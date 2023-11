Жінка з двома матками завагітніла в обох одночасно – діти можуть народитися в різні дні

Жінка з двома матками завагітніла в обох одночасно. Діти можуть народитися із різницею в кілька хвилин або ж і в кілька днів.

32-річна американка Келсі Гетчер одночасно завагітніла двома дітьми, які розвиваються у різних матках. Шанс такої вагітності, за словами лікаря, приблизно один на мільйон.

Про це пише НСН з посиланням на ABC News.

Келсі Гетчер ще у 17 років дізналася що має подвоєння матки — аномалію, за якої в людини утворюються дві відокремлені матки. Утім, жінка вже перенесла три вагітності, за яких виношувала лише одну дитину в одній матці. Усі її діти були доношеними, а пологи пройшли без ускладнень.

Однак під час четвертої вагітності жінка під час УЗД уточнила, чи має вона лише одну дитину, знаючи про ймовірність завагітніти близнюками.

Жінка сказала медсестрі не хвилюватися, якщо вона побачить другу матку на УЗД. Але і вона, і медсестра побачили другу дитину на скануванні.

Kelsey Hatcher was born with uterine didelphys, or double uterus. At her eight-week ultrasound appointment, she learned she was expecting two babies who are each in their own uterus.https://t.co/WlB8inBku9 pic.twitter.com/gVnQY0PH1j

— Good Morning America (@GMA) November 15, 2023