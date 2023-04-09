“Скоро буде Паска, замовляйте м’ясо і ковбаску” – 5-річний Матвій підірвав мережу своїм роликом (відео)

“Скоро буде Паска, замовляйте м’ясо і ковбаску” – ТікТок від 5-річного хлопчика замилував соцмережі. Відео з юним фермером Матвійком уже набрало понад 10 мільйонів переглядів, передає НСН.

Його лайкають, зі звуком знімають сотні власних версій і вже навіть, хоч і жартома, замовляють у дитини рекламу, пише ТСН.

Матвій до зйомок звик і підходить до них відповідально, тож одразу показує журналістам своє господарство. Окрім того, три гектари землі на Черкащині, на яких господарює сімейство фермерів. Саме тут своє знамените відео записала дитина:

“Скоро вже буде Паска, так шо заказуйте мяско, та ковбасу, та сардельки, та курочки. Все те, що є домашнє – заказуйте”.

“Ми тут садили город, затоптуємо, а він бігає, шкоднічає, а я кажу, іди краще скажи в камеру “Скоро Паска, треба вже скуплятися”, а він вже зімпровізував”, пригадує тато, як народилося знамените відео.

Маленький, трошки сором’язливий та працьовитий, і як результат – понад 10 мільйонів переглядів за тиждень і поштовх до творчості для інших – подібні ролики записують українські зірки і навіть військові.

Повторити не вийде, каже тато, бо такі перли Матвійко придумує сам ще змалечку.

“Ми ремонтували автомобіль. А він каже, знаєте чому ми ремонтуємо, бо тато заїздив, як узбек ішака”, розповідає чоловік.

Він завжди біля тата-фермера. Володимир веде свій YouTube-канал про те, як садити овочі, робити ковбасу та м’ясо, блог ведуть і про ремонт техніки, і про приготування сиру.

Кожне слово Матвія – вже майже мем. У соцмережах навіть жартують, що хлопчик – майбутній маркетолог, а дехто вже навіть хоче замовити у родини рекламу.

“Ми знали, що він у нас талановита дитина, ну щоб так взірвать мережу”, каже мама Матвійка.

Втім, яка реклама, коли в Матвійка ще скільки роботи – обійти поле, продегустувати продукти, а ще зняти ролик із ТСН, але це все дитину геть не втомлює.

Згодом канал Мюслі UA створив на основі цього відео ремікс, який також розлетівся по соцмережах. Ремікс “Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м’яска” набрав 1,3 млн переглядів.

Українці знімають під вірусний трек своїх домашніх улюбленців, великодні страви, а військові – танцюють під цю пісню.

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