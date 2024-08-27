Вийшов на почесну донорську пенсію: у Великій Британії собака врятував понад 150 життів

У Великій Британії собака врятував понад 160 життів, завдяки здачі крові. Під час своєї останньої донації він спав.
Повідомили у Uanimals, передають Новини України – НСН.
«Заснув і хропів протягом усієї процедури. Так, пройшла остання сорокова донація крові у собаки Шарвуда з Нортгемптона, що у Великій Британії», розповіли про собаку у Uanimals.
У Великій Британії собака врятував понад 160 життів
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Тварині виповнилося 8 років. Тому собака вийшов на почесну донорську пенсію. Кров Шарвуда врятувала понад 160 життів.
У 2023 році UAnimals створила Платформу донорства для того, аби допомогти людям, чиї тварини потребують переливання крові. Зокрема, найти донора. За цей час до ініціативи долучилося 372 котів та собак з 67 міст України.
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