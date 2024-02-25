Тисячі синьо-жовтих прапорів на вулицях Європи нагадали про війну в Україні, — розповідає Світовий конгрес українців, передає НСН.

Дякуємо українцям та друзям України, які продовжують нашу спільну боротьбу. Дякуємо мужнім захисникам України! Понад 700 міст і містечок на всіх континентах світу 24 лютого, – зазначили в організації.

А у Празі люди підняли тисячі жовтих та блакитних аркушів, щоб відтворити український стяг.

Тисячі синьо-жовтих прапорів на вулицях Європи нагадали про війну в Україні: фото

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