В Україні створили найбільший кептар. Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів.

Про це повідомив начальник Дніпро ОВА Cергій Лисак, передає Nikopolnews.

«Найбільший святковий кептар презентували на конференції, присвяченій розвитку легкої промисловості. Ширина виробу – 2 м і 90 см, довжина – 3 м і 55 см. А вага «кожушка» – майже 30 кг», написав Сергій Лисак

Над його створенням працювали півсотні майстринь зі Львова, Києва, Дніпра, Чернігова, Хмельницького. До створення найбільшого кептаря долучилися й переселенки. Над його створенням працювали понад місяць.

Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів. Найбільший в Україні кептар прикрашений традиційними орнаментами та вишитою мапою України.

«Вже навіть вирішили, кому такий супер oversize буде в пору. У національне вбрання на свята планують одягати пам’ятник Тарасу Шевченку у Дніпрі. Монумент – найвищий з усіх 600 встановлених на честь Кобзаря по всьому світу», додав Лисак

В Україні створили найбільший кептар: фото

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