15 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

15 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 15 червня. День захисту людей похилого віку. Всесвітній день пожертвувань і День сили посмішки. Православні вшановують пам’яті святого пророка Амоса. Залишилося 199 днів до Нового року. Це субота і на цей день припадає 843 день повномасштабної війни в Україні.

15 червня – яке сьогодні церковне свято

15 червня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Амоса. Амос народився в місті Текоа, недалеко від Віфлеєма. Він був пастухом і від дитинства був привчений до праці.

Амос виступав проти ідолопоклонства та соціальної несправедливості. В своїх проповідях Амос відстоював суворий монотеїзм та закликав до милосердя. Він розповідав про недоліки суспільства та закликав до рівності перед Богом.

Його писання вплинуло на інших пророків, зокрема на Ісаю та Михея. В новозавітних Діяннях Апостольських першомученик Стефан цитує Амоса в своїй промові.

15 червня у світі

День захисту людей похилого віку

Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання відносно літніх людей – саме так розгорнуто називається щорічна подія, що відзначається світовою спільнотою 15 червня, починаючи з 2011 року.

Всесвітній день вітру

15 червня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Всесвітній день вітру. Подію започаткувала Європейська вітроенергетична асоціація у 2007 році.

День Великої хартії вольностей

Щорічно 15 червня відзначається пам’ятна дата – День Великої хартії вольностей. Тому що саме цього дня у далекому 1215 році король Англії на ім’я Іоанн Безземельний затвердив перший англійський юридичний документ, котрий закріпив основні права людини.

А також у світі:

Всесвітній день жонглювання

Міжнародний день серфінгу

День сили посмішки

День фотографії природи

Всесвітній день пожертвувань

Іменини 15 червня

Михайло, Григорій, Семен, Степан, Федір.

Талісманом людини, народженої 15 червня, є геліотроп. Камінь, який ідеально підходить тим, хто мріє побудувати кар’єру чесним шляхом. Геліотроп допомагає краще концентруватися на головних життєвих задачах.

Традиції, заборони, прикмети 15 червня

День сприятливий для домашніх клопотів, прибирання, дрібного ремонту, роботи в саду і городі, можна збирати лікарські трави. Добре цього дня подати милостиню або допомогти нужденним.

Якщо сон, який наснився проти 15 червня, не здійниться протягом 24 днів, тоді вже й не варто чекати на його здійснення.

Погоду в цей день нашим пращурам прогнозувало сонце: якщо воно ввечері не сяде в хмари, то наступний день буде хороший; якщо сяде – негожий і похмурий.

Ще прикмети 15 червня:

вранці багато роси на траві — літо буде погожим;

погода погана — до спекотного літа і теплої осені;

дощить — до поганого урожаю жита;

коники дуже голосно стрекочуть — буде дощ;

на небі перисті хмари — два дні дощитиме.

Що не можна робити 15 червня

Не відмовляйте в милостині, тому що самі станете жебраком.

Не можна сваритися, тому що довго не помиритесь.

Забороняється купатися у відкритих водоймах — на дно затягне нечиста сила.

15 червня в історії

Визначні події

1215 — англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов’язувала короля дотримуватися державних законів (перша «неписана конституція» Англії).

1775 — за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.

1834 — відкрито Київський університет.

1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.

1940 — Червона армія окупувала Литву.

2007 — Прем’єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита».

Народилися 15 червня

1860 — Олександр Томсон, український мовознавець родом з Естонії.

1941 — Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник.

1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.

1946 — Деміс Руссос, грецький співак.

1972 — Андрій Мохник, український політичний діяч.

Померли 15 червня

1930 — Олександр Андрієвський, український фольклорист, етнограф.

1996 — Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

2010 – Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист та політик.

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