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Країни-малюки – штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини (фото)

Журналіст
Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 16
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Штучний інтелект показав фотографії країн, зобразивши їх у вигляді маленьких дітей. Якою нейромережа представила Україну?

Автори проєкту Planet AI вирішили уявити країни світу в образі немовлят. З відповідним запитом вони звернулись до нейромережі Midjourney, передає НСН.

Штучний інтелект надав малюкам типових національних рис. Причому зробив це він не тільки у їхній зовнішності, але й в одязі.

Штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 15

Так деякі країни-малюки вдягнуті з елементами національних костюмів або в національні кольори.

У коментарях користувачі Instagram зазначили, що хотіли б бачити справжні країни такими, як їхнє художнє відображення. Адже діти є дуже невинними, відкритими і майже не виявляють ворожість одне до одного, а воліють гратись разом.

Так само і країни, представлені у добірці, виглядають щасливими та товариськими малюками.

Країни в образі немовлят. Фото

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 14

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 13

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 12

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 11

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 10

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 9

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 8

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 7

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 6

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 5

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 4

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 3

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 2

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини 1

Країни малюки штучний інтелект показав, якою бачить Україну в образі дитини

Раніше ми розповідали про те, яким ШІ зобразив світ у 2123 році.

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