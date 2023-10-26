Британка Кетлін Геммінгс нещодавно відсвяткувала своє 104-річчя. Жінка поділилась своїм секретом довгого та щасливого життя. Про це пише Daily Star, передає НСН.

“Пийте пиво і не виходьте заміж”: 104-річна жінка про своє довголіття

Кетлін Геммінгс народилася 2 жовтня 1919 року і виросла в Брікстоні, Лондон, де пізніше розпочала успішну кар’єру бухгалтерки. Вона любила танцювати і регулярно відвідувала Королівський оперний театр, щоб переглянути опери та балети.

Провівши час у Лондоні під час Другої світової війни, Кетлін вирішила, що їй хочеться спробувати сільське життя. 1965 року вона попрямувала до Челтнема разом зі своєю мамою, братом Чарлі і таксою Расті.

Згадуючи про свої багато щасливих років, Кетлін також розкрила секрет довгого життя: “Пийте Guinness і не виходьте заміж!”.

Щоб зробити її 104-й день народження незабутнім, команда влаштувала їй спеціальну вечірку зі святковим тортом та великою кількістю її улюбленого пива.

“У мене був чудовий день – було чудово, що всі мої друзі та родичі прийшли на мою вечірку і допомогли мені відсвяткувати цю подію!”, – сказала Кетлін.

“Тут ми любимо влаштовувати вечірки з нагоди особливих подій – і день народження Кетлін напевно вимагав святкування! Було чудово бачити Кетлін серед усіх своїх близьких, відзначаючи таку неймовірну віху. Команда працювала не покладаючи рук, щоб її день запам’ятався, і ми хотіли б подякувати всім, хто прийшов підняти келих Гіннеса за Кетлін!”, – сказала ерівниця будинку для літніх людей Дороті Пай.

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