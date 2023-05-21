Ця свята людина *башить, щоб ця гн*да вела розгульне життя – військові запустили флешмоб з фото

Українські військові запустили флешмоб у мережі. Під хештегом «свята людина» захисники та захисниці України публікують свої фотографії до та після початку повномасштабної війни, передає НСН.

Військовослужбовці нагадують, що вони звичайні люди, які пішли в армію, щоб захистити своїх близьких і країну від загарбників і щоб мати можливість у майбутньому повернутися до цивільного життя.

На різних платформах захисники і захисниці розміщують фото із підписом: «Ця свята людина *башить, щоб ця гн*да далі вела розгульне життя».

Бійці показують, яке життя вели до війни – грали на гітарі, подорожували, ходили в клуби, фарбували волосся, пили каву в Києві та робили багато звичних справ.

Як пишуть ЗМІ, флешмоб із подібним посилом запустила у соцмережі Twitter боєць тероборони Києва із псевдонімом «жаба польова».

«Ця свята людина є**шить, щоб ця гн*да вела своє розгульне життя», написала вона, прикріпивши до повідомлення фотографії себе у формі і в мирному житті.

Ідея сподобалася іншим військовослужбовцям і вони почали викладати у мережу свої світлини.

До флешмобу долучився і Максим Колесников – український захисник, якого повернули з російського полону і який знову пішов на війну. Він став відомим, коли його сфотографували з яблуком після обміну.

«Ця свята людина пішла на свою другу війну, щоб оця гн*да жила своє розкішне життя», написав військовий, який є київським бізнесменом та маркетологом.

Військові запустили флешмоб. Фото з мережі

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