11 липня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

11 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 11 липня. Всесвітній день народонаселення. Православні вшановують пам’ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Залишилося 173 дні до Нового року. Це четвер і на цей день припадає 869 день повномасштабної війни в Україні.

11 липня – яке сьогодні церковне свято

11 липня в церковному календарі – день пам’яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Свята рівноапостольна княгиня Ольга — це видатна постать в історії Київської Русі. Вона була хрещена під ім’ям Олена. Її хрещення стало важливою передумовою для християнізації Київської Русі. Вона стала першою жінкою-володаркою держави, що вплинуло на авторитет України в очах Візантії та Західної Європи.

Ольга стала великою княгинею після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, 944 року. Вона перебрала опіку над малолітнім сином Святославом і стала регенткою, управляючи Руссю до його повноліття. Ольга встановлювала державний авторитет Києва, що похитнувся після бунту племені деревлян. Вона використовувала жорстокі методи для забезпечення миру та порядку, що було характерним для того часу.

Близько 955 року літописці описали обширне оповідання про хрещення Ольги. Це подія, яка віддзеркалює прихід християнства на київський княжий престол. Свята Ольга залишила незабутні сліди в історії України, і її вшановують як блаженну рівноапостольну княгиню.

11 липня у світі

Всесвітній день народонаселення

11 липня кожного року відзначається Всесвітній день народонаселення. Таку подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 1989 році. Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети відмітки 5 мільярдів осіб, що відбулось саме цього дня у 1987 році.

День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі

День пам’яті жертв геноциду в Сребрениці є визначною пам’ятною датою, яка щорічно відзначається 11 липня у всьому Європейському Союзі. Цей похмурий день служить гострим нагадуванням про жорстокий геноцид, який стався в Сребрениці під час боснійської війни в липні 1995 року.

А також у світі:

Міжнародний день ефірних олій

Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни

Іменини 11 липня

Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ілона, Ольга.

Талісманом людини, народженої 11 липня, є опал. Від давніх часів людина наділила цей камінь надзвичайними магічними властивостями. Вважається, що опал є покровителем нематеріальних благ.

Традиції, заборони, прикмети 11 липня

У народі день прозвали Ольгин.

У цей час, за народними звичаями, заведено багато працювати – на присадибних ділянках збирають перший урожай овочів і фруктів і роблять з них заготовки на зиму, у полі проходять жнива і заготівля сіна, у лісі збирають ягоди і гриби.

Пращури вважали що з цього дня вже можна копати ранню картоплю. У минулі часи помітили, що напередодні 12 липня сонце незвичайно горіло, розливалось фарбами. У цей день слухали зозулю: якщо вона переставала кувати – зима рано прийде.

Ще прикмети 11 липня:

почути гучний грім — злива буде тривалою;

якщо гримить, то наступного дня буде добре клювати риба;

на городі багато роси — помідори і огірки погано вродять;

сонячний та спекотний день — буде великий урожай зернових.

Що не можна робити 11 липня:

Не можна хвалитися своїми здобутками.

Заборонено багато їсти, переїдати.

Не варто байдикувати.

11 липня в історії

Визначні події

1576 — англійська експедиція Мартіна Фробішера відкрила Ґренландію.

1888 — У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам’ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам’ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках.

1943 — кульмінація Волинської трагедії.

1944 — засновано Українську Головну Визвольну Раду — політичний провід УПА.

2014 — внаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.

Народилися 11 липня

1920 — Юл Бріннер, американський актор українського походження, зіграв роль Тараса Бульби в американській екранізації твору Гоголя. Лауреат премії «Оскар» у категорії «найкращий актор» у фільмі «Король і я», 1956. Володар престижної театральної нагороди «Тоні»

1934 — Джорджо Армані, італійський дизайнер модного одягу і аксесуарів, чільник дому моди свого імені

1939 — Борис Нечерда, український поет-шістдисятник

1969 — Олег Гуцуляк, український письменник, філософ, автор геокультурної концепції «Мезогея (МезоЄвразія)», автор книги «Пошуки заповітного царства».

Померли 11 липня

969 — Ольга (княгиня), дружина князя Ігоря I, київська княгиня, канонізована Християнською Церквою.

1937 — Джордж Гершвін, американський композитор

1989 — Лоуренс Олів’є, британський актор театру та кіно, режисер, продюсер, один з найвидатніших акторів XX століття.

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