Трійця-2023 відзначатиметься у неділю, 4 червня. У Трійці є й інша назва – Зелені свята. Які страви зазвичай готують на це християнське свято.

Про це розповість НСН з посиланням на РБК-Україна.

Що готують на Трійцю

Це перше велике літнє свято та основний його символ – будь-яка зелень, трави та рослини. Тому на стіл ставлять страви, у яких є зелена цибуля, кріп, петрушка, листовий салат, капуста. Також із традиційних продуктів на святковому столі є яйця та сир.

На Трійцю немає жодних заборон, тож на столі є курка, м’ясні продукти, риба. Багато хто також пече млинці, пироги та пряники.

Якщо дозволяє погода та можливості, люди намагаються відзначити Трійцю на природі – вибираються на дачу, до водойм, на пікніки.

На стіл зазвичай ставлять:

Рибні та м’ясні страви – пост не дотримуються за тиждень до Трійці та тиждень після, тому можна готувати будь-які м’ясні та рибні продукти.

Млинці – на Трійцю їх готують обов’язково у багатьох регіонах. Або ж замінюють оладками.

Страви з яйцями – омлети, салати з яйцями, фаршировані яйця.

Пироги та пиріжки – з великою кількістю зелені. Для начинки використовують відварні яйця.

Салати – на столі обов’язково мають бути свіжі овочі та зелень.

Варіанти страв на Трійцю

Салат з куркою, яйцями та зеленню

Куряче філе (відварене або копчене) – 300 г

Огірки – 300 г

Яйця – 3 шт.

Часник – 3 зубчики

Кінза – до свого смаку

Кріп – до свого смаку

Сіль та перець – щіпка

Яйця відваріть, наріжте кружальцями або часточками. Огірки наріжте кружальцями. Куряче м’ясо – смужками. Зелень добре промийте та дрібно наріжте. Часник пропустіть через прес.

Заправити салат можна майонезом, сметаною або сумішшю з олії з лимонним соком – на ваш розсуд.

До речі, замість курячого м’яса до салату можна додати козячий сир або творог – теж вийде дуже смачно.

Пиріжки зі шпинатом та яйцями

Тісто листкове – 500 г

Шпинат – 400 г

Яйця – 5 шт.

Твердий сир – 50 г

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – до свого смаку

Цибулю потрібно почистити та дрібно нарізати. Шпинат ретельно промити, розібрати на листочки та дрібно нарізати.

На сковороду наливаємо трохи олії та ставимо на середній вогонь. Спочатку трохи обсмажуємо цибулю, потім додаємо шпинат і тушкуємо близько 5-6 хвилин, доки шпинат не стане м’яким. Додаємо сіль та спеції. Потім знімаємо з вогню і даємо охолонути.

Яйця відварюємо, чистимо, дрібно ріжемо. На великій тертці натираємо сир. Змішуємо яйця та сир зі шпинатом.

Розморожене тісто розгортаємо пластом, розрізаємо на прямокутники. Викладаємо начинку на край прямокутника, на другій частині робимо надрізи. Формуємо пиріжки, защипуємо краї.

Викладаємо на деко, змащене маслом. Верх пиріжків змащуємо яєчним жовтком. Ставимо в розігріту до 190-200 градусів духовку і випікаємо 20 хвилин.

Оладки із зеленою цибулею

Кефір – 200 мл

Борошно – 200 г

Яйця – 2 шт.

Сода – 1/2 ч. ложки.

Зелена цибуля – 1 пучок

Сіль – ½ ч. ложки

Рослинна олія

Збийте яйця, додайте кефір і сіль, все перемішайте. У яйця просійте борошно та соду, перемішайте. Зелену цибулю помийте і наріжте, додайте в тісто, і все добре вимішайте. Обсмажуйте на сковороді в олії до золотистості з двох сторін. Подавати зі сметаною.

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