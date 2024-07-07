Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки отримали нове помешкання в КиївЗоо.
Про це повідомили в КМДА, передають «Новини України – НСН».
Для комфорту сплюшек євразійських працівники облаштували деревʼяні будинки, різнорівневі присади, годівнички, напувалки тощо.
Нова оселя розташована біля авіарію грифів.
Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва: фото
Також у КМДА нагадують графік роботи центральних кас КиївЗоо:
- у понеділок – із 12:00 до 17:00;
- з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.
Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.
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