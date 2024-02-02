«Кожен свій виріб – виготовляє з душею»: історія військового з Харківщини, який в’яже гачком

Історію військового з Харківщини Ігоря Кузьмінова, який в’яже гачком розповіли журналісти сайту «Суспільне». Повідомляє Nikopolnews.
Чоловік почав шити та в’язати навчився ще у дитячому будинку.
«Була в мене така вихователька Карпенко Тамара Вікторівна, вона каже: Не будь оболтусом, чогось в цьому житті навчись. І ось, я почав в’язати. Навчився я дуже давно, а почав буквально рік тому», говорить військовий
Вже під час великої війни Ігор Кузьмінов почав шити все, що треба було для військових.
«Під час війни я шив бронежилети, підсумки, зброси — все, що було потрібно, все що стосується військової тематики, я все шив. У мене багато друзів з інтернату, які живі і вже віддали своє життя, через це туди і пішов», розповідає він.
Також чоловік робив подарунки для рідних військових.
Історія військового з Харківщини, який в’яже гачком
«І в частині я в’язав, в бліндажі, коли був час, тоді і в’язав. А так почав зараз після шпиталю, почав це завзято робити. Носки, рукавички — все що вмію, сумочки іноді робив. Дружньо: Братан, у мене дитина там, дружина і їй там дуже сильно подобається, можеш що не будь зробити, чисто від себе, отак ми і робили», каже чоловік.
Ігор говорить, що кожен свій виріб – виготовляє з душею. Замовлення він може зробити й впродовж доби.
Зараз він мріє відкрити своє приміщення, де люди можуть побачити його роботи.
«Зробити таке приміщення, десь в центрі, щоб його було видно і прямо працювати там. Тобто і роботи лежать, і там сидиш працюєш. І люди коли заходять, бачать, що ти сам сидиш це в’яжеш. От це моя єдина мрія», додав чоловік