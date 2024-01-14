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Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

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Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

Піротехнік ДСНС Владислав Бабакін одружився в перерві між ротаціями. На весілля до нього прийшов майже весь підрозділ. Цією зворушливою історією поділилися у ДСНС, передає НСН.

Владислав Бабакін познайомився зі своєю коханою Оксаною ще 2017 року в рідному Мелітополі.

Російська агресія змусила їх покинути рідні домівки. Нині пара оселилася на Закарпатті, а Владислав розміновує деокуповані території на сході та півдні України.

Цими морозними січневими днями між ротаціями чоловіка вони зіграли весілля. Колеги-піротехніки прийшли привітати молодят ледь не всім підрозділом.

Уся велика родина ДСНС вітає молоде подружжя і зичить їм багато-багато щасливих днів у затишку й любові під мирним і сонячним українським небом, – йдеться у повідомленні

Одружився в перерві між ротаціями: фото

Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

Одружився в перерві між ротаціями: на весілля прийшов весь підрозділ (фото)

До речі: Весілля у 2024 році: найкращі дати

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