Чи можна освячувати алкоголь – що кажуть в ПЦУ

Багато українців на свято Великодня несуть у своїх кошиках освячувати алкоголь. Але чи можна це робити.

На це запитання відповів протоієрей Полтавської єпархії ПЦУ міста Кременчука Анатолій Куліш, передає НСН з посиланням на ТСН.

Священник зазначив, що нести освячувати до церкви можна паску, яйця, шинку чи ковбасу і в жодному разі не можна брати алкогольні напої.

“Кагор” чи будь-які інші спиртні напої у великодній кошик не кладуть. Взагалі! У кошик кладемо паску, яйця, м’ясні продукти, сир, сіль, хрін”, зауважив Анатолій Куліш.

Протоієрей радить бути скромними у своєму виборі святкових страв, не потрібно готувати їх багато. Краще ці гроші задонатити на допомогу нашим захисникам, щоб пришвидшити перемогу.

“Я цьогоріч раджу не витрачатися надмірно на кошики, їхнє оздоблення та на приготування страв для святкового столу. У період війни треба бути стриманими, рішення ухвалювати виважено. А, оскільки, суть Великодня зовсім не у кошику, а у Спасителеві, Який воскрес, то кошти краще перерахувати на підтримку ЗСУ через ті фонди, яким люди довіряють”, сказав протоієрей Анатолій.

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