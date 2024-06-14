14 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

14 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 14 червня. Всесвітній день донора крові і Міжнародний день блогера. В Україні вшановують пам’ять військових, загиблих у Іл-76 над Луганським аеропортом. Православні вшановують пам’ять святого пророка Єлисея. Залишилося 200 днів до Нового року. Це п’ятниця і на цей день припадає 842 день повномасштабної війни в Україні.

14 червня – яке сьогодні церковне свято

14 червня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери і був одним з великих пророків старозавітного Ізраїлю. Єлисей був покликаний Іллєю, коли той кинув свій плащ на нього, що символізувало передавання пророчого служіння. Чоловік залишив свою сім’ю та пішов за Іллєю, стаючи його вірним учнем і помічником.

Єлисей здійснив багато див, які були записані в Книгах Царств (Третьої та Четвертої). Він очистив воду в Єрихоні, наповнив олією вдовину посудину, воскресив сина шунамітки, зцілив неходячих та прокажених, і навіть після своєї смерті його кістки воскресили мертвого. Також пророкував про падіння династій і зміни в Ізраїлі, а також передбачав перемоги й поразки в битвах.

14 червня у світі

Всесвітній день донора крові

Щорічно 14 червня планета відзначає важливу подію – Всесвітній день донора крові. Таке свято заснувала Організація Об’єднаних Націй 23 травня 2005 року.

Міжнародний день блогера

Якщо вважати блогерство (ведення особистого щоденника) – професією, то Міжнародний день блогера можна назвати професійним святом. Міжнародний день блогера також відомий як InWeDay, відзначається 14 червня.

А також у світі:

Міжнародний день ванни

Міжнародний день натуристів (День нудиста)

Іменини 14 червня

Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.

Талісманом людини, народженої 14 червня, є олівін. Мінерал зеленого кольору. Здавна олівін використовували як амулет від нечистої сили. Вважається, що він здатний примножити багатство власника.

Традиції, заборони, прикмети 14 червня

Пророку Єлисею моляться за здоров’я дітей і родичів, просять захисту незаслужено скривджені. Вважається, що у святого можна просити все, чого завгодно – всі побажання здійсняться дуже скоро, але водночас важливо просити потрібно з чистими помислами і в жодному разі не бажати зла іншим.

Народні прикмети кажуть, що якщо цього дня хрестити дитину, то вона буде щасливою, а щоб у домі всього було вдосталь і його мешканців супроводжувала удача, потрібно сьогодні поставити на стіл гречану кашу.

У народі день отримав назву Єлисей Гречкосій.

Вважається, що той, хто скуштує 14 червня гречку, поліпшить свій добробут і здоров’я, а весь рік у нього буде вдалим.

Для 14 червня існує гарна сімейна традиція: вечір слід провести наодинці з коханими людьми, тоді у сім’ї буде щастя.

У народі помітили: якщо в цей день довго кує зозуля – очікується тепла погода без холодного ранку. Ранок цього дня мав для селян велике значення – по ньому визначали урожай: гарний ранок – гарний налив жита; дощ, похмуро – урожай на льон і коноплі.

У минулі часи в цей день спостерігали за горобцями: якщо вони веселі, рухливі, забіякуваті – на хорошу погоду.

Ще прикмети 14 червня:

півень трясе головою та співає — нажене хмари;

іржуть коні — до великого урожаю вівса;

блищать зірки на небі — погода буде спекотною, мерехтять — піде дощ з грозою;

дощить весь день — така ж погода буде протягом семи тижнів;

танцює журавель — до потепління.

Що не можна робити 14 червня

Не можна цього дня сіяти гречку.

Не дозволяється позичати комусь гроші.

Краще відмовитися від алкогольних напоїв.

14 червня в історії

Визначні події

1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини II названу Севастополем.

1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.

1940 — СРСР висунув Литві ультиматум з вимогою відставки уряду, арешту кількох міністрів і посилення радянської військової присутності в країні; наступного дня радянські війська окупували Литву

1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.

2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.

Народилися 14 червня

1736 — Шарль Оґюстен Кулон, французький фізик, військовий інженер, творець основного закону електростатики.

1807 — Іван Сошенко — український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва

1868 — Кард Ландштайнер, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.

1891 — Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.

1935 — Григорій Півторак, український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України.

1961 — Станіслав Аржевітін, український політик, фінансист, краєзнавець

Померли 14 червня

1913 — Дмитро Міллер, український історик, дослідник історії Гетьманщини й Слобожанщини.

1919 — Олександр Мурашко, український художник, педагог і громадський діяч (*1875).

1927 — Джером Клапка Джером, англійський письменник, найбільш відомий завдяки роману-подорожі «Троє у човні».

1931 — В’ячеслав Липинський, український історик, громадський діяч, теоретик гетьманату (*1882).

1983 — Ігор Костецький, український письменник, перекладач, критик, режисер, видавець.

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