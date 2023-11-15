Жінка з двома матками завагітніла в обох одночасно – діти можуть народитися в різні дні

Жінка з двома матками завагітніла в обох одночасно. Діти можуть народитися із різницею в кілька хвилин або ж і в кілька днів.

32-річна американка Келсі Гетчер одночасно завагітніла двома дітьми, які розвиваються у різних матках. Шанс такої вагітності, за словами лікаря, приблизно один на мільйон.

Про це пише НСН з посиланням на ABC News.

Келсі Гетчер ще у 17 років дізналася що має подвоєння матки — аномалію, за якої в людини утворюються дві відокремлені матки. Утім, жінка вже перенесла три вагітності, за яких виношувала лише одну дитину в одній матці. Усі її діти були доношеними, а пологи пройшли без ускладнень.

Однак під час четвертої вагітності жінка під час УЗД уточнила, чи має вона лише одну дитину, знаючи про ймовірність завагітніти близнюками.

«Медсестра сказала: “Так, там тільки одна”. Тож я просто розслабилася. Все виглядало добре. Була лише одна дитина», розповіла Келсі.

Жінка сказала медсестрі не хвилюватися, якщо вона побачить другу матку на УЗД. Але і вона, і медсестра побачили другу дитину на скануванні.

«Перш ніж вона встигла щось сказати, я сказала: “Боже мій, є ще одна”. Напевно, все, що я робила, це сміялася десь пів години, тому що такого не могло бути», розповіла Келсі.

Kelsey Hatcher was born with uterine didelphys, or double uterus. At her eight-week ultrasound appointment, she learned she was expecting two babies who are each in their own uterus.https://t.co/WlB8inBku9 pic.twitter.com/gVnQY0PH1j — Good Morning America (@GMA) November 15, 2023

За словами доктора Річарда Девіса, спеціаліста з медицини матері та плоду з Університету Алабами в Бірмінгемі, де перебуває на обліку Келсі Гетчер, хоч дидельфій матки трапляється рідко, шанси завагітніти в один і той же час у кожній матці становлять приблизно «один на мільйон».

Лікар раніше читав про два подібні випадки, тому шукав когось, хто міг би поділитися досвідом, але не зміг ні з ким зв’язатися. Медики вже кілька місяців готуються до пологів Гетчер.

«Немає експерта, який би знав, як вести пацієнтку з двома матками та двома немовлятами, по одному в кожній матці. Тож ми покладаємося на наші базові знання та нормальну фізіологію вагітності, яку ми розуміємо», каже докторка Швета Патель, акушерка-гінекологиня, яка веде вагітність Келсі Гетчер.

План полягає в тому, щоб дозволити жінці виношувати вагітність, доки і вона, і діти здорові. Вона могла б народити кожну дитину окремо під час двох вагінальних пологів. Вони можуть відбутися протягом декількох хвилин або кількох днів. Кожна матка може скорочуватися самостійно в різний час.

Лікарі також припускають, що діти можуть народитися за допомогою кесаревого розтину.

«Ми багато розмовляли з Келсі про різні сценарії, які можуть статися. Вона може мати вагінальні пологи з обома дітьми або лише з однією, а кесарів розтин – з іншою. Можливо, зрештою доведеться робити кесарів розтин для обох вагітностей», кажуть медики.

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