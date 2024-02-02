Купити квартиру в Дніпрі

Допомога населенню
1
Тег:
Війна
1

«Кожен свій виріб – виготовляє з душею»: історія військового з Харківщини, який в’яже гачком

Журналіст
історія військового з Харківщини, який в’яже гачком

Історію військового з Харківщини Ігоря Кузьмінова, який в’яже гачком розповіли журналісти сайту «Суспільне». Повідомляє Nikopolnews.

Чоловік почав шити та в’язати навчився ще у дитячому будинку.

«Була в мене така вихователька Карпенко Тамара Вікторівна, вона каже: Не будь оболтусом, чогось в цьому житті навчись. І ось, я почав в’язати. Навчився я дуже давно, а почав буквально рік тому», говорить військовий

Вже під час великої війни Ігор Кузьмінов почав шити все, що треба було для військових.

«Під час війни я шив бронежилети, підсумки, зброси — все, що було потрібно, все що стосується військової тематики, я все шив. У мене багато друзів з інтернату, які живі і вже віддали своє життя, через це туди і пішов», розповідає він.

Також чоловік робив подарунки для рідних військових.

Історія військового з Харківщини, який в’яже гачком

«І в частині я в’язав, в бліндажі, коли був час, тоді і в’язав. А так почав зараз після шпиталю, почав це завзято робити. Носки, рукавички — все що вмію, сумочки іноді робив. Дружньо: Братан, у мене дитина там, дружина і їй там дуже сильно подобається, можеш що не будь зробити, чисто від себе, отак ми і робили», каже чоловік.

Ігор говорить, що кожен свій виріб – виготовляє з душею. Замовлення він може зробити й впродовж доби.

Зараз він мріє відкрити своє приміщення, де люди можуть побачити його роботи.

«Зробити таке приміщення, десь в центрі, щоб його було видно і прямо працювати там. Тобто і роботи лежать, і там сидиш працюєш. І люди коли заходять, бачать, що ти сам сидиш це в’яжеш. От це моя єдина мрія», додав чоловік

 

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Допомога населенню

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×