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Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва (фото)

Автор -
Журналіст
Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва (фото)

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки отримали нове помешкання в КиївЗоо.

Про це повідомили в КМДА, передають «Новини України – НСН».

Для комфорту сплюшек євразійських працівники облаштували деревʼяні будинки, різнорівневі присади, годівнички, напувалки тощо.

Нова оселя розташована біля авіарію грифів.

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва: фото

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва (фото)

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва (фото)

Врятовані бійцями ЗСУ сови-сплюшки поселилися у зоопарку Києва (фото)

Також у КМДА нагадують графік роботи центральних кас КиївЗоо:

  • у понеділок – із 12:00 до 17:00;
  • з вівторка до неділі – з 10:00 до 17:00.

Вхід у зоопарк – до 17:00, перебування на території – до 18:30.

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