 1697—1718 рр.
- 1856 — Франц Рубо, український художник-баталіст французького походження.
- 1876 — Іван Шаровольський, український мовознавець та історик літератури.
- 1882 — Ігор Стравинський, український композитор
- 1911 — Віктор Некрасов, київський письменник і дисидент.
- 1930 — Михайло Горинь, український правозахисник, дисидент і політв’язень радянських часів, народний депутат України 1-го скликання.
- 1953 — Іво Бобул, український співак, композитор. Народний артист України.
- 1969 — Віктор Петренко, український фігурист, Олімпійський чемпіон.
- 1972 — Лариса Денисенко, українська письменниця, правозахисниця, адвокатка.
Померли 17 червня
- 1696 — Ян III Собеський, король Речі Посполитої
- 1719 — Джозеф Еддісон, англійський письменник.
- 1968 — Олексій Кучоних, український художник, поет-футурист.
- 1984 — Клавдія Шульженко, українська радянська співачка
- 2005 — Тетяна Яблонська, українська художниця-живописець.
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