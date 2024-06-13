13 червня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

13 червня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 13 червня. День швейної машини. У 2014 році в цей день українські війська встановили контроль над Маріуполем. Православні вшановують пам’ять святої мучениці Акилини та святкують велике свято Вознесіння Господнє. Залишився 201 день до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 841 день повномасштабної війни в Україні.

13 червня – яке сьогодні церковне свято

Вознесіння Господнє

13 червня 2024 року православні відзначають велике свято – Вознесіння Господнє. Його дата залежить від дати Великодня і відзначається на 40-й день після нього. Свято присвячене сходженню Ісуса Христа на небо через 40 днів після мученицької смерті на хресті та чудесного Воскресіння.

День пам’яті святої мучениці Акилини

13 червня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Акилини. Свята мучениця Акилина (також відома як Килина або Кулина) жила в III столітті в фінікійському місті Бібла. Вона походила з благочестивої та багатої родини. Від дитинства матір ростила Акилину у любові до Христа, і в ранньому віці дівчинка намагалася навернути однолітків до християнства.

Градоначальник міста дізнався про її діяльність і привів Акилину до самого імператора. Дівчинку мучили, піддавали страшним тортурам, але всі рани Господь тут же зцілював. Побачивши це, язичники вирішили відрубати голову мучениці. Мощі Акилини були перенесені до Константинополя, в храм, побудований на її честь.

13 червня у світі

Всесвітній день софтболу

Щороку 13 червня відзначається Всесвітній день софтболу. Цей день присвячений софтболу, який є різновидом бейсболу, в який грають із більшим м’ячем і меншим полем.

День швейної машини

Щорічно 13 червня увесь світ відзначає свято з нагоди одного з найважливіших винаходів – День швейної машинки. Саме 13 червня 1790 року, у Великобританії була запатентована перша швейна машина.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

13 червня кожного року світ відзначає молоду, проте важливу подію – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Відповідну дату встановила Організація Об’єднаних Націй у 2015 році.

А також у світі:

Міжнародний день метання сокири

Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій

День народження шпильки

Іменини 13 червня

Олександр, Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Яків, Ганна, Антоніна.

Талісманом людини, народженої 13 червня, є родоніт. Камінь, що має відтінок ранкової зорі. В давнину родоніт вважали символом жінок. А тому прикраси з ним носили найчастіше лише дівчата.

Традиції, заборони, прикмети 13 червня

У свято Вознесіння багато вірян йдуть до храму. Ті, у кого немає такої можливості, можуть помолитися вдома.

У святої Акилини просять зцілення від хвороб, допомоги в сімейних проблемах, а також гарного врожаю гречки. За народними звичаями цього дня готують гречану кашу або гречаники, на які запрошують родичів.

Вважалось, що в цей день слід закінчувати посів.

Наші пращури прислуховувались до зозулі: якщо вона в цей день кує – хороша погода буде. Також звертали увагу на росу – чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде.

Ще прикмети 13 червня:

собаки по траві катаються — буде негода;

якщо побачили великого овода — пшениця добре вродить;

на заході сонця павуки забралися на павутину — до посушливих днів;

мошкари надто багато з’явилося — чекайте на хорошу погоду.

Що не можна робити 13 червня

Категорична заборона на важку фізичну працю.

Не можна пліткувати, сваритися і сумувати.

Не варто виходити з дому після заходу сонця

13 червня в історії

Визначні події

1892 — у Києві запущений для пасажирів перший у Російській імперії електричний трамвай

1895 — У Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1983 — На ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою «Dynatac 8000x» виробництва компанії «Motorola» важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

1983 — Американський космічний зонд «Піонер-10» перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2014 — українські війська встановили контроль над Маріуполем

Народилися 13 червня

1865 — Антоній Попель, польський скульптор, один із провідних львівських скульпторів кінця XIX — початку XX століття.

1874 — Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч.

1886 — Іван Вовчук, український військовий діяч, командир сотень УПА «Леви II» і «Леви III».

1889 — Мирослав Ріпецький, священик УГКЦ, капелан УГА, громадський діяч.

1894 — Лео Каннер, українсько-американський психіатр, один із засновників дитячої психіатрії.

1985 — Артем Чех, український письменник.

1986 — Сергій Сова, старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. Народився у місті Нікополі 1986 року. Загинув 19 квітня 2022 року у місті Ізюм, Харківська область

Померли 13 червня

323 до н. е. — Александр Македонський, полководець і завойовник, чия імперія простягалася від Середземного моря до Індії.

1891 — Василь Мова, український (кубанський) письменник, поет, драматург.

1894 — Микола Ґе, український живописець, художник-передвижник, майстер портретів, історичних і релігійних полотен.

1919 — Микола Рябовіл, український політичний діяч Кубані (голова Кубанської Законодавчої Ради та голова Кубанської Військової Ради)

1936 — Олександр Ющенко, український психіатр.

1947 — Ярослав Коцьолок, поручник УПА, командир сотень «Ударники-6», «Ударники-8» 26-го Територіального відтинку «Лемко» групи УПА-Захід.

1970 — Оксана Лятуринська, українська малярка, скульпторка і письменниця.

1995 — Дмитро Куп’як, активний діяч ОУН та СБ ОУН, підприємець та меценат.

1997 — Іван Шовкопляс, український вчений-археолог.

2021 — Григорій Чапкіс, український хореограф, Народний артист України.

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