Над тимчасово окупованим Донецьком замайорів український прапор (фото)

Як повідомив радник міського мера Маріуполя Петро Андрющенко, над тимчасово окупованим Донецьком, завдяки місцевим партизанам, був піднятий український прапор. Передає НСН.

Над тимчасово окупованим Донецьком замайорів український прапор

Так, кілька українських партизанів вивісили синьо-жовту заборонену владою окупантів символіку на одній з вулиць окупованого міста.

“У тимчасово окупованому місті Донецьк місцеві партизани підняли український прапор”, – підписав фото Андрющенко.

Поява української національної символіки у центрі Донецька свідчить про те, що навіть при суворих репресіях окупаційної влади в місті функціонують групи партизанів та підпільників, які продовжують протистояти. Вивішування прапорів є одним із проявів громадянської непокори відносно режиму окупантів.

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