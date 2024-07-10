10 липня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 10 липня. Всесвітній день енергетичної незалежності, а також День племінниць і племінників. Православні вшановують пам’ять святого преподобного Антонія Печерського . Залишилося 174 дні до Нового року. Це середа і на цей день припадає 868 день повномасштабної війни в Україні.

10 липня – яке сьогодні церковне свято

10 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Антонія Печерського. Він є засновником Печерського Монастиря Успіння Пресвятої Богородиці та будівничим Собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Його ім’я пов’язане з реорганізацією києво-руських монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої гори (Афон, Греція).

1013 року Антоній прибув до Києва. Відвідавши чернечі обителі, він не вподобав собі жодної й оселився в окремій печері у селі Берестовому, у передмісті Києва. Після смерті князя Володимира Великого, коли почалася боротьба за владу, Антоній покидає свою обитель і знову мандрує на Афон. Повернувшись лише після утвердження на престолі Ярослава Мудрого й обрання митрополитом першого з місцевих ченців Іларіона, він знову оселився у печері.

10 липня у світі

День племінниць і племінників

10 липня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць і племінників. Подію започаткував користувач Facebook у 2010 році.

Всесвітній день енергетичної незалежності

10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності – день, присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні, стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювані джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія.

День вдячності капібарі

День вдячності капібарі – це свято, яке вшановує найбільшого гризуна у світі, капібару. Щорічно 10 липня цей день присвячений підвищенню обізнаності про унікальність цього напівводного ссавця та його внесок в екосистему.

А також у світі:

День народження футбольного свистка

День «Не наступіть на бджолу»

День пікніка з плюшевим ведмедиком

День Ніколи Тесли

Іменини 10 липня

Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

Талісманом людини, народженої 10 липня, є хризоліт. Напівдорогоцінний камінь світло-зеленого відтінку. Здавна вірили, що хризоліт допомагає захистити свого власника від ворогів.

Традиції, заборони, прикмети 10 липня

У народі цей день прозвали Антоній Громоносець.

До преподобного Антонія звертаються з молитвами про мир, просять у святого зцілення від недуг, розради в печалі. Перед молитвою потрібно вмитися – вважається, що вода цього дня має особливу силу.

У народі вважають, що на Антонія потрібно обов’язково викупатися і надягти чистий одяг – це захистить від хвороб на цілий рік. День сприятливий для риболовлі.

Наші предки помітили: якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти до Бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще сім тижнів.

Ще прикмети 10 липня:

вранці немає роси — чекайте на вечірній дощ;

на березі пожовкла верхівка — осінь прийде рано;

почути сильний грім — злива буде сильною;

грім глухий — буде тихий, але затяжний дощ.

Що не можна робити 10 липня:

Біля води не можна лаятися.

Не варто кричати чи сваритися.

Заборонено розповідати про свої плани.

10 липня в історії

Визначні події

1547 — у Королівстві Франція відбулася остання офіційно дозволена королем дуель.

1651 — під Берестечком закінчилася битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом.

1878 — в Англії футбольний арбітр вперше використав на полі свисток (до цього судді кричали).

1934 — Постановою ЦВК і РНК СРСР разом з НКВС була створена система таборів ГУЛАГ.

1941 — Відбувся погром у Єдвабному, під час якого кілька сотень місцевих євреїв були вбиті своїми польськими сусідами, більшість спалена у стодолі.

1949 — внаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього.

1989 — в Междурєченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас.

1984 — на пресконференції в Мілані радянський режисер Андрій Тарковський заявив, що залишається на Заході.

1991 — вночі цього дня невідомі підірвали два пам’ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам’ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН.

1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка — президентом Білорусі.

Народилися 10 липня

1509 — Жан Кальвін, французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму.

1856 — Нікола Тесла, всесвітньовідомий американський винахідник і фізик.

1871 — Марсель Пруст, французький письменник, один з родоначальників модернізму в літературі «У пошуках утраченого часу».

1900 — Петро Погребняк, український вчений-лісівник та ґрунтознавець, віцепрезидент АН УРСР

1947 — Андрій Дмитрук, український письменник

1955 — Леонід Буряк, український футболіст, тренер

1980 — Анна Діденко, українська художниця

1982 — Влад Яма, український танцівник

Померли 10 липня

1073 — Антоній Печерський, один із засновників Києво-Печерського монастиря

1851 — Луї Дагер, французький художник, хімік і винахідник, один з творців фотографії.

1866 — Йосип Гладкий, останній кошовий Задунайської Січі

2006 — Шаміль Басаєв, відомий чеченський польовий командир

2009 — Ярослава Король, українська художниця.

2015 — Омар Шариф, єгипетський кіноактор, сценарист і кінорежисер.

2020 — Тарас Матвіїв, герой України, журналіст, громадсько-політичний діяч. Народився 18 лютого 1989,в с. В’язівне, Камінь-Каширського району, Волинська область Загинув, рятуючи побратимів у російсько-українській війні на Луганщині.

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