Про це повідомили в КМДА, передають «Новини України – НСН».

Для комфорту сплюшек євразійських працівники облаштували деревʼяні будинки, різнорівневі присади, годівнички, напувалки тощо.

Нова оселя розташована біля авіарію грифів.

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва: фото

Також у КМДА нагадують графік роботи центральних кас КиївЗоо:

у понеділок – із 12:00 до 17:00;

з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.

Ще новини України: Відпочинок дітей під час канікул – чи варто відправляти малечу на ціле літо до родичів у село