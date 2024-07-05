До 200 тис на генератор і не тільки виплатять мешканцям Львова: три програми від міста

Мешканцям Львова компенсують вартість обладнання, придбаного для того, аби пережити проблеми з енергетикою – зокрема, взимку. Також допоможуть зробити оселі енергоефективними. Міська рада реалізує три програми для населення і підприємців.

Ви – купуєте, місто – компенсує. Розповідаємо детальніше про програми, які допоможуть львів’янам підготуватися до зими.

Допомога мешканцям Львова: три програми

До 200 тис на генератор

Мешканці, які живуть у багатоквартирних будинках (ОСББ, управляючі компанії, ЖБК), можуть отримати компенсацію за придбані електрогенератори до 200 тис. грн. А також компенсувати кошти за придбання з 1 серпня 2024 року обладнання для сонячних електростанцій: акумуляторних батарей, сонячних панелей, гібридного інвертора.

Енергоефективна оселя

Мешканці можуть скористатися програмою “Енергоефективна оселя”: розмір відшкодування частини кредиту за цією програмою збільшили з 15% до 30% на заходи з енергозбереження, ремонту та реконструкції житлових будинків, в тому числі обладнання для сонячних електростанцій.

Ваучер на енергозбереження для бізнесу

Місцевий бізнес може отримати ваучер на енергозбереження. Підприємці можуть повернути собі 50% вартості (але не більше 300 тис. грн) за купівлю чи встановлення енергозберігаючого обладнання. Конкурс на отримання ваучера стартує вже 5 липня.

Як отримати допомогу

Щоб взяти участь у програмах, або отримати додаткову інформацію звертаєтеся у найближчий ЦНАП або, якщо ви підприємець – до управління економіки Львівської міської ради. (тел.297-57-64).

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

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тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

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