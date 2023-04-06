Великдень 2023 – найкращі страви до святкового столу

Зазвичай на Великдень українці готують багато традиційних страв. Розповідаємо рецепти найсмачніших святкових страв – паски, м’ясних страв, салатів

Традиційно стіл на Паску повинен складатися із 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого посту. Звичайно зараз так багато страв не готують, головними залишаються три страви: фарбовані яйця, паска, м’ясні страви, салати також не завадять.

Рецепти святкових страв від ТСН публікує НСН.

Паска — це найважливіша святкова випічка. Щоб вона була смачною, потрібно ретельно дотримуватися рецепту її приготування.

Меню на Великдень. Рецепт класичної паски

Інгредієнти для приготування класичної паски.

Для опари:

0,5 л молока, бажано 3.2%;

50 г «живих» дріжджів пресованого типу;

1 ст. л. цукру-піску;

100 г пшеничного борошна.

Для тіста:

4 яйця;

2 яєчних жовтки;

1 кг пшеничного борошна;

дві дрібки солі;

г вершкового масла, бажано 82% жирності;

300 г цукру-піску;

2 пакетики ванільного цукру;

50 г сушених родзинок;

50 г різноколірних цукатів;

натерта цедра з одного цитрусового.

Як приготувати класичну паску в духовці

Приготувати опару. Для цього молоко прогріти до 35° C. Розкришені, можна руками, дріжджі додати в молоко, мішати їх до повного розчинення в молоці. Засипати в молоко 1 ст. л. цукру та 100 г просіяного борошна. Добре перемішати опару та залишити її на пів години в теплі.

Коли опара збільшиться у 2-3 рази, додати решту борошна. Окремо змішати яйця, жовтки, цукор і сіль та акуратно ввести суміш яєць в підготовлену опару. Готове тісто повинно відстоятися мінімум 1 годину.

Добре розм’якшити масло, можна підтопити його на водяній бані. Влити розтоплене масло в тісто.

Додати в тісто заздалегідь намочені та набряклі родзинки, ванільний пісок, промиті та просушені цукати, натерту цедру цитрусових.

Вимішати тісто руками до тих пір, поки воно не стане м’яким, в’язким, але не липким.

Приготуйте заздалегідь місткість для тіста, промажте паперовою серветкою, змоченою в олії. Покладіть тісто в миску і накрийте тонким рушником, щоб не обвітрювалося. Воно повинно стояти в теплі, за годину маса вирости удвічі.

Коли тісто підніметься, знову треба його пом’яти. Змоченими олією долонями відокремте від маси кулю, злегка скрутіть її в долонях і покладіть на денце форми. Поставте тісто ще на 40 хвилин в тепло.

В попередню розігріту до 170 градусів духовку поставити тісто випікатися протягом 30-50 хвилин. Час залежить від діаметру форми, в якій випікається паска. ЇЇ готовність перевіряється дерев’яною шпажкою.

Для охолодження прикрасити верхівку паски глазур’ю та кондитерською посипкою.

Меню на Великдень. Рецепт м’яса, запеченого в духовці

Інгредієнти для приготування запеченого м’яса:

2 кг свиної вирізки;

1 столова ложка солі;

головка часнику середнього розміру;

три лаврових листочки;

найкраще, якщо є спеціальний набір спецій “Для м’яса”.

Приготування запеченого м’яса в духовці

Вирізку бажано сполоснути під холодною водою.

Чистимо часник. Частину його нарізаємо тонкими шматочками для шпигування, решту ріжемо дрібно для натирання м’яса зверху.

Добре солимо м’ясо, що стекло. Робимо у ньому проколи глибше ніж до середини шматка і починаємо шпигувати шматочками часнику з лавровим листом.

М’ясо натираємо подрібненим часником і щедро посипаємо його спеціями зверху. Посипати потрібно так, щоб м’ясо мало вигляд, як в паніруванні.

рекладаємо м’ясо у форму для запікання. Закриваємо її харчовою плівкою і ставимо в холодне місце на 4 години.

Запікаємо м’ясо на нижніму рівні духовки за температури 180-200 градусів протягом 1,5-2 годин, звичайно без плівки.

Протикаємо м’ясо зубочисткою, щоб зрозуміти його готовність. Якщо витікає прозора рідина – воно готове, якщо м’ясо кровить – необхідно запікати далі.

Меню на Великдень. Рецепт кручеників із чорносливом

Інгредієнти для приготування кручеників із чорносливом

500 г свинини;

200 г чорносливу;

200 г твердого сиру;

м’ясний бульйон;

сіль, перець на свій смак

Приготування кручеників із чорносливом

Як звичайно готуємо свинячі битки.

Розмочений чорнослив нарізаємо шматочками.

Натираємо сир на терці.

На приготовлений биток викладаємо чорнослив та сир.

Завертаємо рулетики. Щоб вони не розгорталися, закріплюємо краї зубочистками.

Складаємо крученики в каструлю, заливаємо їх бульйоном.

Ставимо місткість із кручениками в духовку на 30-35 хвилин

Меню на Великдень. Лаваш із червоною рибою

Інгредієнти для приготування лаваша із червоною рибою

один лаваш;

180-200 г правленого вершкового сирку, можна замінити іншим;

200 г малосольного філе лосося або сьомги;

зелень – петрушка, кінза, кріп;

лимон.

Приготування рулету з лавашем та червоною рибою

Рибу порізати на шматочки.

Додати до неї різану зелень та сир, добре перемішати. Полити видавленим лимонним соком.

Розкласти рівномірно рибу з сиром та зеленню по всьому лавашу.

ернути лаваш з рибою в рулет і загорнути в плівку. Поставити рулет в холодильник на 20 хвилин.

Порізати рулет на частини.

Меню на Великдень. Салат із пекінської капусти та курки

Інгредієнти для приготування салату з пекінки та курки

350-400 г курячої грудки;

300 г шампіньйонів;

300 г пекінської капусти;

одна головка ріпчастої цибулі;

1 помідор середнього розміру;

150 г твердого сиру;

майонез на смак;

сіль дрібка.

Приготування салату з пекінки та курки

Пекінську капусту пошинкувати.

Сир натираємо на тертці.

Порізати шампіньйони на шматочки середнього розміру;

Цибулю нарізаємо скибочками;

Помідори нарізаємо на шматочки середнього розміру;

З’єднуємо капусту з сиром, шампіньйонами, цибулею, помідорами, солимо та заправляємо майонезом.

Меню на Великдень. Салат із курячою печінкою та грибами

Інгредієнти для приготування салату з курячою печінкою та грибами

300 курячої печінки;

300 г грибів;

3 картоплини;

3 яйця;

150 г твердого сиру;

1 цибулина;

1 морквина;

сіль, перець до смаку

олія.

Приготування салату з курячою печінкою та грибами

Помиту картоплю та моркву відварити до готовності.

Відварити яйця.

Цибулю порізати кільцями.

Шампіньйони порізати на шматочки.

Обсмажити на олії шампіньйони з грибами;

Обсмажити на олії курячу печінку.

Викласти інгредієнти салату такий шарами:

Перший шар – натерта на терці відварена картопля з грибами та цибулею, перемащені майонезом;

Другий шар – натерта на терці відварена морква, підсмажена печінка з цибулею, перемащені майонезом;

Третій шар – натертий сир із майонезом;

Зверху посипати натертими на терці яйцями.

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