Стало відомо, як живуть командири полку «Азов» у Туреччині. Про це розповіла в інтерв’ю «Укрінформу» дружина одного з азовців, засновниця Асоціації родин захисників “Азовсталі” Катерина Прокопенко, передає НСН. Її чоловік з позивним «Редис» – один із п’ятьох командирів, які були звільнені з російського полону у вересні минулого року і за умовами обміну мають знаходитися у Туреччині до кінця війни.

Нагадаємо, такі умови були передбачені домовленостями з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Українські герої перебувають під його особистими гарантіями захисту. Це: командир “Азова”, Герой України Денис Прокопенко (“Редіс”), його заступник Святослав Паламар (“Калина”), виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (“Волина”), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

Як живуть командири полку «Азов» у Туреччині

За словами Катерини Прокопенко, азовці перебувають у безпечному місці у Туреччині і не постраждали від землетрусів. Втім назвати їх життя вільним неможна. Фактично це продовження полону, просто без російських тортур і в умовах поліпшеної якості. Вони не на курорті – стверджує жінка.

Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, “твій чоловік – на курорті”. Це неправда. Вони на закритому режимному об’єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в Росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі. Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом. Я вдячна всім причетним за те, що вдалось його дістати з того пекла. Тепер важлива задача — повернути чоловіка на Батьківщину, – розповіла вона

Катерина Прокопенко розповіла також, що доступ до інформації у азовців є. Вони повністю обізнані про стан справ в Україні. А от бачитися з родичами не можуть. Таке рішення вони прийняли самі через солідарність з іншими військовополоненими.

Це чоловіча військова солідарність. Вони хочуть морально бути на рівних зі своїм рядовим складом. Їм важливо для себе і своєї свідомості бути з хлопцями разом на метафізичному рівні. Це правильно, як би мені, дружині, не було тяжко це сприймати. Я розумію їх, як командирів, – сказала дружина бійця

За словами Катерини, повернення азовців до України – дуже складний процес. Але вона сподівається, що наша держава зробить усе можливе, аби вони повернулися найближчим часом.

Нагадаємо, унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях у вересні минулого року, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

Ще новини України: «Хотіли стратити» – стало відомо, кого повернула Україна з російського полону в ході останнього обміну