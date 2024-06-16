16 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

16 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 16 червня. Міжнародний день батька та День батька в Україні. День свіжих овочів. Православні вшановують пам’ять святого чудотворця Тихона Аматунтського. Залишилося 198 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 844 день повномасштабної війни в Україні.

16 червня – яке сьогодні церковне свято

16 червня в церковному календарі – день пам’яті святого чудотворця Тихона Аматунтського. Тихон народився у місті Аматунт (сучасна Лімасол на Кіпрі). Його батьки були глибоко віруючими християнами. З дитинства Тихон проявляв виняткову побожність і любов до Бога. Він відзначався своїм милосердям та співчуттям до нужденних.

Завдяки своїм добродійствам і побожному життю, Тихон був обраний єпископом Аматунтським після смерті попереднього єпископа. На цій посаді він активно сприяв поширенню християнства серед місцевого населення, яке ще дотримувалося язичницьких вірувань. Тихон відзначався своєю мудрістю, терпінням та любов’ю до пастви.

Святий Тихон отримав прізвисько “Чудотворець” завдяки численним чудесам, які приписуються йому як за життя, так і після смерті.

16 червня у світі

День батька

Вшановувати батьків в окремий день прийнято у всіх країнах, при цьому національні дати можуть різнитися. Але існує й загальне свято — Міжнародний день батька, який щорічно відзначають третьої неділі червня. Співпадає з міжнародним святом і День батька в Україні.

В Україні ідея національного Дня батька з’явилася в 2006 році і належала громадським організаціям. Після збору підписів на підтримку ініціативи та кількох суспільних форумів Міністерство в справах молоді та спорту розробило проект президентського указу про встановлення цього свята.

Проте через складну фінансову ситуацію та з ряду інших причин остаточне рішення не приймалося досить довго, аж до травня 2019 року, коли Кабміном України було підтримано відповідний президентський указ, який після того підписав глава держави. Відтоді українці приєдналися до більшості народів світу і почали відзначати День батька.

Міжнародний день домашніх працівників

Щорічно 16 червня відзначається Міжнародний день домашніх працівників. Цей день присвячений визнанню важливої роботи домашніх робітників, які надають такі основні послуги, як прибирання, приготування їжі та догляд за домогосподарствами по всьому світу.

А також у світі:

Міжнародний день водоспаду

Всесвітній день морських черепах

Міжнародний день сімейних грошових переказів

День свіжих овочів

Міжнародний день африканської дитини

Іменини 16 червня

Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.

Талісманом людини, народженої 16 червня є сардонікс. Напівдорогоцінне каміння, яке було відоме з давніх часів. Здавна вірили, що сардонікс є покровителем мандрівників та дослідників. А тому прикраси з ним носили, коли відправлялися у далеку дорогу.

Традиції, заборони, прикмети 16 червня

У святителя Тихона просять допомоги в сімейних справах, у зціленні близьких від недуг. Вважається також, що святий допомагає впоратися із зубним болем.

День сприятливий для прибирання, прання і готування за винятком випікання.

Наші пращури уважно слідкували за напрямком вітру у цей день: з північної сторони – буде день ясний; прохолодний вітер – може бути дощ з градом; з півдня чи заходу – до негоди; з південного заходу – негода надовго.

Ще прикмети 16 червня:

вранці папороть скрутила листя до спекотного і сонячного дня;

Чумацький Шлях ясний і його добре видно на небі — буде гарна погода;

на вікна осіла роса — чекайте на дощ;

маленький краплі дощу вказують на те, що він буде довго йти.

Що не можна робити 16 червня

Не варто ображатися, краще відпустити ситуацію.

Не можна лінуватися, тому присвятіть цей день праці.

Заборонено пекти будь-які страви.

16 червня в історії

Визначні події

1578 — У Львові страчено козацького ватажка, молдавського господаря Івана Підкову.

1815 — утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.

1903 — Створено компанію Ford Motor.

1919 — Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Листа голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П’єтро Гаспаррі.

1934 — У Харкові відкрився перший з’їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ).

1940 — СРСР в ультимативній формі пред’явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення до цих країн додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію та Латвію.

1998 — Вперше в прямому ефірі по Інтернету було показано пологи. 40-річна американка з Флориди, котра погодилась на цей експеримент, народила хлопчика на ім’я Шон.

1996 — на виборах президента Російської Федерації на цю посаду знову було обрано Бориса Єльцина.

Народилися 16 червня

1313 — Джованні Боккаччо, італійський письменник, автор «Декамерона».

1855 — Георгій Шлейфер, український архітектор.

1906 — Зиновій Книш (псевдонім Б. Михайлик), український громадсько-політичний діяч, письменник, публіцист.

1957 — Василь Вовкун, український режисер і сценарист.

1972 — Олег Костромітін, український ковзаняр, учасник двох Олімпіад.

Померли 16 червня

1578 — Іван Підкова, козацький отаман, молдовський господар.

1858 — Джон Сноу, британський лікар, один з перших вивчав дозу ефіру та хлороформу при операціях, проводив анестезію королеві Вікторії, один із засновників епідеміології.

1884 — Орест Новицький, український філософ, історик філософії, богослов.

1919 — Олександр Натієв, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.

1932 — Модест Левицький, український письменник, публіцист.

1971 — Михайло Сорока, український правозахисник, діяч ОУН, учасник Кенгірського повстання в’язнів проти СРСР.

1994 — Петро Сабадиш, український пейзажист.

1994 – Вадим Верещак, український кінооператор.

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